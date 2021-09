ÅPNER OPP: Stortingets fasade sett fra Løvebakken.

Stortinget snur: Skal sjekke politiker-ytelser og etterlønn

Etter tidligere avslag om å utlevere informasjon om politikeres fratredelsesytelser og etterlønn tilbake til 2013 og 2014 - har Stortinget snudd og vil likevel gi informasjon om dette.

Det skriver Stortingets arkiv og kunnskaps- og dokumentasjonsavdeling i en e-post til VG.

«Stortingets administrasjon har nå besluttet å likevel legge til rette for å utarbeide, sammenstille og gi innsyn i de etterspurte opplysningene. Dette av hensyn til offentlighet og innsyn i ordningene som er etablert for stortingsrepresentantene,» skriver Stortinget.

Det vil imidlertid ta tid før opplysningene kan meddeles media og offentligheten, ifølge Stortingets administrasjon.

«Vi understreker imidlertid at det er et omfattende arbeid å hente ut og sammenstille opplysningene. Arbeidet krever spesialkompetanse som må hentes eksternt, og det vil ta tid å få ut og gjøre klar informasjonen som er etterspurt. Det må derfor påregnes at det vil ta en del tid før disse sammenstillingene vil foreligge,» skriver Stortinget.

SJEF: Marianne Andreassen er direktør på Stortinget er opptatt av å rydde opp i forholdene rundt stortingsrepresentanter skatteplikt - etter Ropstadsaken.

Opplysningene kommer dagen etter at stortingsdirektør Marianne Andreassen varslet en bred gjennomgang av stortingsrepresentantenes skatt, goder og økonomiske ordninger.

Hensikten er å gjennomgå enkeltsaker og vurdere om fordeler skulle vært pålagt inntektsskatt, med tilhørende arbeidsgiveravgift.

Advokater fra Advokatfirmaet Grette er engasjert til oppdraget, som Stortingets direktør Marianne Andreassen vil at skal utføres raskt og grundig.

– Jeg forventer at denne revisjonen skal gi oversikt over alle skattemessige forhold knyttet til representantene slik at vi både kan rydde opp der det eventuelt skulle vært skatteplikt, og for at vi skal bli helt trygge på at vi håndterer skatteplikten korrekt fremover, skrev Andreassen i en pressemelding.

VG og andre media fikk først avslag på en innsynsforespørsel der Stortinget begrunnet avslaget med at man gikk over til nytt lønns- og regnskapssystem 1. november 2016.

Av sikkerhetshensyn var dette systemet «slått av», men det ble jobbet med tilgang til opplysninger også fra før 1. november 2016, opplyste Stortinget 10. september.

I e-posten til VG går det også frem at noen opplysninger og sammenstillinger om stortingsrepresentanters reiser også kan hentes ut enda lengre tilbake i tid enn til 2012/2013.