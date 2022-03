TALSPERSON: Korporal Damien Magrou er norsk statsborger, som jobbet som jurist i Ukraina da krigen startet. Han er nå talsperson for den ukrainske fremmedlegionen.

Fremmedlegionen: − Kan ikke gi våpen til folk vi ikke er sikre på

Den ukrainske fremmedlegionen er et viktig mål for russiske angrep, sier korporal Damien Magrou.

Av Runa Victoria Engen

Publisert: Nå nettopp

– Vi har allerede en del «platoons» av fremmedlegionærer som deltar i kamphandlinger på fronten nå. Jeg kan si at vi allerede har utgjort en forskjell, sier korporal Damien Magrou.

Den norske statsborgeren og juristen er talsperson for den ukrainske fremmedlegionen.

Legionen rekrutterer aktivt folk fra hele verden, under slagord som «kjemp for verden» og «bli med de modige» på egne nettsider. Flere nordmenn har reist til Ukraina.

Den nyopprettede legionen er svært åpne og synlige i media, men også et tydelig mål for angrep, ifølge korporalen. Russiske myndigheter kaller dem «utenlandske leiemordere».

På nettet blir flere fremmedkrigere navngitt og latterliggjort av pro-russiske profiler, blant dem er den kjente, svenske fremmedkrigeren Jesper Söder.

– Vi er veldig bevisste på at fremmedlegionen generelt er et mål for Russland, for både fysiske og virtuelle angrep, sier korporalen.

Les reportasjen om fremmedkrigerhotellet.

HOTELLET: På et «hemmelig» hotell ved den polske grensen til Ukraina kom grupper av frivillige som ville verve seg til den ukrainske fremmedlegionen. De snakket med VG mens de ventet på å bli hentet med busser.

Et synlig mål for Russland

Søndag 13. mars gikk Russland til angrep på en base i Yavoriv, brukt til opplæring og trening av fremmedlegionærer. Russland gikk ut og sa at 180 «leiesoldater» ble drept.

Den ukrainske hæren ser det som et målrettet angrep mot fremmedlegionen, bekrefter Magrou.

– Jeg kan ikke bekrefte eller avkrefte at det var fremmedlegionærer der. Men, ut fra meldingene fra Russland vet vi at det var et uttrykt mål å angripe oss ved den bombarderingen. Derfor anser vi det som et forsøk på å angripe fremmedlegionen.

– Du har tidligere sagt at ingen fremmedlegionærer døde under angrepet. Flere VG har snakket med var på basen og sier at fremmedlegionærer var blant de drepte. Hva er din kommentar til det?

– Vi har dobbelt og trippelsjekket, og jeg holder fast ved at ingen utlendinger var blant de døde i Yavoriv. Jeg har sett listen, og det var ingen fremmedlegionærer der.

– Hvor åpen er dere om dødsfall i fremmedlegionen?

– Hæren som helhet har en ganske streng politikk på at de ikke skal kommentere sine egne døde. I dette tilfellet, når vi vet at det ikke var utlendinger blant de døde, tar vi oss den friheten å avkrefte meldinger som flere har løftet om dette.

– Flere fremmedlegionærer som overlevde angrepet har etterpå forlatt Ukraina. Har angrepet fått flere til å melde seg ut?

– Jeg skal være veldig forsiktig med å knytte det til en konkret hendelse, men vi har hele tiden noen som ber om å bli «discharged». Vi har såpass mange i legionen, at det vil til enhver tid være noen som ber om å få dra hjem, sier Magrou.

Legionærene skriver under på en kontrakt der det står at de skal bli «så lenge krigen varer».

– Enn så lenge har vi ikke avslått en eneste forespørsel om å bli utskrevet, sier Magrou.

REISTE: VG har møtt Fredrik i Polen, på vei hjem fra Ukraina. Han var på basen i Yavoriv under angrepet, og dro dagen etter.

Sier legionærer ikke fikk våpen

VG har møtt Fredrik, en nordmann som lot seg verve til legionen og forlot den etter angrepet på basen. Han sier at de ble lovet våpen, men aldri fikk verken våpen eller våpentrening.

– Det virket ikke som om det var en høy prioritet å få fremmedlegionen kampklar, det var mitt inntrykk at man omtrent ble kanonføde. Det var kaos, sier Fredrik til VG.

Damien Magrou avviser at de manglet våpen, men sier at de var tilbakeholdne med å gi våpen før rekruttene var i en situasjon der de ville trenge det.

– Vi kan ikke gi ut våpen til folk vi ikke er sikre på, sier Magrou.

– Når dere ber utlendinger komme og kjempe for Ukraina, og sier at legionærer er et klart mål for russiske styrker, hvor bevisst er dere på å ivareta sikkerheten til de som kommer?

– Vi gjør alt vi kan for å ivareta sikkerheten til våre. Samtidig tror jeg alle forstår at Ukraina er et land i krig. De russiske styrkene har kapasitet til å utføre angrep overalt. I en krig er det ingen som kan garantere sikkerheten til noen.

– Hvor stort problem har det vært, at fremmedlegionærer deler bilder og opplysninger i sosiale media?

– Det tror jeg at jeg lar være å kommentere.

– Hvorfor?

– Det skal jeg la være å kommentere på.

BUSSET INN: Fremmedkrigerne ble hentet med busser i Polen og kjørt inn i Ukraina.

Like rettigheter for legionærene

Fremmedlegionen har endret strategi. Nå vil de ikke lenger trene opp de som kommer uten kamperfaring.

– Det har ikke vært hensiktsmessig å lære opp de som kommer helt uten erfaring fordi det tar lang tid. Vi har fokusert på å finne de som allerede er klare, få de til Ukraina og sende de fullt utstyr ttil fronten, sier Magrou.

Kontrakten med hæren gir fremmedlegionærer den samme lønnen, kravene og de samme rettighetene som ukrainske soldater, ifølge korporalen.

– De vil også ha krav på status som krigsfange etter Geneve-konvensjonen, sier Magrou.

– Er fremmedlegionærer tatt til fange av russiske styrker?

– Jeg har ingen opplysninger om det.