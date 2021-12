ÅPEN: Oslo Domkirke vil holde åpent for publikum gjennom store deler av julen. Bildet er fra første påskedag i 2020, hvor ottesang ble streamet.

Slik blir julegudstjenestene: − Trodde vi var ferdige med dette i fjor

Som følge av regjeringens innstramminger går norske kirker en annerledes julemarkering i møte – igjen.

Av Kristoffer Solberg

«Gjør døren høy, gjør porten vid» heter det i salmen tyskeren Georg Weissel satte tekst til i 1642. Med regjeringens innstramminger i møte med omikronvarianten av coronaviruset ser det derimot ut til at norske kirker må ty til utradisjonelle løsninger for å holde dørene porten åpne for den tradisjonelle julegudstjenesten – andre året på rad.

Den norske kirke har ikke noen nasjonal oversikt for hvordan gudstjenestene skal avholdes på julaften, opplyser kommunikasjonsdirektør i Det norske kirkerådet, Ingeborg Dybvig, overfor VG.

– Det er opp til den enkelte kirke. Vi har ikke noen nasjonal oversikt. Det vi vet generelt er at mange steder har lagt alternative planer, sier hun om årets julemarkering. Dybvig mener det er viktig at gudstjenesten blir avholdt.

– Det er veldig viktig. Det er derfor så mange ansatte i kirkene gjør det ytterste de kan for å få det til innenfor de gitte reglene.

– For vår del blir det litt det samme som i fjor, sier daglig leder i Oslo Domkirke, Olav Fraser Lende til VG.

For innendørs arrangementer er det nå antallsbegrensninger på maks 20 deltagere uten faste, tilviste plasser. Antallet er 50 med tilviste plasser.

– På julaften blir det åpen kirke og da blir det rullerende innslipp med maks 20 personer om gangen. Alle må registreres, sier Lende til VG.

Det blir musikk og forkynnelse i Oslo Domkirke.

– Vi vil ha våre ansatte på plass slik at det blir spilt julesalmer på orgel. Det vil også bli lest juleevangelier ved ujevne mellomrom, sier Lende.

Mange menighetskirker skal ha påmelding til faste gudstjenester i julen, men ifølge Lende er ikke den løsningen aktuell for domkirken midt i sentrum av hovedstaden.

– Vi ser jo at det er en utfordring med at påmelding kan være ekskluderende for folk, det er nok lettere i lokalmenigheter, påpeker han og understreker at kirken er åpen for alle i julen.

– Det er kjempeviktig for oss å ha åpne dører. Vi har merket at folk lengter etter et fellesskap der det er en himmel over hverdagen. Det er ikke alt som kan forstås og begripes. Det å møtes et sted der de behovene blir møtt er viktig, sier han og legger til:

– Vi har opplevd stor pågang og et stort savn de gangene samfunnet har blitt stengt ned.

MAKS 20 PERSONER: I Oslo Domkirke vil det være åpen kirke med antallsbegrensning. Her fra fjorårets pressekonferanse med Oslos biskop Kari Veiteberg.

– Veldig leit det ble sånn

Også på Sørlandet blir det avholdt åpne kirker på julaften. I Tvedestrand kommune vil fire kirker være åpne på julaften, bekrefter kirkeverge i byen, Torfinn Bø.

– Det blir ikke en tradisjonell julegudstjeneste som vi vanligvis har, sier Bø til VG. Han synes det er «leit» at julemarkeringen blir amputer for andre år på rad.

– Det er veldig leit at det ble sånn. For noen måneder tilbake tenkte vi at det ikke ble sånn, men vi forholder oss til situasjonen som den er og har forståelse det selv om det er leit, sier kirkevergen.

Julegudstjeneste med påmelding

I Granvin Sokn på Voss blir det tradisjonell julegudstjeneste med påmelding. Det sier sogneprest Magnar Haaland til VG.

– I Granvin kyrkje blir det julegudstjeneste med påmelding og 50 plasser, forteller han til VG. Soknepresten opplever årets restriksjoner som strenge.

– Jeg opplever på en måte at disse restriksjonene er strengere i og med at vi må sitte med munnbind inne. Det er på en måte litt strengere enn i fjor, men vi må ta vår del av samfunnsansvaret. Selvsagt skal vi ta det.

Haaland forteller det har vært litt usikkerhet rundt hvordan man skal nå ut til publikum i tide.

– Den største utfordringen har vært de som ikke er så datakyndige, men også tidsaspektet, sier han og utdyper:

– Samfunnet har blitt så multifragmentert når det gjelder mediene. Det er nesten ingen under 50 år som leser papiravis lenger. Den eldre garde faller litt utenfor – det er en utfordring.

– Trodde vi var ferdige med dette i fjor

Litt lenger nord, nærmere bestemt Andøya i Nordland, blir en form for åpen kirke løsningen på julaften.

– Klokken to åpnes kirken i en time. Deretter leses juleevangeliet med 15 minutters mellomrom. Det vil også bli spilt dempet orgelmusikk og de som ønsker kan tenne lys, sier Erik Mørtsell, sogneprest på Andøya til VG.

– Man kan kalle det for åpen kirke, men det er ikke sånn at folk skal sette seg ned, understreker han.

Mørtsell synes det er ekstra trist at enda en jul blir rammet av restriksjon.

– Det er helt spesielt at alt av konserter og julegudstjenester er avlyst. Det er uventet. Vi trodde vi var ferdige med det etter i fjor – at vi får en gjentagelse på det er ekstra trist for de som gleder seg til at det blir slutt på covid-perioden.

– «Hardcore» julegudstjeneste

Roald-Einar Ottersen, sogneprest på Røa i Oslo, forteller at de har valgt å avholde flere, kjappere julegudstjenester på julaften.

– Vi har valgt en slags «hardcore» julegudstjeneste. Det vil si den gjøres unna på 20 minutter med noen salmer, juleevangeliet, Fader vår og velsignelsen, sier han spøkefullt.

Kirken vil holde åpent hver halvtime fra klokken 14 til klokken 16.30. Det er ikke påmelding for deltagelse.

– Vi er egentlig mer bekymret for at folk holder seg hjemme, sier han om avholdelsen av de «hardcore» gudstjenestene.

I fjor hadde kirken utegudstjeneste i iskaldt vær forteller ham. Nå ønsker de heller å holde kirkens dører åpne.

– Sannsynligheten er større for at det sitter 20 enn 70 her, sier han med referanse til grensen på 20 personer.

– Det blir munnbind når man går inn. Det blir vanskelig å synge, men det er en benk mellom radene slik at folk ikke synger oppi hverandre.

Presten tar en annerledes julefeiring med godt mot.

– Julenatten var også en annerledes natt, så vi får forholde oss til det, sier han og legger til:

– Der noe er annerledes kan også noe nytt skje, så vi får håpe at det også gjelder den dag i dag.