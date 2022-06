NØD: Frivillige deler ut nødvann til innbyggerne etter at en vannledning førte til at en hel bydel i Odessa, Texas var uten vann tirsdag.

Hetebølge i USA og Europa - oppfordrer 100 millioner amerikanere om å holde seg hjemme

Spania smelter i den varmeste hetebølgen på 40 år mens en tredel av USAS befolkning nå bes om å holde seg hjemme.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

27 amerikanske stater opplever nå rekordhøye temperaturer opp mot 46 grader.

Og hetebølgen skal fortsette, melder det statlige byrået the National Weather Service.

Fra California til Virginia - altså fra den ene kysten til den andre - er om lag 100 millioner amerikanere rammet av hetebølgen.

PAUSE: Barn kjøler seg ned seg i Crown Fountain i Chicago i går. Temperaturer på over 40 grader kombinert med høy luftfuktighet, gjør varmen intens og farlig.

Nå oppfordres disse innbyggerne til å ta kalde dusjer og bad, holde seg i skyggen, oppsøke aircondition og skygge og unngå fysisk aktivitet i de varmeste timene av dagen, melder AP.

«Dette er en alvorlig varme, så ikke undervurder den», melder det amerikanske meteorologisk instituttet , National Weather Service.

De ber folk passe på hverandre.

H»old dere innen dør, sjekk om naboen har det bra, særlig de eldre, og pass på barna i baksetet, og kjærdyrene».

Samtidig som folk anbefales å holde seg hjemme, har myndighetene sendt ut såkalt «red alert»-varsel om skogbrann i en rekke stater fra New Mexico til Colorado og Oklahoma.

Hele 27 byer slo varmerekorder denne uken med Californias Death Valley som USAS varmeste sted - med 50,5 grader i helgen, melder ABC News.

TILTAK: Vann deles ut til hjemløse i Dallas, Texas.

Dødelig varme

Ekstremvarme er det værforholdet som dreper flest mennesker i USA med 1300 dødsfall årlig i følge anslag fra Environmental Protection Agency.

Tegn på heteslag er kvalme, overdreven svetting og rask puls. Unge barn, eldre, folk med redusert immunforsvar og gravide er mer utsatt.

Flere amerikanske byer åpner nå egne sentre hvor folk kan komme for på kjøle seg ned. Som i Chicago hvor tre eldre kvinner døde på et sykehjem under en kort hetebølge sist måned og 700 eldre døde i en hetebølge i 1995, melder PBSNews.

FOREBYGGER: Mugger med saft skal sikre at de eldre ikke dehydreres ved et sykehjem i Saint-Joach i Frankrike.

Ingen ende?

Også i Spania sliter folk med å kjøle seg ned. Overopphetede spanjoler flykter til strendene, søker nedkjøling i vannfontener, og tømmer butikker for is og kald drikke.

I Madrid frykter restauranteiere for businessen når varme restauranter står tomme i varmen. Og til helgen inntar tusenvis av nordmenn varmen.

En varm vind fra Nord-Afrika har ført til temperaturer godt over 40 grader denne uken. Og varmen fortsetter.

VARM ROMANTIKK: Et kyss under et beskyttende skjerf i Alella, nær Barcelona.

Opplevelsen av varmen forsterker seg på grunn av støv og sand i vindene som kommer blåsende fra Sahara, melder det statlige meterlogiske instituttet Aemet.

– Dette er en veldig uvanlig situasjon, dette er ikke normale temperaturer i midten av juni, sier talsmann for Aemet, Ruben del Campo.

Ikke siden spanjolene begynte å registrere temperaturer i 1981 har de notert hetebølger så tidlig i sommersesongen.

Det er ikke bare juniværet som har vært ekstremt, også i vinter måtte spanjolene tåle rekordtemperaturer, med snøstormen Filomerna som paralyserte landet i januar mens gradestokker viste ned mot 21 grader minus.

KLAR FOR FERIE? To unge kvinner tar vifter til hjelp Sevilla i Spania.

Grønn skygge

Tirsdag annonserte franske myndigheter at de vil sette av en halv milliard euro til urbane grønne prosjekter slik at byene kan tilby folk avkjølende steder. Forlaget kom midt i en uke med temperaturer som fortsetter å stige over 40 grader, melder France24.

Også Frankrike har hatt sin varmeste mai siden de begynte å registrere temperaturer. I klasserom klager lærere over vinduer som ikke kan åpnes og en tredel av landet er pålagt vanningsrestriksjoner.

Britene må kjøre full guff på aircondition, om de har, i noen dager til. Meteorologiske institutt varsler temperaturer opp til 34 grader gjennom helgen, melder avisen Independent.

LANGT FRA STRANDA: En mann forsøker å kjøle seg ned med litt vann midt i varme Madrid.

Hetebølgen vil ikke nå Norge.

– Disse temperaturene vil vi nok ikke se her, og det er i så fall bra. Enkelte steder lengst øst på Østlandet kan det imidlertid bli 25 grader denne uken, sier vakthavende meteorolog Julie Solsvik Vågane ved Meteorologisk institutt til NTB.