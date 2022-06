PARADE: Oslo Pride feires i år 18.- 27. juni. Her ved paraden i 2017.

Ny rapport: Nordmenn blir mer tolerante

Nordmenns holdninger til LHBTIQ-personer har utviklet seg i positiv retning de siste årene, viser en ny rapport. Samtidig er det usikkerhet i befolkningen rundt et tredje kjønn.

– Vi har flere eksempler på at nordmenns holdninger til LHBT-personer samlet sett blir mer positive, det inkluderer blant annet kjærtegn i offentligheten og det å leve sammen som par, sier kommunikasjonsrådgiver Jonas Hågensen i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Årets rapport er den fjerde i rekken, som startet i 2008, og er utført med fire-fem års mellomrom. Det er Opinion som har samlet data på oppdrag fra Bufdir, og resultatene er basert på svar fra omtrent 1300 personer fra 16 år.

Info Hva står LHBTIQ for? LHBTIQ er en forkortelse for lesbiske, homofile, bifile, transpersoner, personer med variasjon i kroppslig kjønnsutvikling/interkjønnpersoner og queerpersoner/skeive. LHBTIQ-begrepet favner både betegnelser knyttet til seksuell orientering (lhbq), kjønnsidentitet (t) og kjønnskarakteristika (i). Kilde: Bufdir Vis mer

Rapporten legges frem under Oslo Pride onsdag. Den ti dager lange festivalen fra 18.- 27. juni, er Norges største feiring av skeiv kjærlighet og mangfold.

– Nordmenns holdninger til skeive blir stadig mer positive, og det synes vi er veldig gledelig. Tallene viser at vi går i en retning mot mer aksept i samfunnet vårt overfor de som anser seg som lesbiske, homofile, bifile og transpersoner, sier Anna Bjørshol, avdelingsdirektør i Bufdir og leder for avdeling likestilling og universell utforming.

– Vi har blitt mer tolerante, viser denne undersøkelsen, legger hun til.

Usikkerhet rundt et tredje kjønn

I undersøkelsen ble deltagere blant annet spurt om hvordan de stiller seg til en rekke ulike påstander, som for eksempel at «Det ville vært ubehagelig å sitte ved siden av en mann på bussen som jeg visste var homofil».

For første gang i år inkluderer undersøkelsen spørsmål om holdninger til konverteringsterapi og utredning av et tredje juridisk kjønn. Nærmere 70 prosent av deltagerne ønsker et forbud mot konverteringsterapi, mens kun 26 prosent er for innføringen av et tredje juridisk kjønn.

– Vi leser at det er en usikkerhet i befolkning rundt et tredje juridisk kjønn. Jeg tror det handler om at det er en tematikk som er ny for folk flest. Det å vise frem og innhente kunnskap vil være et veldig viktig tiltak, sier Bjørshol.

Lisa Weldehanna er generalsekretær i interesseorganisasjonen Skeiv Verden, som også deltar på Pride onsdag. Hun legger merke til at det er mange som svarer at de er usikre på spørsmål om kjønnsuttrykk og kjønnsidentitet som omhandler barn.

– Det viser at vi trenger mer kunnskap. Det foregår en ganske krass offentlig debatt der de som mangler kunnskap og har negative holdninger får mye spalteplass. Vi burde fylle dette kunnskapshullet med informasjon fra de som selv opplever dette, og ikke fra personer som skal skremme, sier Weldehanna.

– Ukjent for mange

Selv om holdningene til transpersoner ifølge rapporten går i en positiv retning, svarer bortimot 10 prosent av deltagerne at de kjenner seg igjen i utsagnet «Når jeg tenker på transpersoner, grøsser jeg».

På spørsmål om hvordan man stiller seg til å dele garderobe med transpersoner, er det mer negative holdninger blant menn enn kvinner.

– Det tenker jeg handler om at det med trans er ukjent for mange, men slike holdninger kan endre seg. For å illustrere; I 2013 var det 9 prosent som ville flyttet seg om en homofil mann satt ved siden av dem på trikken, i dag er det bare 4 prosent. Når man får mer kunnskap og det blir mer synlighet, så påvirker det også folks holdninger, sier Bjørshol i Bufdir.

Hun understreker viktigheten av å ikke ta økt toleranse for gitt, og refererer til holdninger i enkelte østeuropeiske land, der utviklingen går i negativ retning.

Weldehanna i Skeiv Verden peker på at det, til tross for positiv utvikling, fortsatt er en vei å gå – særlig når det gjelder holdninger til transpersoner.

– Vi ser at det er de som har liten grad av kontakt med skeive som har mest negative holdninger. Vi må gjøre det enklere å være skeiv over alt og da trenger vi mer synlighet og kunnskap i visse miljøer, som på bygda og i enkelte trossamfunn. Vi vet at personer i noen trossamfunn opplever mye konservative holdninger, sier Weldehanna.

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap)

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) deltar på fremleggingen av rapporten på Oslo Pride onsdag.

– Det er selvfølgelig oppløftende å se at mange av tallene peker i riktig retning i landet vårt, og at de som protesterer mot regnbueflagg, pride og andre skeive uttrykk, er i mindretall. Men vi har fortsatt en vei å gå før alle kan være seg selv og leve et fritt liv, skriver Trettebergstuen i en e-post til VG.