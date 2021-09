FHI: Assisterende direktør og vaksinesjef Geir Bukholm.

FHI: Vi kan nå sammenligne coronaviruset med influensa

Etter halvannet år med unntakstilstand, beveger Norge seg inn i et nytt paradigme der coronaviruset ikke lenger er samfunnskritisk og farligere enn andre luftveisinfeksjoner.

Publisert: Nå nettopp

– Vi er nå i en ny fase der vi må se på coronaviruset som en av flere luftveissykdommer med sesongvariasjon, sier assisterende direktør Geir Bukholm i FHI til VG.

Det er fordi de aller fleste i risikogruppene er beskyttet. Og selv om smitten fortsatt sirkulerer, holder sykehustallene seg lave. Dermed vil ikke coronaviruset føre til en stor belastning på helsetjenesten. For de vaksinerte som eventuelt blir smittet og får symptomer, vil de aller fleste få lette forkjølelseslignende symptomer.

Coronaviruset føyer seg dermed inn i rekken av andre luftveissykdommer som forkjølelse og sesonginfluensa.

– Det vil si at coronaviruset nå kan sammenlignes særlig med sesonginfluensa og RS-infeksjoner.

Epidemi på sparebluss

– #detvardenpandemien?

– Nei, det betyr det absolutt ikke. Pandemien er ikke over så lenge den finnes ute i verden og i land der vaksinedekningen fortsatt er lav. Så lenge sykdommen sprer seg utenfor de rike lands territorier er det fortsatt pandemi.

– Er epidemien over, da?

– Nei, jeg vil ikke si det. Men den er nede på et sparebluss i Norge og i mange land som har god vaksinedekning.

Av befolkningen over 18 år har 90 prosent fått første dose og 83 prosent er fullvaksinert.

Danmark åpnet opp landet for fullt for litt over en uke siden. Den danske professoren Søren Riis Paludan har trukket frem én viktig ting overfor VG, som han mener gjorde at danskene klarte å omstille seg til en ny hverdag: At de over flere måneder har sluttet å fokusere på smittetallene.

De har med få unntak fokus på innleggelser og vaksinering, og ikke på smitte, sier han.

Det er Bukholm enig i. Også hans sjef Camilla Stoltenberg har tidligere sagt til VG at man også her må dempe fokuset på smittetall og heller fokusere på innleggelser.

– Nådd toppen

Bukholm tror heller ikke sykehusene vil bli belastet med covid-pasienter, men at den kan bli utfordret av kombinasjonen covid, RS-virus og influensa i vinter.

– Jeg tror vi har nådd toppen for denne gang. Så tror jeg vi kan få en vinterbølge som kommer senere. Men vi tror vel ikke at den blir større enn at helsetjenesten ikke kan håndtere det.

Hva kan gå galt de neste ukene for at smitten skyter i været?

– At folk ikke følger de vanlige hygienereglene og ikke holder seg hjemme når man er syke, og legger til at sesongeffekten i vinter og nye varianter også kan spille inn.