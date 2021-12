GJENÅPNET: Tirsdag forrige uke ble teststedet på Grønland i Oslo sentrum gjenåpnet. Allerede da var det lange køer.

Færre coronatester blir registrert innen ett døgn

Tiden fra en coronaprøve blir tatt til et positivt resultat blir registrert, har igjen økt. I Oslo blir under halvparten av testsvarene registrert innen ett døgn.

Alle positive coronaprøver i Norge registreres i FHIs Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS).

Det tar gjerne litt tid fra man tester seg, til prøven er registrert i MSIS på grunn av transport av prøver – avhengig av hvor i landet man bor – og selve analysen, som tar omkring fem timer.

Flere laboratorium har meldt at den store pågangen på testsentrene skaper utfordringer med å analysere alle PCR-tester som kommer inn til dem.

Antall tester som utføres er på høyde med toppen i starten av september, men langt flere tester er nå positive.

Færre svar innen ett døgn

Det siste halve året har 80 prosent av positive prøver blitt registrert innen én dag, viser en analyse VG har gjort av data fra MSIS for 2021.

Men de siste ukene har andelen falt til 62 prosent. Dette er det laveste som er målt siden mars i år, hvor bunnivået var 43 prosent.

Oslo er fylket med høyest smittetrykk i Norge, men også en av storbyene i Europa med høyest smittetrykk.

Andelen av tilfeller som registreres innen et døgn er i Oslo på 42 prosent. Dette er igjen den laveste andelen siden smittebølgen i mars, da tallet for Oslo var helt nede på 16 prosent.

– Påvirker dette smittesporing og TISK-arbeidet generelt nå?

– Vi har ingen sterke indikasjoner på at det er veldig redusert kvalitet på arbeidet. Vi lever fortsatt med mer «effektiv TISK» og bruker SMS-er i stedet for å ringe rundt for å sette i gang sporingsarbeidet, sier Oslos helsebyråd Robert Steen.

Han understreker at det høye antallet positive tester og bekymringen for at omikron kan gi økt smittespredning på sikt vil kunne påvirke TISK-arbeidet.

– Hvordan dette kan slå ut fremover, må vi komme tilbake til. Man kan for eksempel se på forenklet smittesporing, som å bruke SMS i stedet for å ringe rundt som en løsning, eller endre reglene for karantene og isolasjon, sier han.

Må analyseres to ganger

Alle som tester positivt på hurtigtest, må få en bekreftelse med en PCR-test. I tillegg til å analysere alle prøver som kommer inn, må flere laboratorier også gjøre en analyse av hvilken variant som er i de positive prøvene.

Avdelingsoverlege Gunnar Skov Simonsen ved UNN har tidligere sagt til VG at det er «meningsløst» og «bortkastet bruk av ressurser» å bekrefte positive hurtigtester med PCR-test.

Fredag sa spesialbioingeniør Lise Lima Andresen ved «pandemilaben» på Oslo universitetssykehus (OUS) at svartiden snart kan ryke på en smell.

– Vi jobber så hardt vi kan, men klarer likevel ikke å komma helt à jour, sa hun.

OUS har et oppdrag om å analysere 10.000 coronaprøver per dag og tar imot prøver fra hele Sørlandet.

I mars hadde laboratoriet to dager med over 10.000 analyserte prøver. Fredag skjedde det igjen.

Men nå er flere av prøvene positive, og må analyseres en ekstra gang for virusvarianter. Danmark endret i dag sin strategi, og vil ikke lenger sjekke alle positive prøver for omikron. Statens Serum Institut (SSI) viser til de rekordhøye smittetallene som begrunnelse for endringen.

Tall fra laboratoriet ved OUS viser at svartiden har økt noe de siste ukene, og er på omtrent samme nivå som i januar 2021.

Samtidig melder én av fem selv at de opplever det er vanskelig å få gjennomført en test nasjonalt, ifølge Helsedirektoratets befolkningsundersøkelse fra uke 49.

Det er en signifikant økning fra uken før og rekord siden direktoratet begynte å stille spørsmålet høsten 2020.