Nye anbefalinger: Her er fagfolkene uenige

Helsedirektoratet og Folkehelseinstittuet (FHI) har kommet med nye anbefalinger for en «normal hverdag». Her er de uenige.

Helseminister Bent Høie opplyste på en pressekonferanse fredag ettermiddag at en nedjustert TISK-strategi vil bli innført 27. september.

Han gikk også gjennom hva som vil bli den nye hverdagen når man går over til den neste fasen av gjenåpningen, som regjeringen har kalt «normal hverdag med økt beredskap».

I forkant av avgjørelsen har FHI og Helsedirektoratet anbefalt hvordan de mener denne fasen skal se ut .

Folkehelseinstituttet går i sin besvarelse lenger i avvikle tiltak i en «normal hverdag».

Kontaktreduserende tiltak

FHI:

Avvikles.

– Det er få tiltak som gjenstår, men de har en tiltaksbyrde og signaliserer at det ikke

er normal hverdag. Risikoen ved lettelser er nå liten og blir mindre uke for uke.

Helsedirektoratet:

Kan være nødvendig.

– Kontaktreduserende tiltak kan bli nødvendig i befolkningen generelt dersom dette anses nødvendig og forholdsmessig, avhengig av hvordan situasjonen utvikler seg.

Bruk av coronasertifikat innenlands

FHI:

Avvikles.

– Bruksområdet er i dag lite. Coronasertifikat har uheldige sider ved at det splitter befolkningen i vaksinerte og uvaksinerte og begrenser friheten for uvaksinerte.

Helsedirektoratet:

Ikke nasjonalt, kanskje lokalt.

Helsedirektoratet vurderer at det ikke er behov for nasjonale føringer for bruk av coronasertifikat innenlands i en normal hverdag med økt beredskap. Det kan likevel vurderes om muligheten til lokalt å bruke coronasertifikat bør opprettholdes.

Reiser

Coronasertifikat ved innreise, innreiserestriksjoner, testing før og etter ankomst, innreisekarantene og innreiseregistrering.

FHI:

Avvikles.

– Importsmitte vil antakelig ikke være en betydelig driver i smitteutviklingen etter

gjenåpning av samfunnet. Smittespredningen vil etter hvert i større grad skje i uvaksinerte deler av befolkningen, uavhengig av innreisetiltak. Tiltakene har betydelig tiltaksbyrde.

Helsedirektoratet:

Kan være behov for tiltak.

– FHI viser i sin tabell til at de aller fleste bestemmelsene i covid-19-forskriften kan oppheves i «normal hverdag med økt beredskap». Helsedirektoratet mener at det vil være behov for å beholde enkelte bestemmelser i covid-19-forskriften, skriver direktoratet.

Samtidig skriver direktoratet at de er enige med FHI i at innreisetiltakene i stor grad kan avvikles i fasen «normal hverdag med økt beredskap», men detaljene i beredskapen vil bli diskutert i en annen rapport. Dermed er det vanskelig å se hvilke bestemmelser direktoratet ønsker å beholde.

Munnbind

Hverken FHI eller Helsedirektoratet vil ha en nasjonal anbefaling om munnbind i den neste fasen av gjenåpningen.

Hjemmekontor

FHI:

Allment smittevernråd. Ikke forskrift.

– Personer med milde luftveissymptomer og god allmenntilstand kan i mange

tilfeller arbeide hjemmefra. Det kan være en fordel for smittespredningen. Mange

bedrifter kan ønske å legge til rette for dette, særlig i vintersesongen.