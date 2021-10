Statsbudsjettet 2022: Vil øke CO2-avgiften med nesten 30 prosent

Regjeringens forslag til statsbudsjettet 2022 ble lagt frem tirsdag formiddag. Dette er de viktigste forslagene.

Kraftig økning i CO2-avgift

I statsbudsjettet for 2022 vil regjeringen øke CO2-avgiften med nesten 30 prosent, melder NRK og NTB. Ifølge NRK innebærer forslaget at:

CO2-avgiften for utslipp i ikke-kvotepliktig sektor økes fra 561 kroner til 766 kroner per tonn

CO2-avgiften på bensin økes med 41 øre fra 1,37 til 1,78 kroner per liter. Denne økningen kompenseres ikke med senkning av veibruksavgiften slik regjeringen har gjort tidligere.

– Denne økningen er et kraftig taktskifte i norsk klimapolitikk, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) i en uttalelse.

I budsjettet for 2022 foreslår regjeringen også en pakke med avgiftsøkninger som bremser nedgangen i statens inntekter fra bilavgifter, samtidig som insentivene til å kjøpe nullutslippsbiler styrkes. De økte inntektene fra bilavgifter vil i sin helhet veksles inn i trinnskattelettelser for trinn 1 og 2.

Det innføres full sats i trafikkforsikringsavgiften for elbiler.

Fritaket for elbiler i omregistreringsavgiften avvikles.

De gunstige reglene for ladbare hybridbilene i engangsavgiften strammes inn.

CO2-komponenten i engangsavgiften for personbiler økes.

Skatt

I sitt siste statsbudsjett foreslår Solberg-regjeringen 4,8 milliarder kroner i skattelette på personinntekt, og en halv milliard i lettelser i formuesskatten.

2,5 milliarder er satt av til å redusere trinnskatten. Regjeringen følger også opp valgløftet med et skattekutt for ungdom under 30 år som er i arbeid. Forslaget kan redusere skatten for dem med drøyt 5 000 kroner i året, ifølge forslaget.

– Med regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år vil en vanlig familie betale nesten 16.000 kroner mindre i skatt sammenlignet med om skattenivået fra 2013 ble videreført, sier FInansminister Jan Tore Sanner.

Fastlegeordningen

Regjeringen foreslår å bruke 300 millioner for å styrke allmennlegetjenesten i 2022.

– Fastlegene spiller en nøkkelrolle i helse- og omsorgstjenesten. Vi trenger fastlegene for å gi innbyggerne et godt helsetilbud der de bor, men ordningen er under press. I statsbudsjettet følger vi derfor opp handlingsplanen og setter inn flere tiltak for å øke rekrutteringen og sørge for at innbyggerne har en fastlege å gå til i fremtiden, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Forslaget er en oppfølging av Handlingsplanen for allmennlegetjenesten, som innebærer at regjeringen vil fremme forslag om å styrke allmennlegetjenesten med 1,6 milliarder kroner frem mot 2024.

Coronapandemien

I statsbudsjettet for 2022 foreslår regjeirngen til sammen 3,8 milliarder kroner knyttet til coronavaksinasjon og beredskapslagring av forsyningskritiske legemidler og smittevernutstyr.

– Coronavaksinasjonsprogrammet har vært en suksess i Norge. Staten vil dekke kommunenes og helseforetakenes kostnader til gjennomføring av coronavaksinasjonsprogrammet også i 2022. Regjeringen foreslår 150 millioner kroner til drift og distribusjon knyttet til programmet, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Sykehus

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2022 å gi lån til tre nye sykehusprosjekter. Det er utbygging ved Sykehuset Telemark i Skien, psykisk helsevern ved Akershus universitetssykehus og byggetrinn 2 ved Haugesund sjukehus.

– Med lån til disse prosjektene fortsetter vi arbeidet med å legge til rette for mer moderne sykehusbygg og god pasientbehandling i hele landet, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Les mer på regjeringens sider.

441 millioner til Nav

Nav styrkes med 441 millioner kroner i statsbudsjettet for 2022. Dette skal blant annet gå til å fortsette IKT-moderniseringen i Nav.

Regjeringen foreslår en ettårig økning på 75 millioner kroner. I tillegg foreslås en økning på 50 millioner kroner for å bidra til en øvrig styrking av etaten, og 316 millioner kroner til å fortsette IKT-moderniseringen i Nav.

– De ansatte i Nav skal bruke mest mulig av tiden sin på å følge opp folk som trenger deres hjelp. Vi må legge til rette for at møtet med Nav er så enkelt og brukervennlig som mulig, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

69 milliarder kroner til Forsvaret

Forsvarsbudsjettet økes med 6,6 prosent til om lag 69 milliarder kroner. Det er i tråd med langtidsplanen som ble vedtatt i Stortinget i desember i fjor.

Justert for pris- og lønnskompensasjon øker forsvarsbudsjettet med om lag 3,6 prosent.

Den avtroppende regjeringen setter i budsjettforslaget av 1,5 milliarder kroner til investeringer i nytt materiell og infrastruktur.

Det er også satt av over 7 milliarder kroner til baser for de nye kampflyene, 1 milliard kroner til internasjonale operasjoner og rundt 140 millioner kroner til modernisering av Etterretningstjenesten.