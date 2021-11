STOR UTRYKNING: En rekke patruljer rykket ut til melding om knivstikking ved Kuben videregående skole mandag 15. november.

Knivstikkingen på Oslo-skole: Fem siktet for medvirkning til drapsforsøk

Fem mindreårige er pågrepet og siktet for medvirkning til drapsforsøk etter knivstikking på Oslo-skole.

Mandag 15. november ble en mindreårig gutt knivstukket ved Kuben videregående skole i Oslo.

Gutten, som er elev ved skolen, ble sendt til sykehus med alvorlige skader, men det ble raskt avklart at han var utenfor livsfare.

Nå er fem personer er pågrepet og siktet for medvirkning til drapsforsøk på tenåringen.

Pågripelsene skal ha funnet sted under en politiaksjon onsdag, opplyser politiet.

– Det er fem personer under 18 år som er pågrepet og siktet. I løpet av den siste uken er det gjennomført etterforskning, tatt vitneavhør og gjort beslag som gjør at vi ser det er grunnlag til å sikte de her, sier påtaleansvarlig Helle Braband.

Hun forteller at de siktede vil bli avhørt i løpet av dagen, og de vil fortløpende vurdere hvorvidt de vil be om varetektsfengsling av de fem.

SKADET: En ung gutt i tenårene ble skadet etter å ha blitt knivstukket ved Kuben videregående skolen 15. november.

– Hva som er foranledningen og eventuelt motiv for handlingen vil bli søkt avdekket i den videre etterforskningen, melder politiet.

De har derimot tidligere sagt at det er mye som tyder på at hendelsen bunner ut i en eksisterende ungdomskonflikt. De første meldingene som kom til politiet om hendelsen gikk ut på at det skal ha vært et masseslagsmål i forkant av knivstikkingen.

Like etter knivstikkingen ble en person pågrepet og flere andre ble innbrakt, alle unge gutter i alderen 15 til 17 år. De ble derimot dimittert samme dag.

Påtaleansvarlig Braband ønsker ikke å kommentere hvorvidt det er de samme personene som nå er siktet.

– Personene har vært involvert tidligere i saken, men jeg ønsker ikke å gå nærmere i detalj på det, sier hun.

Hun vil heller ikke kommentere hvorvidt de er tidligere kjent for politiet.

– Jeg kan ikke gå nærmere inn på hvem de siktede er, utover at de alle sammen er under 18 år.

Braband sier de ikke har opplysninger som tilsier at det er noen sammenheng mellom knivstikkingen ved Kuben og andre voldshendelser i hovedstaden den siste tiden.