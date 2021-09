FØRSTE SAMTALE: SV-leder Audun Lysbakken og Ap-leder Jonas Gahr Støre hadde sin første skikkelige prat om valgresultatet og veien videre torsdag formiddag. Lysbakken fikk servert Støres hjemmelagde syltetøy.

Kilder til VG: SV har «forhandlingsleksikon» på hundrevis av sider

I rundt ett og et halvt år har SV jobbet med en omfattende dokumentmappe som partileder Audun Lysbakken skal ha med seg i eventuelle regjeringsforhandlinger, ifølge VGs kilder.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Torsdag møttes SV-leder Audun Lysbakken og Ap-leder Jonas Gahr Støre til samtaler om en ny, rødgrønn regjering.

Onsdag kveld hadde Støre møte med Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Senterpartiet er i utgangspunktet skeptiske til å ta med SV i regjeringsforhandlinger, mens både Ap og SV vil ha tre partier ved forhandlingsbordet.

Hvis de får det som de vil, kommer Lysbakken og resten av forhandlingsutvalget ha med seg et omfattende «forhandlings-leksikon».

Arbeidet med dette ble startet i begynnelsen av 2020. Kilder i SV sier at resultatet er på flere hundre sider – minst 500 sider og kanskje opp mot 1000. Dette er vanskelig å beregne siden mappen inneholder et stort antall dokumenter.

Dokumentmappen ble bestilt av ledelsen, og de fleste i SVs stortingssekretariat og blant partiets stortingsrepresentanter har bidratt på sine fagområder.

Målet er at forhandlingsutvalget i eventuelle regjeringsforhandlinger skal kunne bruke dette «leksikonet» som et oppslagsverk – i stedet for å bruke mye tid på research underveis.

Kilder beskriver arbeidet som mer omfattende enn i 2005, sist SV gikk inn i regjering.

FORNØYD: – Vi hadde et trivelig og veldig konstruktivt møte, sa Lysbakken til pressen etter møtet hos Støre.

VG kjenner til at dokumentmappen er delt opp i temadeler som grunnskole, høyere utdanning, fiskeri og så videre, og består av blant annet:

Tall, fakta og grafer

SVs posisjoner og forslag

Kostnader for ulike tiltak

Posisjonene til de andre partiene, i hovedsak Ap og Sp

Hva de ulike partiene har foreslått og stemt for i Stortinget

Interne møter i SV

Sentralstyret i SV vil etter planen møtes mandag for å innstille på et forhandlingsmandat og et utvalg som skal gå i forhandlinger – hvis partiet blir invitert med.

Lørdag 25. september er det lagt opp til et landsstyremøte som kan vedta dette endelig. Der møtes landsstyret, sentralstyret og partiets nye stortingsgruppe.

les også Støre etter Lysbakken-møte: - Nå skal jeg ta en prat med Rødt og MDG

– Har forberedt oss godt

I et intervju med VG 4. september, røpet SV-leder Audun Lysbakken at partiet over lengre tid hadde forberedt seg til forhandlinger.

Han sa at partiet hadde gjort et grundig arbeid, men ville ikke gå inn på detaljer om innholdet i forhandlingsmappen eller si hvor lenge dette arbeidet hadde pågått.

– Vi har forberedt oss godt. Det betyr for eksempel å sørge for at vi har full oversikt over hva vi og andre har ment de siste årene. At vi er godt forberedt, kan alle saker og at grunnarbeidet for forhandlinger er gjort, sa Lysbakken.

Han understreket da at partiet ikke satt på «fiks ferdige løsninger», siden det ikke ga noen mening å lage kompromisser og løsninger før man så valgresultatet.

– Vi har sørget for å ha full oversikt over hva alle partiene har ment i ulike saker hvor uenigheter finnes og hvor utfordringene vil være, sa Lysbakken.