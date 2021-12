TRIST: Sara Løvhaug (27) og Christina Smitt (39) synes det er trist å ikke få møtes ute over et glass fremover.

Nasjonal skjenkestopp ved midnatt: − Lett å tenke at det blir flere hjemmefester

OSLO (VG) Flere var tirsdag kveld ute i hovedstaden for å nyte de siste edle dråpene før kranene stenger. – Folk er drittlei, sier Sebastian Langvik-Hansen (26).

Av Thea Rosef

– Det var en deilig høst. Vi fikk klemme igjen og danse, nå er det ikke lov å danse engang. Skjenkestopp og ingen dansing, det føles veldig inngripende, sier Sara Løvhaug (27), sittende på Youngs i Oslo.

Det var duket for full fest i utelivsbransjen da landet åpnet opp igjen i slutten av september.

I gjenåpningshelgen var det så tettpakket på utestedene og barene at man knapt kom seg rundt i lokalene, og folk besvimte i køene i påvente av å få slippe inn.

Bent Høie hadde gitt klarsignal om at det var lov «å gå på one night stands igjen», noe han senere lærte at det ikke heter, og Norge var klare for å ta dansegulvet tilbake.

Under tre måneder senere stenges igjen ølkranene, etter at regjeringen har innført nasjonal skjenkestopp fra og med natt til onsdag, og festen er nok en gang over.

Løvhaug og venninnen Christina Smitt (39) tar en skål på Youngs for å nyte den siste pilsen ute.

– Nå blir det lenge til neste gang. Det må utnyttes. Det er trist, men nå har vi ventet på det. Vi har vært med på dette før, sier Smitt.

Gravøl

De to venninnene synes det er kjedelig at regjeringen nå innfører skjerpede tiltak, og skjenkestopp, men sier de har tillit til myndighetene.

– Men vi så vel det sist gang, at det ble en del hjemmefester da de innførte skjenkestopp, så man er vel kanskje redd for det. Det er lett å tenke at det blir flere hjemmefester nå også, sier Løvhaug.

Inne på Oslo Camping har en stor gjeng samlet seg for en siste kveld ute, i et ellers ganske tomt lokale.

– Vi kaller det gravøl, vi synes det er trist, sier en.

Elias Haaø (26) tror også skjenkestoppen kommer til å føre til flere hjemmefester.

– Men det kommer til å begrense hvor mange jeg treffer. Hvis jeg skal ha en fest hos meg, inviterer jeg jo ikke så mange som det er plass til her.

Noen i gjengen tror også det kan bli færre fester, fordi folk har lyst til å være smittefrie i julen.

Nicolas Holt (28) hadde nettopp startet i ny jobb som bartender da de nye tiltakene ble annonsert, og rakk kun én vakt.

– Det er viktigere at det er plass på sykehuset enn på bar. Selv om det betyr at jeg ikke har en jobb å gå til. Ja, det er kjipt, men det gir mening, sier Holt, og heller ned den siste slurken på høykant.

– Man blir deprimert

På et annet bord på Youngs sitter kompisene Sondre Skandsen (25) og Sebastian Langvik-Hansen (26).

– Jeg sitter med en følelse av at det kommer til å bli en del uker til vi får oppleve det samme igjen, så jeg prøver å ta inn de siste inntrykkene av uteliv som man trodde var tilbake for godt, sier Skandsen.

De to journalistene har tidligere vært tilknyttet VG Sporten.

25-åringen sier de nye strenge tiltakene går hardt utover humøret hans, og tror at folk at er såpass kjørt og lei at man ser etter muligheter for å snike seg rundt regelverket, og øyner muligheten for å ta festen hjemme i stedet.

– Alt blir liksom dempet når dette legger seg som en klam hånd over det som allerede kan være en mørk desember, sier Skandsen.

– Det er jo rart, nå er det plutselig noe som henger over en igjen. Jeg er veldig opptatt av den delen med mental helse, som jeg føler blir litt forbigått og ikke nok vektlagt når de nye restriksjonene kommer.

MENTAL HELSE: Sondre Skandsen (25) vil ha økt oppmerksomhet rundt mental helse ved innføring av nye tiltak.

Han forteller at han selv hadde det tungt i fjor.

– Jeg takler det nok litt bedre nå fordi jeg har erfaringen fra i fjor, men jeg redd for at det skal komme litt tilbake og at jeg skal bli sånn muggen som jeg var i fjor vinter, hvor jeg ikke var helt meg selv, og det tror jeg det er mange som kjenner på.

Kompisen nikker, og mener det er et tema som går mye igjen om dagen.

– Folk er drittlei. Man blir deprimert og innesluttet. Når ting åpner igjen, vil man plutselig ikke finne på noe for man er så vant til å være alene, sier Langvik-Hansen.

– Er det noe dere kan finne på nå som hjelper?

– Jeg kommer sikkert til å gjøre det jeg gjorde i fjor – begynne med masse ting jeg ikke har gjort på flere år. Det blir til at man gjør ting man ellers aldri ville gjort. Går og fyrer bål i skogen og lager pinnebrød, som jeg egentlig har null interesse av. Det er ikke meg i det hele tatt, sier Skandsen.

– Blytunge beskjeder å få

Under en uke etter at regjeringen strammet inn med nye tiltak, innførte de igjen nye tiltak mandag.

De skal vare i fire uker, men regjeringen påpeker at det ikke kan utelukkes at de vil vare lengre eller at det blir behov for ytterligere innstramninger.

Regjeringen innfører skjenkestopp i hele landet, en kraftig innstramming på hjemmekontor og arrangementer og gult nivå i skoler.

– Jeg vet at dette er blytunge beskjeder å få og dere skal vite at det også er tunge beskjeder å gi, sa statsminister Jonas Gahr Støre på pressekonferansen mandag.

– For mange vil dette oppleves som en nedstenging, om ikke av samfunnet, men som av deres liv og levebrød.

