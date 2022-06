INNSATSLEDER: Overbetjent Roger Haugen tok imot den amerikanske mannen og kjørte ham ned til Otta og gjenforening med sønnen.

Politiet om dramaet på Galdhøpiggen: Så sønnen rase ned isbreen

Far og sønn var på vei ned fra Galdhøpiggen da femtenåringen plutselig mistet fotfestet. I stor fart raste han nedover Piggbreen og videre mot Styggebreen. Tilbake sto en skrekkslagen pappa og fryktet det verste.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Far så at sønnen forsvant over kanten og ble borte. Han prøvde å gå etter, men det var for bratt. Far tok seg da opp til hytta på toppen av Galdhøpiggen igjen og fikk meldt fra. Han så nok for seg det verste og var meget lettet da han fikk beskjed om at gutten var i live. De har hatt flaks i uflaksen, sier innsatsleder Roger Hagen ved Innlandet Politidistrikt.

Lørdag kveld tok han imot den amerikanske mannen da han ankom Juvasshytta. Han ble ført trygt ned fra Galdhøpiggen og over Styggebreen av to erfarne fjellførere. Far satte seg rett i bilen til innsatsleder for å bli kjørt ned til femtenåringen på sykestua nede i Otta.

– Han er trygt nede nå. Vi sitter i bilen og roer litt ned, sa innsatsleder Haugen til VG ved 21.30-tiden søndag kveld.

Far og sønn er amerikanske turister på ferie i vakre Norge. Ifølge innsatsleder har de to vært på Island og Vestlandet før de reiste mot Jotunheimen. Søndag gikk de Galdhøpiggen (2468 m.o.h) fra Spiterstulen. Ved 17-tiden var de på vei ned fra Norges høyeste fjell.

Stien de fulgte går langs toppen av Piggbreen. Litt lenger ned ligger Styggebreen, som mange turister er ført over i taulag på vei fra Juvasshytta til Galdhøpiggen.

STYGGEBREEN: Breen er full av sprekker. Turister føres i taulag av erfarne breførere når de går Galdhøpiggen fra Juvass.

Mens de to beveger seg langs den bratte skrenten, mister plutselig femtenåringen fotfestet og sklir i stor fart nedover mot Styggebreen. Tilbake står en livredd far og frykter det verste.

Litt før klokken 17 blir politiet i Innlandet varslet fra den betjente hytta på Galdhøpiggen. Da har faren gått opp for å varsle. En stor redningsoperasjon blir satt i gang:

– Far hadde mistet kontakt med sønnen. Vi fryktet bresprekkene i Styggebreen. Han kunne også ha sklidd inn i en glippe mellom berg og bre. Vi satte i gang et større apparat, sier politioverbetjent Haugen.

Far og sønn hadde gått opp langs ei rute som ikke krysser isbre. Derfor gikk de ikke med ispigger på beina. Da femtenåringen raste utfor kanten, skled han i stor fart nedover mot en bre som det advares tydelig mot på Juvasshyttas hjemmeside:

«Det er livsfarlig å krysse brean åleine uten taug, utstyr og kompetanse. Det er snø som dekker sprekkene slik at ein ikkje ser dei, og vi kan oppleve gjennomslag. Brean er fra gamalt av kalt Styggebreen, ikke fordi den er stygg. Stygg betyr farleg på folkemunne.»

Klokken 16.50 settes den store redningsaksjonen i gang:

– Vi varsler luftambulanse og redningshelikopter og sender ut bakkemannskaper fra alpin redningsgruppe. Flyværet er utfordrende, med dårlig sikt og noe vind, sier operasjonsleder Øyvind Bakken i Innlandet politidistrikt.

Hunder med førere kalles inn og det forberedes dronesøk. 15-åringen kan være hvor som helst.

– Når vi har ressursene klare, får vi melding om at 15-åringen har kommet til rette på Juvasshytta. Det betyr at han etter å ha falt ned Piggbreen, har kommet seg over Styggebreen. Det er et område der man normalt går med brefører. Vi får opplyst at han er lettere skadet, sier Bakken.

Innsatsleder Roger Haugen sier den amerikanske tenåringen har sklidd en kilometer.

– Han kom plutselig gående hit til Juvass. Han har friksjonsskader etter å ha sklidd så langt og er kjørt ned til Otta for legesjekk. Da han kom gående inn her, var han bekymret for faren. Vi fikk raskt kontakt med far på telefon. Han hadde gått tilbake til den bemannede hytta på Galdhøpiggen. Faren fikk raskt beskjed om at sønnen var i god behold, sier Haugen.

Søndag kveld hentet breførere mannen ned fra Galdhøpiggen. Han ble ført over Styggebreen og kjørt ned til gjenforening med sønnen i Otta. Begge overnatter på Legevakten i Otta før de reiser videre på Norgesferie.