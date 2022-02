UTFORDRES: Alfred Bjørlo (V) mener Hadia Tajik bør vise åpenhet rundt hva som skjedde da hun fikk pendlerbolig i 2006. Tajik hadde pendlerbolig i tre og et halvt år, fra henholdsvis Statsministerens kontor og Stortinget.

Tajik vil ikke oppgi flyttedato i pendlerboligsak: − Veldig merkelig

I seks uker har VG bedt om svar på når Hadia Tajik meldte flytting da hun søkte om pendlerbolig i 2006. Etter bråket om hennes pendlerboliger vil hun fremdeles ikke svare, og høster kritikk fra politikerkollega.

Publisert: Nå nettopp

Bakteppet er at VG søndag kunne fortelle om hvordan den da 23 år gamle Tajik ble politisk rådgiver og fikk sin første pendlerbolig.

Etter først å ha fått beskjed av Statsministerens kontor (SMK) at hun måtte skatte av verdien på pendlerboligen fordi hun hadde krysset av at hun ikke hadde boligutgifter på hjemstedet, endret Tajik opplysningene sine. Hun leverte en ny søknad der hun skrev at hun hadde boligutgifter hjemme og en leiekontrakt til en kjellerleilighet hos tidligere naboer av foreldrene.

Dermed fikk hun likevel skattefritak på pendlerleiligheten fra SMK, noe hun hadde fra desember 2006 frem til høsten 2009.

Men kontrakten som viste at hun hadde utgifter på hjemstedet tok hun aldri i bruk.

I stedet sier Tajik til VG at hun bodde hjemme hos foreldrene og bidro til boligutgiftene der. Det gjorde at hun uansett hadde krav på skattefri pendlerbolig, mener hun.

KJELLERLEILIGHET: Dette er kontrakten på leiligheten Tajik sendte til Statsministerens kontor, men som hun aldri tok i bruk.

Uklart når hun meldte flytting

Tajik meldte flytting til leiligheten til foreldrenes tidligere naboer, selv om hun aldri flyttet inn der.

Siden 11. januar har VG gjentatte ganger spurt Tajik om hvilken dato hun meldte flytting til kjellerleiligheten, for å finne ut om det skjedde før eller etter beskjeden fra SMK om at hun måtte skatte av pendlerboligen i Oslo fordi hun ikke hadde boligutgifter på hjemstedet.

Flyttedatoer kan sjekkes med folkeregisteret. Tajik, som selv har sagt at prosessen rundt hennes første pendlerbolig «fremstår uryddig», har foreløpig ikke fremlagt det.

– Hvorfor vil du ikke det?

– Fordi de faktiske forholdene i saken handler om at jeg hadde boligutgifter i hjemfylket og dermed fikk pendlerbolig i tråd med regelverket, sa Tajik til VG søndag.

– VG spør jo om dette fordi vi mener at det er en del av de faktiske forholdene?

– De faktiske forholdene er at jeg bodde hjemme, hadde boligutgifter der og dermed fikk pendlerbolig i tråd med regelverket.

Mandag kveld stilte VG Tajik nye spørsmål om når hun meldte flytting. Hennes rådgiver har besvart andre spørsmål i mailen, uten å besvare dette spørsmålet.

FØRSTE DAG: Det var da Hadia Tajik ble politisk rådgiver for daværende arbeidsminister Bjarne Håkon Hanssen at hun fikk pendlerbolig første gang. Her fra første arbeidsdag 1. desember 2006.

– I hennes interesse

Tajik får nå kritikk for manglende åpenhet fra politikerkollega Alfred Bjørlo (V).

– Det fremstår veldig merkelig at hun ikke vil svare. Det burde jo definitivt være i hennes interesse hvis hun vil bli ferdig med denne saken, sier Bjørlo.

Stortingspolitikeren påpeker at flyttedatoer er mulige å hente ut lang tid etter flyttingen.

– Hun bryter ingen lov ved ikke å ville oppgi dette, men det er rart at hun ikke vil bidra til å få klarhet i saken, fortsetter stortingsrepresentanten.

Bjørlo trekker også frem at Tajik sist uke gikk til det han kaller «frontalangrep» på Aftenposten på egen Facebook-side på grunn av en annen sak om pendlerboliger.

– Så bør hun jo i det minste komme opp med svar, når andre medier stiller så enkle og relevante spørsmål som det dere har stilt her.

VG har siden januar også bedt Tajik om å anslå hvor store utgifter hun hadde til foreldrene og undersøke om disse kan dokumenteres, enten av henne eller foreldrene. Tajik vil ikke komme med anslag, og sier hun ikke har noen dokumentasjon siden det er så lenge siden.

– Jeg husker ikke, og når jeg ikke gjør det, så vil jeg ikke komme med anslag som jeg ikke kan gå god for at er presise. Jeg skulle ønske at jeg hadde alle kvitteringene fra den gangen i en skoeske under sengen min i dag. Men det har jeg altså dessverre ikke, sier Tajik.

Tajik har siden VG publiserte saken understreket til en rekke medier at hun har stått uten pendlerbolig det meste av tiden hun har vært politiker.

– De siste 12 årene har jeg valgt å betale for egen bolig i Oslo, selv om jeg lett kunne gjort krav på pendlerleilighet, sa hun opprinnelig til VG.

Syv av disse årene, fra 2010 til 2017, var Tajik innvalgt fra Oslo.

VIL HA MER ÅPENHET: Bjørnar Moxnes mener åpenhet er avgjørende for å gjenreise tilliten til toppolitikere.

– Avgjørende

Også Rødt-leder Bjørnar Moxnes tar til orde for åpenhet:

– Våre fremste politikere bør strekke seg langt for å gi offentligheten relevant informasjon, også utover det de er lovpålagt, sier Rødt-lederen til VG.

Moxnes understreker at han ikke har grunnlag for å kommentere Tajik-saken i detalj.

Han sier likevel at åpenhet er avgjørende for å gjenreise tillit til toppolitikerne etter pendlerboligsakene det siste halvåret.

– Rødt kjemper alltid for økt åpenhet og mener det er avgjørende for å gjenreise tilliten til toppolitikere.