ETTERLYSES: Stortingets brukerråd vil ha et «sterkere engasjement» fra presidenten for å forsvare politikernes ordninger utad.

Kritikk til presidenten på bakrommet: Ber ham forsvare pendlerboligene bedre

Politikerne var ikke fornøyd med forsvaret av deres særordninger. Det ga de beskjed om til presidenten i et lukket møte.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Det siste året har en rekke av stortingspolitikernes særordninger vært gjenstand for kritikk og søkelys.

Nå kan VG avdekke at stortingspolitikerne på bakrommet har bedt stortingspresidenten og presidentskapet vise et sterkere engasjement for å forsvare disse særordningene.

Det viser referatene fra møtene i brukerrådet i februar og mars. Brukerrådet, blant politikere kalt «elevrådet», består av stortingsrepresentanter og ansatte fra administrasjonen. De diskuterer alt fra mattilbudet i Stortingsrestauranten til boforhold i pendlerboligene og arbeidsforholdene på Stortinget.

Gharahkhani: Vil forsvare etter opprydding

«Brukerrådet er opptatt av at flere av ordningene for representantene bør forsvares bedre utad. Administrasjonen viser til at innretningen av ordningene er politisk bestemt, og at administrasjonen skal informere, men at det er et politisk ansvar å forsvare ordningene», skriver de i møtereferatet.

Og de peker på stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap):

«Flertallet i brukerrådet ønsker et sterkere engasjement fra president/presidentskapet når det gjelder å forsvare ordninger som representantene har».

– Når den oppryddingsjobben er gjort, vil selvfølgelig stortingspresidenten forsvare alle ordningene, svarer Gharahkhani til VG.

Han viser til at et eksternt utvalg nå går gjennom alle de økonomiske ordningene til stortingsrepresentantene.

– Ikke luksus

Leder av brukerrådet Heidi Greni, utdyper hva brukerrådet mente med henstillingen.

– Vi har vært opptatt av at noen forklarer utad hvorfor vi har de ordningene vi har. Det har vært mye diskusjoner om pendlerleiligheter. Hele poenget med ordningen er at representanter fra Finnmark og Oslo kan utøve jobben sin på samme måte uten å bli økonomisk skadelidende. Det synes vi at har vært for dårlig kommunisert utad, sier hun til VG.

– Om det er media som ikke fått det med seg, eller administrasjon og presidentskapet som ikke har sagt det tydelig nok, vet jeg ikke. Men pendlerbolig er ikke et gode eller luksus, men nødvendig for at pendlere kan utøve jobben sin på god måte, fortsetter hun.

GA BESKJED: Heidi Greni (Sp) leder Stortingets brukerråd.

– Og dere var ikke fornøyd med jobbe presidentskapet gjorde, ifølge referatet?

– Brukerrådet sin henstilling er at det må ennå tydeligere kommuniseres hvorfor ordningene er på plass. Vi sitter med en følelse av at noen må ut og fortelle hvorfor vi har ordningene, og at det ikke er noen luksusordninger, sier hun, og føyer til at Stortinget ligger usentralt plassert for alle som bor nord for Dovre, sier Greni.

Det eksterne utvalget leverte i mai sin første delrapport, der de anbefaler Stortinget å gjøre en rekke innstramminger i de økonomiske godene, som pendlerboliger, etterlønn og diettpenger. Gharakhani sa da at enkelte av ordningene var for rause.

SKAL RYDDE OPP: Forrige stortingspresident gikk av på grunn av pendlerboligrot. Gharakhani har fått ryddejobben.

Alle ordninger gjennomgås

Til VG sier Gharakhani at han har fått videreformidlet tilbakemeldingen fra brukerutvalget – og at han forstår engasjementet deres.

– Har du et sterkt nok engasjement for å forsvare ordningene representantene har?

– Jeg er tillitsvalgt for alle på Stortinget og er opptatt av at de kan gjøre jobben som stortingsrepresentanter for demokratiet vårt. Derfor har jeg gitt uttrykk for viktigheten av ordninger som gjør at folk kan være på Stortinget uavhengig av bakgrunn og hvor man bor i landet, skriver Gharahkhani i en SMS til VG.

Gharahkhani vil ikke svare på VGs spørsmål om alle dagens ordninger bør forsvares.

– Hele poenget er at nå gjennomgås alle ordninger og vi må vente å se hva utvalget legger frem og hva endelig vedtak i Stortinget blir, der alle partier og stortingsrepresentanter blir involvert i behandlingen i januar, skriver han.

Fikk du med deg denne? Krever øl og skrelte poteter hver dag