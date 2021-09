KLARE: Erna Solberg på vei inn til pressekonferansen som åpnet landet.

Gjenåpningen: Dette skjedde i dagene før regjeringens beslutning ble tatt

Regjeringen valgte å åpne før helsemyndighetene anbefalte det. Her er diskusjonene som førte frem til beslutningen.

Publisert:

Da statsminister Erna Solberg (H) tok flyet fra FN-konferansen i New York natt til torsdag, hadde hun fått forslaget om at landet kunne gjenåpnes:

– Jeg fikk jo alle anbefalingene før jeg satt på flyet. Jeg visste hva som var anbefalingene, og så visste jeg hva anbefalingen fra helseministeren var, sier Solberg til VG.

FHI og Helsedirektoratet hadde foreslått månedsskiftet september/oktober.

Da flyet landet i Oslo like etter klokken 09 torsdag morgen, dro statsministeren rett på kontoret. Så startet regjeringskonferansen klokken 12:30, får VG opplyst.

Der var sak nummer én gjenåpningen av landet.

– Tenkte oss et par dager ut i neste uke

En regjeringskonferanse er et ukentlig møte med statsrådene i regjeringen der viktige saker drøftes, før de formelle beslutningene fattes. Denne torsdagen startet møtet med det som har blitt den vanlige innledningen om covid-situasjonen fra Helsedirektoratet og FHI, som var digitalt tilstede, før regjeringen skulle avklare tidspunktet.

Og der ble det altså endelig bestemt at det skulle skje klokken 16:00 på lørdag.

– Hvem var det som foreslo klokken 16:00?

– Det var forslaget fra helseministeren i dokumentet. Det hadde vært en runde mellom justisministeren og helseministeren på å se hvor tidlig kan vi gjøre det, og hva justis kunne håndtere det på grensen. Så synes vi det er en fordel å ha ett felles tidspunkt, og det har de jobbet seg igjennom i dagene før regjeringskonferansen for å gå runden i justissektoren: Klarer vi det til da, eller må vi vente? sier Solberg.

FHI-direktør Camilla Stoltenberg bekrefter at det var noe tidligere enn det FHI og Helsedirektoratet hadde skissert i sin anbefaling:

– Vi tenkte oss et par dager ut i neste uke. Men det var ikke på grunn av det smittevernmessige, men ut fra en betraktning om at kommunene og bransjene kunne tenkes å trenge tid på å forberede seg.

Vi må spole tilbake en uke for å finne dagen som satte i gang kalaset.

MARMORHALLEN: Helsedirektør Bjørn Guldvog og FHI-direktør Camilla Stoltenberg hører på mens regjeringen åpner landet. De hadde anbefalt gjenåpning neste uke, for å gi kommunene tid til omstilling.

Var ikke helt avklart

Statsministeren sier til VG at regjeringen lenge har hatt i bakhodet at en gjenåpning kan bli mulig i slutten av september – slik de sa i et intervju med VG i august.

Og da de så smittetallene forrige uke, øynet de et håp om at det var mulig å snart komme dit, ifølge Solberg:

– Vi hadde også en runde med spørsmål om vi skulle fremskynde forrige uke, da fikk vi beskjed om at vi ikke er klare til å gi den typen anbefaling nå, sier hun.

Det var først mandag denne uken at FHI og Helsedirektoratet kom med en felles anbefaling til regjeringen om at tiden kunne være inne ved månedsskiftet.

Solberg sier til VG at lørdag ikke er langt unna anbefalingen, og viser til det samme som Camilla Stoltenberg sa: At det var det administrative som kanskje kunne kreve mer tid.

– Der mener vi at det er grunnlag for at de aller fleste kommuner kan klare dette.

KLEM: Erna Solberg og Bent Høie omfavner hverandre på podiet.

Regjeringen startet nemlig arbeidet med å forberede kommunene før anbefalingen som ga grønt lys kom mandag:

Mandag morgen sendte Bent Høie et brev til alle Norges kommuner om at de måtte være forberedt på gjenåpning fra og med fredag.

– Vi hadde ennå ikke fått anbefalingen. Men jeg synes det ville være vanskelig hvis vi fikk en anbefaling om å åpne opp, og så skulle regjeringen holde tilbake gjenåpning i mange dager fordi kommunene måtte ha tid til å lage klar lokale forskrifter. Derfor bestemte vi oss for å sende ut et brev uansett hva slags anbefalinger vi fikk. Hvis de hadde vært klare i dag og de ikke hadde åpnet før neste uke hadde ikke det gjort noe, sier han til VG.

Helsedirektør Bjørn Guldvog sier til VG at han fornemmet en rask gjenåpning da regjeringen sendte ut dette brevet:

– Da lå det innenfor handlingsrommet at regjeringen kunne komme til å fatte beslutning tidlig, så har utviklingen gjennom uken vært positiv. Jeg tror regjeringen ikke reelt sett bestemte seg før i går, men at de har planlagt for dette tidspunktet.

Slik landet de tidspunktet

Høie sier til VG at det var Justisdepartementet og Helsedepartementet som sammen kom frem til at tidspunktet kunne være klokken 16:00.

– Det er en kombinasjon av at vi var opptatt av at selv om kommunene skulle være forberedt til i dag, så måtte det gå litt tid før de nye reglene trådte i kraft. Og så var det Justisdepartementet som måtte vurdere hvor lang tid de som jobber ute på grensen faktisk trenger for å forberede seg på de nye reglene, sier Høie til VG.

Det var altså dette som trakk i retning av å sette tidspunktet senere, ifølge Høie. Men da hadde de uansett tenkt at det kunne skje på lørdag:

– Begge var på lørdag, men det var mer klokkeslettet som var tema. Klokken 16 mener vi begge de forholdene var godt nok ivaretatt: Da har både grensen og kommunene et døgn på å forberede seg. Vi mener nok at vi har presset ned tiden så mye som er forsvarlig samlet sett.

– Alltid noen som vil ha fest allerede i kveld

Erna Solberg sier til VG at det var enighet i regjeringen om at det var en fordel å ha et felles tidspunkt for endringene som skulle komme.

– Var det uenighet blant statsrådene om tidspunktet?

– Det er alltid noen som vil ha fest allerede i kveld. Men ingen alvorlige innvendinger, nei.

Da statsrådene gikk ut av regjeringskonferanse i 16-tiden, var det nøyaktig to døgn til den offisielle gjenåpningen av landet lørdag.