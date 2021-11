DREPT OG DUMPET: Politiet mener at Tina Jørgensen (20) ble drept i Stavanger 24. september 2000 – og deretter dumpet i en kum ved Bore kirke på Jæren. Hun ble funnet av politiet en drøy måned senere.

Tina-saken: Ingen dataspor knytter drapsmistenkt til funnstedet

Tina Jørgensen (20) ble funnet død i en kum ved Bore kirke på Jæren i oktober 2000. Ingen dataspor knytter den drapsmistenkte mannen til området.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det får VG opplyst.

I løpet av de siste månedene har etterforskere i Sør-Vest politidistrikt gjennomgått databeslaget i den 21 år gamle drapssaken på nytt.

Beslaget omfatter blant annet historiske mobildata fra basestasjoner i Stavanger og Jæren, trafikkdata fra bomstasjoner mellom Stavanger og Jæren – samt videoer fra overvåkningskameraer fra aktuelle steder i sentrum og omegn.

Per nå er det ingenting i gjennomgangen av materialet fra bomstasjonene eller fra basestasjoner rundt funnstedet ved kirken som knytter den drapsmistenkte mannen til Jæren, men han har slått inn på basestasjoner i Stavanger sentrum, får VG opplyst.

– Jeg er foreløpig avskåret fra å kunne kommentere saken, sier forsvareren til VG.

les også Tina-saken: Løste 21 år gammel taxigåte

Politiet: Vanskelig å være sikker

Innslaget fra den drapsmistenkte mannen på basestasjoner i Stavanger sentrum har også vært en del politiets nye undersøkelser. Etterforskerne har forsøkt å få kontroll på dekningsgraden til de relevante basestasjonene opp mot mistenktes bevegelser.

I tillegg forsøker politiet å få klarhet i om stedet den mistenkte oppholdt seg gjennom drapshelgen, i september 2000, også dekker området der 20 år gamle Tina Jørgensen ble drept.

Politiets foreløpige undersøkelser tyder på at disse to stedene overlapper hverandre når det gjelder dekningsområdet til aktuell basestasjon, får VG opplyst.

– Utfordringen i dag er at det til en viss grad er annet utstyr som blir brukt. Det gjør det vanskelig for oss å være sikker rundt dette. Hvis man ser på etterforskningen etter at mistanken mot mistenkte ble kjent, så er det så langt ingen nye mobildata eller gjort andre nye funn, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma i Sør-Vest politidistrikt til VG.

les også Kartlegger mistenktes bevegelser da Tina forsvant: Anrop kan bli avgjørende

– Har politiet noen former for data som tilsier at mistenkte var på Jæren om drapshelgen?

– Vi vet at han var i Stavanger da Tina Jørgensen ble drept. Det foreligger både mobildata og basestasjonsopplysninger, men hva de sier om hans bevegelser, det ønsker vi ikke å si noe om. Bildet av dekningsgraden er også en annen i dag enn det var den gangen, svarer politiadvokaten.

Ifølge den mistenkte mannen i 50-årene, så dro han hjem til Haugalandet etter drapshelgen – og det heller ingenting former for data som knytter ham til Stavanger og omegn etter denne helgen, får VG opplyst.

MISTENKT OG SIKTET: En mann i 50-årene fra Haugalandet er mistenkt for drapet på Tina Jørgensen (20) i 2000 og siktet for drapet på Birgitte Tengs (17) i 1995. Han nekter straffskyld i begge drapssakene.

Nekter straffskyld

Klokken 01.22 natt til 24. september 2000 ringte den nå Tina-mistenkte mannen til en kvinnelig bekjent. Anropet er gjort åtte minutter før Tina Jørgensen (20) blir sett i live for siste gang.

Anropet kan være avgjørende for å slå fast hvor mannen var da 20-åringen ble drept.

Det ble nemlig foretatt kun åtte minutter før Tina Jørgensen blir observert for siste gang, klokken 01.30. Da skal hun ha vært i prat med en mann med halvlangt hår og midtskill utenfor Burger King i Stavanger sentrum.

– Hva kan politiet si om mistenktes bevegelser rundt disse tidspunktene nå?

– Vi ønsker ikke å kommentere hva vi vet om mistenktes bevegelser, utover at det naturligvis er svært relevant for å belyse saken, svarer politiadvokaten.

Mannen som er mistenkt for drapet på Tina Jørgensen er også siktet for drapet på Birgitte Tengs (17) i 1995.

Han nekter straffskyld i begge sakene.