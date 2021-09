STØRES DIALOG: Jonas Gahr Støre skal bli statsminister i Norge, men må først forhandle med Audun Lysbakken og Trygve Slagsvold Vedum.

Støre røper sine tre beste forhandlingstips

De neste ukene vil Støre sitte i krevende forhandlinger med SV og Senterpartiet. Han forteller at han har deltatt i «die hard» forhandlinger før, og røper nå sine beste forhandlingstips til VG.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Jonas Gahr Støre fikk tirsdag ettermiddag en marsjordre fra Aps sentralstyre om å starte innledende samtaler med partiene på venstresiden, i forkant av regjeringsforhandlinger med SV og Sp.

Partiene har tradisjonelt fram til midten av oktober for å bli enig om å etablere en ny regjering, noe Støre tror han rekker.

Støres røper nå til VG sine tre beste råd i forhandlinger.

Vær klar over dine egne interesser – og hva du vil oppnå Kjenn interessene til de du forhandler med. Vær åpen for å finne nye løsninger, og lytt til hva som blir sagt i forhandlingene, fremfor å kun fokusere på deg selv.

HVORDAN VAR NÅ DETTE IGJEN? Støre har forhandlet på toppnivå med såkalte «high stake players» i både Midtøsten og Russland – nå skal han i sine kanskje mest krevende forhandlinger hittil.

Forhandler på hjemmebane

Støre forteller at han tar med seg erfaringer fra forhandlinger – også fra hjemmebane – når han møter Senterpartiet og SV.

– Vi forhandler hver dag i livene våre, fra det private til jobben. Da er det å være veldig tydelig på dine interesser og forstå motpartens interesser, sier Støre, og beskriver det som en nøkkel for å lykkes med forhandlinger.

– Når forhandlet du sist på hjemmebane?

– Det tror jeg var i dag tidlig.

– Om hva da?

– Det kommer jeg ikke til å si, men vi kom til enighet, sier Støre og ler.

SUPER-JONAS: Jonas Gahr Støre hadde kallenavnet «Super-Jonas» da han var utenriksminister. Nå skal han bli statsminister.

«Die hard»-forhandlinger, vodka og fotball

Partilederen forteller at Ap allerede har kartlagt enighet og uenigheter mellom de tre partiene, i forkant av forhandlingene.

Støre var svært populær som utenriksminister i perioden 2005 til 2012, noe som førte til at den populære ministeren ble titulert som både «Super-Jonas», og «Jonas Gahr Superstar» av flere riksaviser. Støre har fra perioden rikelig med erfaring fra forhandlinger i diplomatiet.

Støre har også lyktes i forhandlinger tidligere: I 2010 var han en avgjørende aktør for å få på plass en delelinje mellom Norge og Russland i Barentshavet. Fram til da hadde det ikke vært enighet og heller ingen formalisert delelinje mellom de to landene.

BUDDIES: Støre og Sergej Lavrov tilhører en liten gruppe mennesker som kan hevde at de løste verdensproblemer over fotball og vodka – på ordentlig.

ifølge en biografi bygde da Støre tillit til Russlands utenriksminister Sergej Lavrov ved å sitte på en russisk atomdrevet isbryter og se på fotball og drikke vodka. De to ministerne signerte senere selv delelinjeavtalen. I ettertid ble begge to utnevnt som æresdoktorer ved Universitetet i Tromsø for arbeidet med avtalen.

Støre var også involvert i konflikten i Midtøsten, og hadde dialog med palestinske Hamas – noe som vekket reaksjoner i Norge.

– Hva lærte du av forhandlinger mellom Israel og Hamas fra din tid som utenriksminister?

– Der møtte vi noen som var «die hard» uinteressert i å sette seg ned og se den andres posisjon, på grunn av historiske årsaker. Vi var med på også noen erfaringer hvor vi kunne få til en slik enighet, sier Støre.

– Jeg mener delelinjepolitikken med Russland, det er en type forhandlinger for partene hadde nok felles interesser til å finne veldig nyskapende løsninger. Så det er fra det store feltet.