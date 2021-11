FLYFORBUD: Flere land har innført flyforbud og strenge innreiseregler for det sørlige Afrika. På flyplassen i München ventet flere passasjerer lørdag på å ta en test.

FHI jakter omikron-svar: Varsler risikovurdering søndag

Folkehelseinstituttet (FHI) har varslet en risikovurdering av omikronvarianten. Dette vil de forsøke å svare på.

Av Yasmin Sfrintzeris

Gjennom hele helgen har fagfolkene vurdert tilgjengelige data om omikronvarianten, som ble oppdaget av sørafrikanske helsemyndigheter.

Lørdag kveld opplyser smitteverndirektør i FHI, Frode Forland, at de håper å ha risikovurderingen klar søndag.

Det er få tilgjengelige data om varianten og dermed vanskelig å si noe sikkert. FHI vil trolig forsøke å svare på de samme fire sentrale spørsmålene som i risikovurderingen for deltavarianten:

Hva er risikoen for at omikron gir mer alvorlig sykdom hos ubeskyttede enn delta?

Hva er risikoen for at omikron er mer smittsom enn delta?

Hva er risikoen for at gjennomgått SARS-CoV-2-infeksjon gir lavere beskyttelse mot omikron enn mot delta?

Hva er risikoen for at vaksinasjon (med mRNA-vaksiner) gir lavere beskyttelse mot omikron enn mot delta?

Ikke i Norge

Sørafrikanske helsemyndigheter har oppdaget flere enn 30 mutasjoner i spike-proteinet – «taggene» på viruset – i omikronvarianten. Ti av disse er funnet i det den deles av viruset som binder seg til cellene våre.

Flere land har nå stengt grensene og innført strenge innreiseregler for land fra det sørlige Afrika. Fredag resulterte nyheten om varianten i kraftige børsfall i Asia og Europa og USA.

– Slik dere ser det per nå: Virker denne varianten å kunne bli den største utfordringen hittil?

– Det er det for tidlig å svare på. Det viktigste nå er at alle som kan får tatt sin oppfriskningsdose, at alle med symptomer holder seg hjemme og tester seg, og at man følger gode smittevernråd, sier Forland.

Smitteverndirektør i FHI, Frode Forland.

– Det er mye vi foreløpig ikke vet om denne varianten – men hva kan du si eller anta om hvordan mutasjonene påvirker virusets egenskaper?

– Mange av mutasjonene befinner seg på piggproteinet som både kan ha betydning for virusets evne til å feste seg til våre celler, og som kan ha betydning for immunresponsen mot viruset og vaksinenes effekt. Dette må man undersøke nærmere, sier Forland.

Varianten er påvist i Belgia, Tyskland, Tsjekkia, Italia, Storbritannia og trolig Nederland. Forland opplyser at det lørdag kveld klokken 18.00 ikke er påvist noen tilfeller av omikron i Norge.

– Mange er åpenbart bekymret for hvordan summen av mutasjonene kan påvirke denne variantens egenskaper. Er det noen positive tegn?

– Det positive i situasjonen er at mange i Norge nå er fullvaksinert. De vil trolig være godt beskyttet mot alvorlig sykdom også fra den nye varianten. I tillegg er varianten trolig oppdaget før den har spredd seg mye i mange land. Det betyr at man kan få tid til å forstå dens egenskaper og eventuelt justere på tiltak, sier Forland.

HØY ANDEL POSITIVE: Fredag kveld ble det klart at 61 av de 600 passasjerene fra Sør-Afrika testet positivt.

Kan ha utviklet seg over i et år

I Nederland ble over 600 personer fra to flyginger fra Sør-Afrika pålagt å teste seg fredag. 61 av dem fikk positive prøvesvar og det nederlandske folkehelseinstituttet mener det er svært sannsynlig at omikron er påvist hos flere.

– Hva forteller det oss om smittsomhet og utbredelse?

Vi vet jo ikke noe om dette er tilfeller av den nye varianten ennå, men det forteller at det sannsynligvis er stor coronasmitte i de områdene der disse flyene kommer fra.

Helsemyndigheter laster opp data fra analyser av varianter til databasen Nextstrain. Med tilgjengelige analyser av omikron, ser det ut til at utviklingen kan ha pågått i omkring ett år.

– Hvordan kan denne varianten ha oppstått?

– Det er ikke usannsynlig at denne varianten kan ha oppstått i land som har dårlig virusovervåkning eller hos personer med et svekket immunsystem. Begge deler er tilfelle i mange land i Afrika der det er dårlig med test og sekvenseringsmuligheter og mange som kan ha et svekket immunsystem gjennom HIV-infeksjon, sier Forland.