GRANSKET SEG SELV: Helsetilsynet la fredag frem en rapport som peker på flere forbedringspunkter, i saker om seksuell utnyttelse av pasienter.

Helsetilsynet skjerper reglene: Vil politianmelde flere saker

Statens helsetilsyn varsler strengere kontroll og flere politianmeldelser i saker der helsepersonell blir tatt for seksuell utnyttelse av pasienter.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Samtidig anbefaler Helsetilsynet at Helse- og omsorgsdepartementet utreder behovet for å avskilte helsepersonell for livstid.

Med andre ord: Gjøre det umulig for enkelte å få ny autorisasjon etter at de er tatt for seksuell utnyttelse av pasienter.

Det kommer frem i rapporten som Helsetilsynet har laget i kjølvannet av VGs avsløringer om psykologer og psykiatere som har utnyttet pasienter seksuelt.

I 2021 avslørte VG blant annet at:

Minst 42 psykologer og psykiatere har mistet autorisasjonen i perioden 2005–2020, etter å ha utnyttet pasienter seksuelt.

Minst 10 av disse har fått ny autorisasjon.

Av de 42 sakene, har Helsetilsynet bare anmeldt to til politiet.

– Nå er det blitt stilt spørsmål ved vår praksis, og det er naturlig at vi gjennomgår og evaluerer oss selv, sa direktør i Helsetilsynet, Jan Fredrik Andresen, til VG i mai 2021.

forrige

fullskjerm neste GJENNOMGANG: Utvalget peker på flere forbedringspunkter. Direktør Jan Fredrik Andresen presenterte rapporten fredag. Psykologispesialist Pål Kristian Molin og Lisbeth Normann følger med på fremleggelsen. 1 av 2 Foto: Hallgeir Vågenes / VG

– Bør jobbes for lov- og regelendringer

Fredag ble rapporten presentert. Dette er noen av konklusjonene:

Det bør jobbes for lov- og regelendringer. I dag kan alle søke om å få ny autorisasjon. Helsetilsynet ber lovgiver vurdere om noen skal miste autorisasjonen på livstid.

Helsetilsynet bør ta en mer aktiv rolle med å politianmelde saker. Det bør besluttes en tydelig policy og klare kriterier for hvilke saker som skal meldes videre til politiet.

Faglige vurderinger og vedtak må dokumenteres på en bedre måte.

Det må arbeides for en bedre, mer ivaretakende og indviduelt tilpasset informasjon til pasienter/brukere.

Gjennomføre flere endringer i søknadsprosessen når personer ber om å få ny autorisasjon. Kravene til skikkethet bør endres. Bør vurdere å innføre karenstid før man kan søke om å få ny autorisasjon.

Strengere kontroll med hvem som skal veilede helsepersonellet etter at de har mistet autorisasjonen.

Totalt har Helsetilsynet behandlet 147 saker der helsepersonellet har begått grenseoverskridelser, overgrep, seksuell utnyttelse eller innledet seksuelle relasjoner med pasienter. Alle sakene er fra de siste ti årene.

DIREKTØR: Jan Fredrik Andresen i Helsetilsynet presenterer funnene etter etatens interngranskning.

– Burde resultert i anmeldelse

Helsetilsynets gjennomgang viser at det blir slått hardt ned på slike overtramp:

I 94 av sakene mistet personen autorisasjonen. Dette er den strengeste reaksjonen Helsetilsynet kan gi.

I de resterende sakene har helsepersonellet enten fått en advarsel, begrenset autorisasjon, eller ingen reaksjon.

Selv om rapporten slår fast at Helsetilsynet har en «klar og tydelig praksis» i disse sakene, peker utvalget på flere forbedringspunkter.

Blant annet viser gjennomgangen at Helsetilsynet bare har anmeldt tre av de 147 sakene til politiet.

«Oppsummert konkluderer vi med at det i dette materialet er saker som arbeidsgruppen mener burde ha resultert i en anmeldelse fra Helsetilsynet», heter det i rapporten.

«Dette gjelder særlig i sakene hvor det ikke foreligger anmeldelse fra noen, men der det er grunn til politietterforskning med tanke på eventuelt misbruk av overmaktsforhold», står det videre.

Leder: Lisbeth Normann har ledet internevalueringen. Hun er seniorrådgiver i Helsetilsynet, og har vært statssekretær for tidligere helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Endrer praksis

I 68 av sakene har andre enn Helsetilsynet anmeldt, ifølge rapporten. Hittil har Helsetilsynet ansett det som unødvendig å politianmelde saker som allerede er anmeldt.

– Riksadvokaten mener det har en helt annen tyngde at Helsetilsynet anmelder sakene, sier Andresen til VG.

«Vi mener anmeldelse i noen saker vil være en viktig del av tilsynsmyndighetenes samfunnsoppdrag og et tydelig signal om at tilsynsmyndigheten ser svært alvorlig på hendelsen», skriver utvalget i sin rapport.

Det er flest tilsynssaker om leger, sykepleiere, psykologer og fysioterapeuter, ifølge rapporten.

Psykologspesialist: Pål Kristian Molin i Helsetilsynet, medlem av arbeidsgruppen.

Overvekt av menn

I de 147 sakene var 115 menn, mens 32 var kvinner. Det utgjør en klar overvekt av menn, med 78 prosent.

Helsetilsynets arbeidsgruppe har bestått av representanter fra egen etat, Pasient- og brukerombudet og statsforvalteren (tidl. Fylkesmannen).

Anbefalingene skal innarbeides i en ny veileder hos Helsetilsynet, med mål om å bedre pasientsikkerheten og kvaliteten i helsetjenestene, heter det i rapporten.

I 2021 nedsatte også daværende helseminister Bent Høie (H) en ekspertgruppe som skal gjennomgå saker om seksuell utnyttelse i helsevesenet. Arbeidet er ventet å være ferdig i april 2022.

Her kan du lese alle VGs avsløringer om seksuell utnyttelse.