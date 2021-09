ADVOKAT: Arvid Sjødin har representert fetteren til Birgitte Tengs (17) i en årrekke.

Tengs-saken: Her er politiets beskjed til fetteren

STAVANGER (VG) I et møte med politiet fikk fetteren til Birgitte Tengs (17) en etterlengtet beskjed: Han er utelukket fra alle DNA-resultater i saken og etterforskningen i sin helhet.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det sier fetterens advokat, Arvid Sjødin, til VG.

Fredag ettermiddag var advokaten, fetteren, fetterens far og advokat Bent Endresen i møte med politiet i Stavanger. Fetteren er bosatt i Madrid i Spania, så han deltok via videolink.

– Vi har så langt ikke fått informasjon om etterforskningen eller statusen til fetteren på grunn av politiets pågående etterforskning, men nå kunne de gi oss en del opplysninger, sier Sjødin.

I løpet av møtet fikk advokaten og fetteren servert fire tydelige beskjeder fra politiet, ifølge Sjødin:

Fetteren er utelukket fra alle DNA-resultater i saken.

Fetteren er utelukket i alle resultater fra etterforskningen, både før i saken og nå. Det gjelder alle omstendigheter som man normalt etterforsker i en straffesak.

Politiet har ingen mistanke mot ham.

Fetteren er nå et vitne i den drøyt 26 år gamle straffesaken.

– Fetteren tok det veldig greit og er veldig lettet, selvsagt. Men han var også ydmyk i forhold til jobben politiet har gjort de siste to årene og takket dem for det arbeidet. Det er ingenting som knytter ham til handlingen, sier Sjødin.

Dømt og frikjent

I 1997 ble fetteren dømt til 14 års fengsel i Karmsund herredsrett for drapet på Birgitte Tengs (17). Året etter ble han frikjent for drapet i Gulating lagmannsrett, men dømt til å betale erstatningen til 17-åringens foreldre.

I 2016 tok «Cold case» gruppen i Kripos tak i Tengs-saken.

– Det første de gjorde var å fjerne fetterens tilståelse fra saken fordi de gikk gjennom måten den kom til og hva den inneholdt. De fant ut at den ikke kunne legges til grunn i våre dager, sier Sjødin.

For to år siden, i 2019, fikk politiet et stort gjennombrudd i etterforskningen av drapet på 17 år gamle Birgitte Tengs.

Etterforskerne i Sør-Vest politidistrikt fikk tilsendt et svært interessant DNA-resultat fra eksperter ved et Rettsmedisinsk institutt i Innsbruck i Østerrike.

DNA-resultatet pekte mot en mann som allerede var mye omtalt i Tengs-etterforskningen.

Les også: DNA-funnet i Tengs-saken: − Kan åpenbart ikke stå alene

DRAPSSIKTET: Mannen i 50-årene fra Haugalandet er siktet for drapet på Birgitte Tengs (17) og mistenkt for drapet på Tina Jørgensen (20). Han nekter for å ha noe med drapene å gjøre.

Pågripelse

Sist onsdag pågrep politiet mannen i 50-årene og to dager senere opplyste de til offentligheten at siktelsen blant annet bygger på DNA-resultatet.

– Jeg synes det er veldig flott at politiet har tatt tak i og fått på plass en del punkter som har levd i saken i mange år og at dette nå er sjekket ut. Vi kan ikke si at en mann nå blir kjent skyldig for drapet på Birgitte Tengs. Det må retten avgjøre, sier Sjødin.

Advokaten er tydelig på at de vil begjære en ny gjenåpning av den sivile dommen mot fetteren, men at de først vil avvente den videre etterforskningen mot mannen i 50-årene som er siktet for drapet på Tengs og mistenkt for drapet på Tina Jørgensen. Mannen nekter for å ha noe med noen av drapene å gjøre.

– Vi vet hva slags frister vi har å forholde oss til i forhold til begjæringen om gjenåpning, sier Sjødin.