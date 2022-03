FÅR PENGER TIL MARINEN: Rune Andersen, som er sjef for Sjøforsvaret, får ekstra penger fra regjeringen til å seile mer i nord.

Russland følger Nato-øvelsen fra skip: Regjeringen styrker Sjøforsvaret

Flere russiske fartøyer har seilt ut av sine hjemmehavner på Kola for å følge med på Nato-øvelsen Cold Response i Nord-Norge. Nå skal også Sjøforsvaret hevde seg mer i nord.

Av Alf Bjarne Johnsen

Publisert: Nå nettopp

Regjeringen opplyste fredag at de vil bruke 800 millioner kroner ekstra i år til økt maritim aktivitet, av en ekstra satsing på tre milliarder kroner til Forsvaret.

– Det er en substansiell satsing som vi skal gjøre vårt ytterste til å omsette i økt aktivitet og mer seiling med våre fartøyer, sier kontreadmiral Rune Andersen, sjefen for Sjøforsvaret, til VG.

Andersen vil ikke tallfeste hvor mange flere seilingsdøgn som Sjøforsvaret kan få ut av de pengene, men sier at spesielt Kystvakten vil raskt kunne øke sitt nærvær til havs i nord.

Takket nei

Kort tid før Russland gikk til krig mot Ukraina, takket Moskva nei til invitasjonen fra norske myndigheter om å observere den store Nato-øvelsen Cold Response.

Men nå rapporterer Forsvaret at Russland likevel følger nøye med:

– De har seilt ut både overflatefartøyer og undervannsbåter for å være ute og følge med på øvelsen. Det er helt som forventet. De har også varslet at de skal gjennomføre skyteøvelser til havs mens det pågår alliert aktivitet utenfor Norges kyst. Det var også som forventet, sier Rune Andersen.

– Så skal vi følge nøye med slik at øvelsen kan pågå uten forstyrrelser, legger han til.

Seile mer

Støre sa i Stortinget fredag at målet er med ekstraordinære bidrag til Forsvaret - tre milliarder kroner totalt - har som mål å styrke tilstedeværelsen i nordområdene:

– Vi skal seile mer med alle marinens fartøyer, og vi skal styrke vår evne til overvåking og situasjonsforståelse i nord, sa Støre.

– Over år har det vært større militær aktivitet i nordområdene, både russiske og allierte fartøyer. Vi ønsker også å seile mer med våre allierte for å forsikre oss om at de opptrer i tråd med norske interesser, sier Andersen.