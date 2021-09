ENGASJERT MØTE: Sp-veteranen Per Olaf Lundteigen tegner og forteller. Ap-topp og Fellesforbundsjef Jørn Eggum ler.

Sp- og Ap-topper: Slik skal vi forandre Norge

Sp-høvdingen Per Olaf Lundteigen og LO- og Ap-toppen Jørn Eggum sier deres regjering skal revolusjonere Norge. De lover å skape flere jobber for norsk ungdom – men varsler også dyrere mat.

Av Bjørn Haugan

Publisert: Nå nettopp

Mens sjefene i partiene deres forsøker å bli enige med SV om å finne et grunnlag for en felles regjering, setter Sp-høvdingen Per Olaf Lundteigen og Fellesforbund-sjef Jørn Eggum seg ned med VG for å fortelle hvordan noen av Norges største problemer skal løses:

Å få ungdommen i jobb og ikke i uførekøen

Å skape jobber – spesielt i distriktene – i det grønne skiftet Norge står foran.

De sier de skal legge en plan for å få ned antall uføre, men at flere i dag bør få bli det.

– Vi ser nå hvor mange titusener som går på arbeidsavklaringspenger. Veldig mange blir avklart til å ha en arbeidsevne, som gjør at de ikke får uføretrygd. Men så får de ikke arbeid, sier Lundteigen.

– Det er så uverdig, skyter Eggum inn, før Lundteigen fortsetter:

– I dag er det tusenvis som må få sin inntekt fra NAV og kommunens sosialhjelp fordi de ikke får brukt sin arbeidsevne. Folkevalgte på Stortinget må styre arbeidsmarkedet og satse på fagutdanning, for å stanse denne utviklingen.

– HØR HER: Lundteigen forteller engasjert at Sp deler Eggums kamp for mer seriøsitet i norsk arbeidsliv.

Han mener flere enn i dag skulle fått innvilget uføretrygd, ut fra sin vanskelige helsesituasjon.

– Altfor mange blir sendt på arbeidstrening på tross av helseerklæringer fra det offentlige. Mange må gå denne uverdige gangen i dag, hvor de verken blir avklart til uføretrygd eller arbeid innenfor tidsfristene.

De bedyrer begge at de arbeider for at færre skal bli uføre, men at flere ut fra dagens forhold burde få innvilget uføretrygd.

– Det sanne bildet

Eggum nikker.

– De skal ikke komme på statistikken, fordi da ville det sanne bildet av uføre vært at antallet hadde vært enda høyere, sier Eggum.

– Den andelen har økt jevnt og trutt selv om det har vært politisk mål å snu den utviklingen. Hvordan skal dere klare det?

– Ungdom er kloke og ser hva som er mulighetene i arbeidslivet. Hvis de ser at det er gode jobbmuligheter så tar de den nødvendige praktiske utdanningen, sier Lundteigen.

– Lett å si, men vanskelig å få til?

– Nei. Det er en massiv vekst i søkning til praktiske yrker, utenom til kokkeyrket. Vi skal sikre at den utviklingen fortsetter gjennom å gi en lærlingegaranti, som gjør at de unge ser at de får jobbtilknytning, sier Eggum.

HISTORIE: VG møter dem på møterommet oppkalt etter den legendariske Fellesforbundslederen Lars Skytøen - i Fellesforbundets lokaler på Lilletorget i Oslo, mellom Youngstorget og Plaza.

Temaskifte. Over til det grønne skifte.

– Vi må etablere et nytt grønt statlig investeringsselskap med en kapital på 100 milliarder kroner, lover Lundteigen bramfull.

Han får full støtte av Eggum.

– Ja, det støtter vi. Vi har sett en næringspolitikk under de borgerlige de siste åtte årene, basert på «vent og se» og at markedet skal finne ut av det.

Eggum er ikke hvem som helst. Han sitter i Aps sentralstyre og er leder i LO-forbundet Fellesforbundet, som leder an i lønnsoppgjørene.

Arbeidsinnvandringen

I februar viste VG at all vekst i antall sysselsatte i Norge de siste 12 årene, kommer fra arbeidsinnvandring.

I industrien, bygg og anlegg, fiskeforedling og landbruket er det østeuropeere og asiater som i stor grad har tatt over.

De to sier at nøkkelen er å øke lønninger og attraktiviteten, slik at norsk ungdom vil være murer, jobbe i en fiskefabrikk eller med gulrøtter.

– Det skal vi klare fordi det er helt nødvendig. Det er to ting som må til, sier Lundteigen:

– Folkevalgte må få bedre styring over arbeidsmarkedet. Videre: Vi må ruste opp alt næringsliv knyttet til de fornybare naturressursene.

– Tømmer toges til Sverige

Han nevner tømmer. Også Eggum vil bruke mer av det norske tømmeret i Norge.

– Tømmeret vårt eksporteres nå med tog til Sverige. Det er fullstendig unødvendig.

De sier at tømmeret blir viktig i det grønne skiftet.

– Nye produkter kan være kompositt fra tremasse. Tre kan erstatte oljebaserte materialer, blant annet ved å bytte ut oljeplast med trebasert næringsmiddelemballasje, sier Lundteigen.

TAKKET OG BUKKET: Lundteigen fikk med seg både caps og bag etter besøket i Fellesforbundets høyborg.

– Jeg var nylig hos båtprodusenten Brødrene Aa i Hyen på Vestlandet. De bruker kompositt for å produsere båtene, sier Eggum.

De peker også på fisken, som vi i stor grad sender til utlandet for foredling, fordi der er det billigere produksjon.

– Vi må endre tankesett og si at Norge uten fiskeforedling, det er ikke Norge. Vi må bestemme oss for at det skal lønne seg å drive moderne, effektiv, høyteknologisk fiskeforedling nær fiskefeltene på land i Norge, sier Lundteigen.

– Arbeid der du bor

– Det er ikke lett å se for seg at det grønne gigantfondet skal kunne brukes til det?

– Jo, vi skal ha en industriell satsning sammen med private selskaper hvor fiskeforedling, treforedling og næringsmiddelindustri skal fremme den grønne produksjonsfremtiden, sier Lundteigen.

Han har de ti siste årene vært med på å utforme Sps arbeidslivspolitikk.

Eggum sier de rødgrønne skal gi et taktskifte.

– Vi skal dit at du skal bo der du vil bo og ha arbeid der du bor.

«Raua vei»

Han viser igjen til Brødrene Aa.

– De har bygd en suksess på et sted «der ingen kunne tru at nokon kunne bu». Det er en «rauva» vei dit og de er bortgjemte. Likevel er de best i verden. Vi har sagt at det nå er vanlige arbeidsfolks tur og vi skal vise at vi mener noe med det. Da blir grep for distriktene viktig, sier Eggum.

Han gir full støtte til Sps krav om at lønningene for ansatte i næringen må opp.

– Landbruket er en av få helt politisk styrte næringer. Der har vi i dag de verste forholdene i norsk arbeidsliv. Da er noe fullstendig galt, sier Eggum.

KAFFE-KAMERATER: Lundteigen sier det er flere utenlandske arbeidere på jordene enn i bygg og anlegg.

Han peker på at hvis vi skal nå klimamålene, må vi øke selvforsyningen av mat.

– Ute på jordene deres er det like mange utenlandske ansatte som det er i bygg og anlegg?

– Nei, det er relativt sett flere. Nå er det så dramatisk i Norge at når grensene ble coronastengt, så var det helt nødvendig å få inn denne såkalte «kritisk, viktige arbeidskraften» for å sikre matproduksjonen, sier Lundteigen.

– Dårligst i landet

Han viser til at det er såkalt allmenngjort tariffavtale i jordbruket. Dette innebærer minstelønn.

– Gartneri og jordbruk har den dårligste tariffavtalen i landet. De med fagbrev har tariffavtale på 160 kroner i timen og sesongarbeidere under 130, sier Lundteigen.

Han sier at de lavtlønte ansatte og selvstendig næringsdrivende innen fiskeforedling, næringsmiddel og landbruket må få et økonomisk løft.

– Dette kommer til å koste?

– Ja, også for forbrukerne. Vi må være ærlige på det. Vi vil få dyrere mat. Og økte overføringer i jordbruksoppgjøret, sier Eggum.

Nesten 100 000 i forskjell

I dag er en bondes inntekt i snitt - «vederlag til arbeid og egenkapital per årsverk» 414 000 kroner, slik Budsjettnemnda har beregna det.

Industriarbeider-snittet er 506 600 kroner.

– Skal det gapet fylles vil det gi prissjokk for den norske forbrukeren?

– Nei, det blir det ikke, men vi er villige til å gå i den retningen for å sikre et anstendig og godt organisert arbeidsliv. Dessuten må landbruket utvikle teknologier som gjør det attraktivt for unge å jobbe der, sier Eggum.

SYMBOLSK: De ønsket å stille opp på bilde foran den klassiske jernneven med rose utenfor Fellesforbundets lokaler.

Han sier at kampen om billigst mulig mat har fått for stort fokus.

– Hva en liter melk og andre dagligvarer koster, er vi veldig opptatt av, men skal du ha en rørleggertjeneste inn i huset ditt, eller et nytt bad, så betaler du det det koster. Og det er ikke billig, sier Fellesforbund-lederen.

– Legger du eksempelvis på en krone på mathveteprisen som det lages brød av, så betyr det mindre enn ei krone i økt råvarekostnad for hvert brød, sier Lundteigen.

En historie fra Lier

Han sier det står mye verre til med norsk matvareberedskap enn det folk er klar over.

– Ja, det gjør det. Heldigvis har coronaen fått opp manges øyne for hvor sårbare vi er. Jeg er glad for at de rødgrønne er enige om å øke selvforsyningen av jordbruksmat inkludert mat til husdyrene fra under 40 til 50 prosent, sier Lundteigen og fortsetter engasjert:

– Dette er kjernen i jordbrukets samfunnsoppdrag. Vi har ikke jordbrukspolitikk på grunn av bøndene, men for å gi innbyggerne matsikkerhet.

Han legger til:

– Vi har ikke helsepolitikk på grunn av sykepleierne, heller.

De avslutter i Lier:

– Jørn og jeg var i Lier sammen forleden, bygda som er Oslos grønnsakskammer. Der er det ikke utdannet en eneste gartner de siste 20 årene.

– De kommer fra Vietnam. Fra andre siden av kloden, sier Eggum.

Partiledelsen i Ap og SV ønsker under sonderingene ikke å kommentere denne saken.