Nye anbefalinger: Slik kan en ny hverdag med økt beredskap bli

Helsedirektoratet anbefaler å fjerne de fleste nasjonale tiltak, og avvikle de fleste innreisetiltak gradvis. De vil imidlertid beholde en justert TISK-strategi.

Helseminsiter Bent Høie opplyser på en pressekonferanse fredag ettermiddag at en nedjustert TISK-strategi vil bli innført 27. september.

Helsedirektoratets faglige grunnlag til regjeringen ble lagt ut samtidig som pressekonferansen startet.

Direktoratet har publisert en rekke anbefalinger for hvordan en ny hverdag med økt beredslap kan se ut:

Helsedirektoratet vurderer risikobildet, inkludert nye virusvarianter, vinterbølge og samlet sykdomsbyrde av Covid-19 og andre luftveisinfeksjoner, og behovet for kapasitet og beredskap.

Pandemien er ikke over, og risikobildet tilsier en beredskapstilnærming der vi beholder kapasitet til å møte også en uønsket utvikling av pandemien.

Overordnet anbefaler vi i en normal hverdag med økt beredskap å fjerne de fleste nasjonale tiltak, men å opprettholde muligheten for kommunale tiltak dersom konsekvensene av utbrudd tilsier at det er nødvendig og forholdsmessig.

Vi anbefaler å avvikle de fleste innreisetiltak i fasen normal hverdag med økt beredskap, men anbefaler at dette gjøres gradvis.

Det gis forslag til føringer for kommunenes planlegging og smittevernberedskap fremover.

Helsedirektoratet vurderer at justert TISK bør vedvare, sannsynligvis gjennom vintersesongen – det er foreløpig uvisst når TISK-beredskapen kan trappes ytterligere ned.

Smittesporingskapasitet i tråd med justert TISK bør opprettholdes hvert fall ut året, men antakelig lenger.

Grunnet stor usikkerhet foreslår Helsedirektoratet at testkapasiteten for PCR tilsvarende 5% av kommunens innbyggere per uke opprettholdes inntil videre.

Helsedirektoratet anbefaler at kommunene vurderer hvorvidt de vil beholde teststasjonene i drift hvert fall ut året, slik at de øvrige helsetjenestene i kommunene avlastes. Etter nyttår foreslår vi, dersom teststasjonene legges ned, at det er planer for å kunne gjenoppta driften innen to uker.

Den aktuelle testkapasiteten ved alle grenseovergangene opprettholdes inntil en større andel av befolkningen er fullvaksinert, og deretter vurderes på nytt.

Pga risiko for nye varianter, foreslår Helsedirektoratet at alle grensekommunene fra nedtrappingen starter bør ha planer om hvordan de kan oppskalere til tilstrekkelig testkapasitet på grensen i løpet av to uker. Dette bør gjelde hvert fall til nyttår, men antakelig gjennom vinteren.

Det er viktig at helsestasjoner og skolehelsetjenesten har normal drift, og er tilgjengelige slik at barn og unge som er utsatt oppdages og får nødvendig hjelp.