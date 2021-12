ADVARER: Kristin Oudmayer er direktør for barns rettigheter og bærekraft i UNICEF Norge.

UNICEF: − Svært bekymret for skolestenging

Flere og flere kommuner stenger skoler og går over til digital undervisning. UNICEF Norge er bekymret for det som skjer.

- Barn og unge har over lengre tid båret den største byrden av pandemien. Vi ser nå grunn til igjen å gjenta at enhver beslutning som berører barn skal være i tråd med prinsippet om barnets beste i barnerettighetene , sier direktør for barns rettigheter og bærekraft i UNICEF Norge, Kristin Oudmayer.

Hun sier de er i tvil om nedstenging av skoler er et forholdsmessig inngrep.

– Vi har erfaringer fra både 2020 og 2021 som viser at barn mistet svært viktige kontaktpunkter for deres sosiale liv og ikke minst tilgang til trygge voksne personer.

Kommuner som har valgt å gå over til hjemmeundervisning har gjort unntak for sårbare barn.

Oudmayer har ikke tro på at kommunene klarer å fange opp alle disse.

– Til tross for at det tilrettelegges for at skolene blant annet vil holde åpent for barn i sårbare situasjoner, vet vi at disse barna ikke møter opp på nærmest tomme skoler, sier hun.

Hun tror nye tiltak og begrensningene det gir på skoler med mye smitte, kan føre til at julen blir ekstra lang for dem som allerede gruer seg til mer tid hjemme, for eksempel på grunn av vold, overgrep og rus.

– Nå er det viktig at voksne ser de som har det ekstra tøft, og at alle lavterskeltilbud holdes åpne og styrkes i julen.

– Erfaringer fra tidligere i pandemien viste også at det er lett å stenge ned skoler, men vanskelig å åpne igjen. Derfor er det god grunn til å stille spørsmålstegn ved en ny runde av nedstengte skoler i stadig flere kommuner, og vi ber derfor om at det ikke tas forhastede beslutninger.

Førsteamanuensis Cecilie Dalland ved OsloMet har forsket på konsekvensene av hjemmeskole under pandemien. Hun mener det er helt riktig å innføre hjemmeskole i kommuner med høy smitte før jul.

– Nå er det viktig å skjerme lærerne. De er kjempeslitne. Hvis mange lærerne blir syke i julen, og skal på jobb igjen i januar, er ikke det en god løsning.

Dalland tror både lærere og foreldre har lært mye av tidligere perioder med nedstenging.

– Norge er veldig godt dekket for å bruke digitale løsninger. Derfor er det lettere for norske lærere å drive fjernundervisning enn for lærere i mange andre land.

Dalland sier det er viktig at skolene i fortsettelsen legger til rette for undervisning som elevene kan klare å gjennomføre på egen hånd, og som samtidig gir læring.

– Jeg tror lærerne har noen utfordringer med å få det til. Håpet er at skolene kan få til hybridløsninger som gjør at elevene kan få noe tid på skolen - og dermed ha noen sjekkpunkt i hverdagen.

Hun understreker at også elevene er slitne nå.

– Mange orker ikke å glede seg til noe til lenger. De har opplevd at reiser, klasseturer, cuper og konserter er blitt avlyst. De trenger også juleferie nå.