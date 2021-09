KNIVSTUKKET: Politiet pågrep en gjerningsperson etter at to personer ble knivstukket på et Nav-kontor i Bergen mandag morgen.

Knivstikking på Nav-kontoret i Bergen: Politiet på stedet etter fire minutter

BERGEN (VG) Ifølge VGs opplysninger er en mann i 30-årene er pågrepet etter at to ansatte ved et Nav-kontor i Bergen ble knivstukket mandag morgen. De to skadde er sendt til sykehus med ukjent skadeomfang.

– Kort fortalt fikk politiet en henvendelse klokken 10.02 om knivstikking på Nav Årstad. Etter hvert ble det opplyst at en gjerningsperson hadde knivstukket to personer og at vedkommende fremdeles beveget seg rundt i bygget, sier politiinspektør Morten Ørn på en pressekonferanse mandag klokken 12.30.

Hendelsen ble av raskt definert av politiet som en såkalt PLIVO-hendelse, som står for «pågående livstruende vold». Politiet sendte deretter ut en trippelvarsel til brann og helse, og var selv på stedet etter fire minutter.

Ørn forteller at det innen kort tid ble kjent at en gjerningsperson hadde knivstukket to personer inne på kontoret.

Per nå kan politiet fortsatt ikke kommentere status på de skadde, som er kjørt til Haukeland universitetssykehus, opplyser Ørn.

Etatsdirektør for sosiale tjenester i Bergen kommune, Jostein Hestnes, bekrefter overfor VG at det er to Nav-medarbeidere som er skadet.

– Dette er en tragisk hendelse som ikke skal skje, sier etatsdirektøren.

BEVÆPNET POLITI: Bevæpnet politi rykket ut etter at de fikk meldinger om knivstikking på et Nav-kontor i Bergen.

Én gjerningsperson ble pågrepet kort tid etter at første patrulje var på stedet. Ifølge VGs opplysninger er dette en mann i 30-årene.

Vedkommende ble pågrepet kort tid etter at politiet kom til stedet, og de skadde ble kjørt til Haukeland universitetssykehus.

– Det er en tragisk sak som påvirker mange, sier politiinspektøren, som samtidig understreker at de er i oppstarten av etterforskningen og ikke kan kommentere ytterligere per nå.

Politiets innsatsleder på stedet, Synnøve Malkenes, har tidligere bekreftet at gjerningsmannen vil bli avhørt i løpet av dagen.

Hun opplyser at politiet kort tid etterpå samlet alle de ansatte på Nav-kontoret og andre som var til stede, men kan ikke si hvor mange det er snakk om.

Det skal ha vært flere vitner til hendelsen.

Politiet har så langt ikke gitt noe informasjon om hva gjerningsmannen gjorde på Nav-kontoret eller hvorfor han var der.

Etatsdirektør Hestnes sier til VG at personen som er pågrepet var på Nav i forbindelse med en samtale.