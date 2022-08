Annenhver jente ved norske videregående skoler har opplevd overgrep eller seksuell trakassering siste 12 måneder. 23,1 prosent har opplevd dette i skoletiden.

Reagerer på tall om seksuell trakassering blant unge: − Urovekkende

Annenhver jente og nesten hver tredje gutt i videregående skole oppgir i en fersk studie å ha blitt utsatt for seksuell trakassering eller overgrep i løpet av det siste året. Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) reagerer på tallene.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Tallene er innhentet av doktorgradsstipendiat Nina Sølvberg ved Norges Idrettshøgskole.

Hun ville undersøke forekomsten av seksuell trakassering på norske toppidrettsgymnas, og sammenlikne dette med «vanlige» videregående skoler.

38,6 prosent av de spurte sier at de har opplevd seksuell trakassering eller overgrep siste 12 måneder.

23,1 prosent av de spurte har opplevd seksuell trakassering eller overgrep på skolen i samme periode.

Blant jenter har nesten halvparten, 47,6 prosent, oppgitt å ha blitt trakassert seksuelt eller opplevd overgrep. Blant guttene var tilsvarende tall 29,1 prosent.

Situasjonen er bedre blant eliteutøvere på toppidrettsgymnasene. Her er forekomsten lavere (32,2%) enn blant breddeutøvere på ordinære idrettslinjer (46,6 %), samt referansegruppen (47 %) på studiespesialiserende linjer i vanlige videregående skoler.

– Dette er urovekkende høye tall som viser at man må ta tak i dette problemet, sier Nina Sølvberg til VG.

Hun får støtte av kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap):

– Dette er dystre tall. Sånn vi skal vi ikke ha det. I tråd med opplæringsloven har alle rett til å ha det trygt og godt på skolen, sier statsråden til VG.

Brenna påpeker at de fleste tilfellene finner sted på fritiden.

– Det betyr at vi også må se utover hva vi gjør i skolen, sier hun.

Totalt deltok 919 ungdommer i 2. klasse på videregående skole i undersøkelsen, og de samme elevene ble fulgt opp ett år senere da de gikk i 3. klasse. Av disse var 482 eliteidrettsutøvere, mens 233 var breddeidrettsutøvere. I tillegg kommer 200 elever fra ordinær videregående skole.

Info Fakta om studien: I studien ble seksuell trakassering definert som å rapportere en eller flere opplevelser med verbal, ikke-verbal og/eller fysisk seksuell trakassering eller overgrep de siste 12 månedene fra undersøkelsestidspunktet. Funnene viser noe lavere forekomst av seksuell trakassering blant eliteidrettselever enn blant breddeidrettselever, samt elever på vanlige videregående skoler.

Blant studentene som hadde opplevd seksuell trakassering eller overgrep oppga totalt en av fem at de hadde rapportert/varslet eller snakket med noen om dette. Undersøkelsen er finansiert av Stiftelsen Dam, gjennom Norske kvinners sanitetsforening. Professorene Jorunn Sundgot-Borgen og Monica Klungland Torstveit er veiledere og arbeidet er nå publisert i Medicine and Science in Sports and Exercise. Vis mer

Én av ti elever rapporterte i undersøkelsen at skolen de går på har et system for å varsle om seksuell trakassering, mens nesten 70 prosent svarte «vet ikke».

– Skolene er nødt til å bedre jobben med å informere om at det finnes systemer for varsling, og legge til rette for at ungdommene ta systemene i bruk. Det kan nok hende at ungdom rapporterer på andre måter i dag enn man gjorde for 50 år siden. Kanskje er man nødt til å tenke helt nytt, for det er urovekkende at så få vet om måter å rapportere på, sier Nina Sølvberg.

Ved WANG understreker toppidrettssjef Håvard R. F. Johnsen at skolen har klare handlingsregler for å forebygge seksuell trakassering.

– Ifølge studien har elever ved toppidrettsgymnas mindre risiko for å bli utsatt for seksuell trakassering, og det trekkes både frem at psykisk og fysisk styrke, og at verdier som læres tidlig i idretten, kan være med på å forebygge mot seksuell trakassering. Ifølge studien er også tilstedeværelsen av voksne beskyttende for seksuell trakassering av jenter i skoletiden. På toppidrettsgymnasene har elevene hyppig voksenkontakt gjennom stor trener/lærertetthet, og det kan derfor tenkes å være en forklaring, uten at det er noe vi har undersøkt selv, sier han til VG.

– Er norsk ungdom godt nok beskyttet mot overgrep og seksuell trakassering på videregående skoler, sett i lys av denne studien?

– Overgrep og seksuell trakassering er noe vi alltid må jobbe for å beskytte elevene våre mot, og noe vi alltid kan bli enda bedre på. Vi som skoleledere har et stort ansvar for å gi ungdommene våre trygghet. Undersøkelsen viser at det skjer mest seksuell trakassering på fritiden, og det betyr at vi som samfunn må bli enda bedre til å beskytte ungdommen vår på alle arenaer, sier Wang-lederen.

WANG-leder: Toppidrettssjef Håvard Johansen.

Kunnskapsminister Tonje Brenna lover at regjeringen vil ta grep for å stoppe seksuell trakassering og overgrep i samfunnet:

– Denne våren begynte vi arbeidet med en ny stortingsmelding mot seksuell trakassering. Den er et samarbeid mellom flere departement og leveres første halvdel av 2024. Vi vil kartlegge omfanget og foreslå forebyggende tiltak og annen innsats mot seksuell trakassering, sier hun.