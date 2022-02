SAMLET: Flere rektorer mener meteren må falle for studentene. Her representert med UiB, NTNU, OsloMet og UiO.

Ber om lettelser for studentene: − Meteren må falle

Rektorer ved Norges største universiteter ber om at regjeringen fjerner kravet om en meter avstand for studenter. Nødvendig å normalisere situasjonen, mener UiO-rektor.

Regjeringen har varslet lettelser i coronatiltakene. Rektor ved Universitetet i Oslo, Svein Stølen, mener det nå er nødvendig å åpne opp for mer fysisk undervisning.

– Nå tenker jeg at det er helt nødvendig at meteren faller for undervisningssektoren. Det er den som virkelig legger begrensninger for studentene, og meteren må falle, sier han til VG.

Tirsdag kveld klokken 19 avslører regjeringen hvilke lettelser det blir. Etter det VG kjenner til vil det komme lettelser på flere områder, men meteren og munnbind er tiltak som fortsatt vil gjelde. Kilder sier til VG at skjenkingen utvides og at påbudet om hjemmekontor fjernes. Både FHI og Helsedirektoratet anbefaler nå gradvis færre tiltak.

Rektor ved UiB Margareth Hagen sier de ønsker å bli spart for meteren.

– Det er en stor logistikk som skal på plass for å få dette til å fungere. Vi ønsker at meteren skal oppheves og at studentene skal å komme tilbake til vanlig fysisk undervisning, sier Hagen.

Hun påpeker at studentene har lidd mye.

Margareth Hagen, rektor ved UiB. Foto: Privat

– Det er på høy tid at studentene får livet sitt tilbake. De har betalt en høy pris. Vi ser ingen grunn til at det skal være strengere regler ved universiteter enn det er ved videregående skoler, sier Hagen.

Dersom det blir innført lettelser fra myndighetenes side, lover UiB-rektoren at de skal kaste seg raskt rundt.

– Jeg kan ikke love et tidspunkt, men vi skal være raske. UiB er et fysisk universitet, og at det er viktig at studentene er her på campus. Bergen er en fantastisk studieby, sier Hagen.

FYSISK: Slik er det lenge siden en forelesning har sett ut i Norge. Kravet om avstand hindrer mye mener flere undervisningssteder.

– Nesten to år

Mange unge voksne rapporterer om psykiske plager, skriver Svein Stølen i et debattinnlegg i Khrono søndag. UiO-rektoren mener der er nødvendig å normalisere situasjonen for å bedre læring og den mentale helsen til studentene.

– Vi vet at studenten har vært i denne situasjonen i nesten to år. Nå kan de ikke ta en større bør på skuldrene sine enn de allerede har gjort, sier han til VG.

Campus er åpent for studentene men Stølen mener at kravet om avstand på en meter er den sentral faktoren for at de kan åpne mer for studentene.

– Vi har betydelig handlingsrom i dag, men meteren gjør at vi har for få arealer for fysisk undervisning, sier Stølen.

Fungerende rektor ved OsloMet, Nina Waaler.

Fungerende rektor ved OsloMet, Nina Waaler, ønsker også å fjerne meteren.

– Vi vet at studentene våre har hatt det vanskelig under pandemien, og at det å komme tilbake til en mest mulig vanlig studiesituasjon er viktig – både faglig og sosialt. Vi støtter derfor ønsket om å fjerne «meteren» i studiesituasjoner.

NTNU ber om oppmyking

NTNU-rektor Anne Borg

NTNU-rektor Anne Borg ønsker også lettelser:

– Regjeringen har lenge sagt at de vil prioritere lettelser for barn og unge, og jeg håper dette inkluderer å fjerne meteren fra undervisningen på universitet og høyskoler. Like viktig er det å sikre tilstrekkelig tilgang på hurtigtester, slik at studenter i kollektiv ikke må tilbringe lange perioder i karantene, og oppmyking i reglene for arrangement og sosiale sammenkomster på og utenfor campus, sier Borg.

Svein Stølen, rektor ved Universitetet i Oslo.

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) gjennomføres blant titusener av studenter i Norge. Fjorårets undersøkelse viste at nesten én av fire studenter har hatt selvmordstanker.

Det er nå satt i gang en ny undersøkelse. Svein Stølen mener det blir interessant å se resultatene.

– Faglig har mange kommet seg gjennom, men vi hører mye fra ansatte som opplever slitne og oppgitte studenter. Jeg er mektig imponert av studentene. Mange har sittet på små og trange hybler i lang tid. Det er klart det er krevende, sier han.

– Så fort som mulig

UiO-rektoren forteller at de vil åpne opp rask som mulig, så mye som mulig og at det vil skje i samråd med studentene.

– Kan du love at studentene faktisk får komme tilbake i forelesningssalene om lettelsene kommer?

– Alt tar litt tid når vi har en stor kabal med undervisningsrom, men vi må så fort som mulig nærme oss normale tilstander. Noen større kurs vil fortsatt kunne være utfordrende å få fysiske en overgangsperiode. Men vi kan love at vi skal gjøre alt vi kan og at vi åpner opp så mye fysisk som vi bare klarer, sier Stølen.

Konstituert leder i Akademikerne Lise Lyngsnes Randeberg frykter at mange ikke orker mer og gir opp studiene.

– Det vil ha store konsekvenser for hver enkelt som ikke får fullført utdanningen sin og for fremtidens arbeidsliv som trenger folk med høy utdanning.

Leder i Akademikerne Lise Lyngsnes Randeberg

Hun ber også regjeringen fjerne restriksjonene som en-meteren og antallsbegrensingen i undervisningen.

– Dette er det femte semesteret med coronarestriksjoner. Det er veldig mange studenter som ikke har hatt et eneste normalt semester i løpet av utdanningen. Studentene både fortjener og trenger å få en normal hverdag nå.