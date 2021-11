Mann i 20-årene siktet for drap i Molde

Det er en sentral hypotese for politiet at to hendelser natt til onsdag har noe med hverandre å gjøre.

Mannen i 20-årene som tidligere onsdag var siktet for grov kroppsskade er nå også siktet for drap. Det bekreftet politiet under et pressetreff klokken 16 onsdag.

– Vi har etterforsket to alvorlige hendelser som har skjedd natt til i dag, den ene skjedde i en privatbolig der en gutt i slutten av tenårene er alvorlig skadet. En person ble pågrepet på stedet og er siktet for grov kroppsskade, sier Per Karstein Røv, politistasjonssjef i Molde.

Det var klokken 01.44 natt til onsdag politiet fikk melding om en voldshendelse på en privatadresse med flere til stede. En mann i 20-årene ble pågrepet på stedet og siktet for vold.

– Vi kan bekrefte at det er familiemessige relasjoner mellom siktede og den tilskadekomne gutten, sier politiinspektør Yngve Skovly ved Møre og Romsdal politidistrikt.

Klokken 01.45 fikk politiet melding om funn av død person på en annen privatadresse i Molde.

– Det er grunn til å tro det er en kvinne som bodde i den leiligheten som nå er død. Vi har brukt store ressurser på kriminaltekniske undersøkelser på bopel på den adressen, på avhør og på rundspørring, og vi er fortsatt interessert i tips fra publikum som mener de har noe å tilføre, sier Røv.

– Fornærmede er ikke obdusert og endelig identifisert, men det var siktedes fraskilte ektefelle som disponerte den leiligheten, sier Skovly.

Tidligere onsdag sa politiinspektør Skovly at de mistenker det kan være en sammenheng mellom de to voldshendelsene.

– Det er en sentral hypotese at det kan være sammenheng, men det vet vi ikke foreløpig, sa han.

Politiet opplyser at de har gjennomført kriminaltekniske undersøkelser og avhør i dag, og vil fortsette etterforskningen utover kvelden og natten.