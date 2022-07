SÅREDE SOLDATER: Norge varslet i slutten av mai at de ville ta imot sårede ukrainske soldater til norske sykehus. Illustrasjonsbilde av sårede soldater fra Donetsk-regionen i Øst-Ukraina den 7. juni.

Regjeringen snudde på bakrommet om ukrainske soldater

Mens krigen raste i Øst-Ukraina, sa Norge først ja til å hente tre sårede ukrainske soldater til norske sykehus. Så satte Justisdepartementet ned foten. – Oppsiktsvekkende, sier lederen for Stortingets kontrollkomité.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Den 31. mai er avgjørelsen klar: Norge skal ta i mot sårede ukrainske soldater til sykehusbehandling for å avlaste det pressede helsevesenet i Ukraina.

Men veien dit har vært kronglete.

I over en måned har fire departementer diskutert om det i det hele tatt er mulig å hente soldater fra et land i krig.

Den langdryge prosessen har fått opposisjonen til å steile - og samme dag som regjeringen lander avgjørelsen blir de refset av Høyre - og hasteinnkalt til Stortinget.

– Dette handler om å redde hardt skadede ukrainske sårede. Da kan vi ikke vente lenger. Sendrektigheten tar liv, sier en svært frustrert Sveinung Stensland, Høyres justispolitiske talsperson, til NTB da.

Det folk ikke vet er at regjeringen allerede 24. april har sagt ja til å hente tre sårede ukrainske soldater til Norge – før de trakk i nødbremsen og sa nei til å hente soldater i over en måned.

KOLLEGER: Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) og justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) hadde ulikt syn på de ukrainske soldatene i slutten av april.

UD og EU sier ja

I slutten av april eskalerte de voldsomme krigshandlingene i Øst-Ukraina etter Russlands invasjon.

Da Ukraina den 23. april sender forespørselen om å ta imot de sårede soldatene, har Norge allerede startet jobben med å ta imot 550 sivile sårede ukrainere som regjeringen varslet i slutten av mars.

Direktoratet for samfunnssikkerhet- og beredskap (DSB) sjekker med Utenriksdepartementet og EU, fordi det er snakk om soldater.

Svaret fra EU og UD er klart: de gir grønt lys.

Norge, ved DSB, tilbyr seg derfor 24. april å hente pasientene.

– Utenriksdepartementets vurdering var at det i denne situasjonen var naturlig at sårede soldater ble behandlet på linje med andre sårede eller syke pasienter med behov for behandling, skriver statssekretær Eivind Vad Petersson (Ap) i en e-post til VG i dag.

1 / 3 RUSSISK INVASJON: En ukrainsk soldat står ved siden av en ødelagt russisk tanks i Buscha, i utkanten av Kyiv, den 6. april i år. FØRSTEHJELP: Frivillige i Hospitallers medisinske bataljon trener på å gi førstehjelp og evakuere sårede ukrainske soldater krigssoner i Ukraina. Bildet er fra Kyiv den 20. april i år. BESØKER GRAVEN: Tetiana Rurak (25) besøker graven til hennes ektemann, soldaten Volodymyr Rurak, sammen med sin ett og et halvt år gamle datter. Volodymyr Rurak ble drept i kamp. Bildet er tatt ved Lychakiv cemetery i Lviv i Vest-Ukraina tirsdag 5. april i år. forrige neste fullskjerm RUSSISK INVASJON: En ukrainsk soldat står ved siden av en ødelagt russisk tanks i Buscha, i utkanten av Kyiv, den 6. april i år.

Men så kommer kontrabeskjeden: DSB kontakter også Justisdepartementet for avklaringer, som svarer at de vil sette alt på vent.

Fire departementer skal nå gå inn for å vurdere saken: Utenriksdepartementet, Justisdepartementet, Helsedepartementet og Forsvarsdepartementet.

Fra 29. april og frem til de blir ferdige, gir ikke Norge flere tilbud til Ukraina om å hente sårede soldater.

Årsaken er at Norge ikke har erfaring med å ta imot sårede utenlandske soldater under en pågående konflikt, ifølge Justisdepartementet.

– Mottak av sårede ukrainske soldater reiser prinsipielle, praktiske og juridiske problemstillinger. Det var også nødvendig å foreta visse sikkerhetsmessige vurderinger, skriver statssekretær Astrid Bergmål (Ap) i Justisdepartementet i en e-post til VG i ettertid.

UD sier i dag til VG at de var positive til dette da det ble foreslått.

Info Dette skjedde med soldatene DSB opplyser til VG at anmodningen om de tre sårede ukrainske soldatene kom klokken 16.56 den 23. april. Nasjonalt Koordineringssenter (NKS) ved Oslo Universitetssykehus Ullevål (OUS) sa at Norge kunne tilby pasientene behandling ved norske sykehus. Norge la inn tilbud påfølgende dag, 24. april klokken 8.38. Senere samme dag ble Norges tilbud om medisinsk evakuering avslått da et annet land fikk aksept for sitt tilbud, opplyser DSB. – Det er opp til pasienten, og eventuelle pårørende å velge hvilket tilbud de ønsker å benytte seg av. DSB er kjent med at mange pasienter ønsker å oppholde seg i nabolandene rundt Ukraina, i rimelig nærhet til hjemlandet eller der de har slekt eller kjente, skriver DSB-direktør Elisabeth Aarsæther i en e-post til VG. 15 land tilbyr for tiden medisinsk evakuering (MEDEVAC) under EUs ordning for sivil beredskap (UCPM). Så mange som 7–9 land kan legge inn tilbud til samme pasient, opplyser DSB. Av hensyn til personvernet kan de ikke opplyse hva som skjedde med de aktuelle soldatene. Vis mer

Norges nei får ikke praktisk betydning for de tre sårede soldatene vi sa ja til å hente.

Det er flere land som får samme anmodning fra Ukraina om å hente sårede soldatene samtidig, og de takket ja til tilbudet fra et annet land og blir fraktet dit.

HJELPER KAMERAT: En ukrainsk soldat hjelper til med å justere bandasjen til en skadet kollega i Donetsk-regionen i Øst-Ukraina den 7. juni 2022.

Mens departementene kaster ball seg imellom øker både de militære og sivile dødstallene i Ukraina.

VGs reportere på bakken melder at kampene i Øst-Ukraina intensiveres.

Fra den ukrainske havnebyen Mariupol blir det i denne perioden meldt at det er funnet flere massegraver.

Søndag 1. mai starter evakueringen av sivile fra stålverket Azovstal i kystbyen. Etter ukevis med intense kamper og bombing gir ukrainske myndigheter beskjed om å gi opp kampen om stålverket den 20. mai.

1 / 4 EVAKUERT: En skadet soldat blir evakuert på båre med buss fra det beleirede stålverket Azovstal i Mariupol. Bildet er tatt 16. mai i år. DÅRLIGE FORHOLD: Soldatene i Azov-bataljonen som var beleiret av russerne i stålverket i Azovstal måtte behandle skader med begrensede midler. Her får en av dem behandling den 11. mai i år. BUSSET UT: Soldatene ble fraktet bort i busser som denne etter beleiringen av stålverket i Mariupol. TRANSPORT: Sårede soldater ble fraktet fra Azovstal-stålverket med busser etter at ukrainerne overgav seg. Bildet er tatt 16. mai i år. forrige neste fullskjerm EVAKUERT: En skadet soldat blir evakuert på båre med buss fra det beleirede stålverket Azovstal i Mariupol. Bildet er tatt 16. mai i år.

Tok avgjørelse samme dag

Hjemme i Norge mister Høyre tålmodigheten med regjeringen i spørsmålet om sårede soldater og hasteinnkaller justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) til Stortinget.

Men regjeringen vet ikke umiddelbart hvem som skal svare Stortinget, om det er justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) eller helseminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Statssekretær Astrid Bergmål i Justisdepartementet sier i dag at det var praktiske årsaker til dette.

– Ordningen med medisinsk evakuering berører flere departementers ansvarsområder. Det ble derfor gjort en helt ordinær vurdering av hvem som var nærmest til å besvare spørsmålet, skriver hun i en e-post til VG.

UKLART: Dagen regjeringen blir hasteinnkalt til Stortinget er det en stund uklart om det er Emilie Enger Mehl (Sp) eller Ingvild Kjerkol (Ap) som skal svare.

Ingen av statsrådene trenger å møte i Stortinget. Beslutningen om å ta i mot sårede ukrainske soldater - som de har jobbet med i over en måned - blir avklart samme dag.

Regjeringen avviser noen sammenheng mellom hasteinnkallelsen og regjeringens beslutning.

– Det var tilfeldig at dette falt på samme dag, skriver statssekretær Astrid Bergmål til VG.

Den første sårede ukrainske soldaten ankom Norge 12. juni.

REGJERINGEN: Astrid Bergmål (Ap) er statssekretær i Justisdepartementet.

Bare en drøy uke etter at avgjørelsen er klar, varsler Stortingets mektige kontroll- og konstitusjonskomité at de vil granske regjeringens Ukraina-håndtering.

– Vi gjør det på grunn av det som har kommet frem om bistandsanmodningene fra Ukraina, og rotet fra Stortinget der de ikke klarte å finne ut hvem som skulle stille opp og svaret på Stortingets spørsmål, sa Peter Frølich (H), som leder komiteen, til VG 7. juni.

– Det ser ut som et salig rot fra utsiden, sa han da.

1 / 3 KONSEKVENSER: Bygninger ødelagt av krigshandlinger i Mariupol. Bildet er tatt 3. april i år. OPERASJON: Legene forbereder operasjon av en ukriansk soldat i et sykehus i Kramatorsk i Donetsk-regionen. Bildet er tatt 19. april i år. VENTER: Hunden står utenfor operasjonsstuen og venter i Kramatorsk. Bildet er tatt 19. april. forrige neste fullskjerm KONSEKVENSER: Bygninger ødelagt av krigshandlinger i Mariupol. Bildet er tatt 3. april i år.

– Vondt å tenke på

Detaljene om regjeringens arbeid kommer frem i et brev fra utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, som en del av granskningen Frølich varslet.

– Vi har kommet over en del oppsiktsvekkende opplysninger, sier Frølich til VG i dag.

Han uttaler seg på vegne av Høyre i komiteen.

Les mer: Solberg-regjeringen sa også nei til å behandle sårede ukrainske soldater i 2016.

GIRA PÅ UKRAINA: Peter Frølich følger nøye med på krigen i Ukraina. Han har tidligere fortalt han nesten er like god på lokalgeografi i deler av Ukraina som i deler av Norge etter krigsutbruddet.

Frølich sier at de vil sjekke en rekke opplysninger grundigere, blant annet knyttet til lang saksbehandlingstid og anmodninger fra Ukraina som aldri er svart ut.

– Vi sitter med flere spørsmål. Hva var grunnen til at behandlingen ble stanset, etter at UD først ga grønt lys? Hvorfor skulle det ta over en måned å avklare et forholdsvis enkelt juridisk spørsmål?

Frølich sier de allerede ser manglende koordinering internt i regjeringen.

– Jeg håper forsinkelsen ikke har fått konsekvenser for ukrainernes liv og helse. Men vi snakker samtidig om alvorlige krigsskader. At Norge satt full stopp for å hjelpe dem er vondt å tenke på, sier han.