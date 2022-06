BEKYMRET: Joacim Berget (28) tror det blir trange tider fremover.

Småbarnsfar om rentehoppet: − Vurderer å avlyse ferien

Nordmenn med boliglån kommer til å kjenne konsekvensene av rentehoppet på lommeboken. – Det går utover ungene, fortviler småbarnspappa Joacim Berget.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det har vært i kortene lenge, og torsdag kom avgjørelsen: Norges Bank hever styringsrenten med 0,5 prosentpoeng (fra 0,75 til 1,25 prosent).

Det er dobbelt så mye som vanlig og den største renteøkningen på 20 år. En «ekstraordinær» økning som vil bite hardt rundt økonomien til nordmenn flest, ifølge økonomer.







– Det blir ikke mye ferie, sukker Joacim Berget (28).

Konsekvensen blir nemlig dyrere boliglån.

Småbarnsfaren bor i en enebolig «i skauen» utenfor Trondheim. Boliglånet hans er på 3,4 millioner, og hver måned betaler han 6200 kroner i renteutgifter.

Dagens rentehopp vil legge på litt over en tusenlapp i måneden.

Vurderer å droppe ferieturen

– Da blir det enda mer jobb og mindre tid med ungene, sier Joacim.

Tømrerjobben han har hatt i ti år gir ham en årsinntekt på omtrent 550.000 før skatt. Prisveksten på mat, drivstoff og strøm har allerede gjort et innhugg i økonomien.

– Det kan hende vi dropper ferieturen fordi vi ikke har råd, sier han.

OFTERE PÅ JOBB: Joacim Berget jobber mer overtid nå enn før for å takle prisøkningene på dagligvarer som mat og drivstoff.

Feriepengene er oppbrukt og Joacim jobber overtid for å få ting til å gå rundt. Han ville helst latt være å ta fri i sommer, men han har ansvar for barna i to uker mens barnehagen er stengt, forteller han.

Nå ser det mørkere ut for campingturen de hadde planlagt til Sverige.

– Det koster jo bare å kjøre dit, sier Joacim.

– Drivstoffprisene er jo helt spinnville nå.

– Dette er noe vi må gjennom

At renten må opp, har vært varslet lenge. Likevel frykter økonomer at mange står dårlig stilt til å takle en renteøkning, fordi norske husholdninger har så mye lån, og mange kanskje har vent seg til å leve over evne.

Forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand i Storebrand tror mange har vent seg til lave renter og dertil lave utgifter de siste årene.

– Vi går egentlig fra et unormalt nivå mot et mer normalt rentenivå, sier hun til VG.

– Dette er noe vi må gjennom, det er bare å forberede seg på at økonomien blir strammere.

GIR RÅD: Cecilie Tvetenstrand er spare- og forbrukerøkonom og programleder i «Luksusfellen».

Info PSST! Dette må du vite om rentehoppet Bakgrunnen for rentehoppet er rekordhøy inflasjon. Prisene på mat, strøm og drivstoff har skutt i været.

Sentralbanken bruker renteøkningen som et middel til å stramme inn økonomien og dermed dempe prisveksten.

Typisk gjennomfører sentralbanken små endringer i styringsrenten for å unngå å skape brå svingninger i den økonomiske situasjonen. Vis mer

Renteøkningen kommer samtidig som prisen på strøm, drivstoff og mat – varer som folk vanskelig kan kutte ned på – er rekordhøye.

– Har du levd over evne?

– Jeg gjorde det litt i fjor da jeg ble singel for første gang på ti år, sier Joacim.

– Nå kan jeg ikke leve over evne. Men jeg føler jeg gjør det likevel, fordi jeg må ha huset for ungenes skyld.

Vurderer å selge huset

Da han kjøpte eneboligen, var han sammen med moren til barna. Siden har de skilt lag.

Sånt tas ikke hensyn til i bankens vurdering av evner til å ta opp boliglån.

– Jeg har vært på tanken å selge huset bare så jeg kunne gitt dem noe mer. Men vi koser oss sånn her, ser Joacim, som har ansvar for barna halvparten av tiden.

Problemet, legger han til, er at siden han kjøpte eneboligen i 2017, har prisene skutt til værs. Selger han nå, er han redd for at han faller ut av markedet helt og må leie.

– Det skulle vært et annet system for å få inflasjonen til å ned. Overforbruk, det skjønner jeg. Men å øke renten går utover oss som ikke har noe fra før av, sier Joacim.

– Det trist at det går utover ungene. Jeg må jo bare jobbe hele tiden for at de skal ha det så bra som mulig.

