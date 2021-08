VG-måling: Camilla (20) kan bli tidenes yngste på Stortinget

På VGs nye Vestfold-måling er Ap størst, mens Sp sliter voldsomt. Det kan føre til at Camilla Maria Brekke (20) blir tidenes yngste stortingsrepresentant.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Det er veldig kult, sier Camilla Maria Brekke til VG.

På VGs ferske stortingsmåling fra Vestfold er det stang inn for Arbeiderpartiet. Partiet er klart størst med 31,1 prosent av stemmene, foran Høyre på 25,3 prosent.

Samtidig kollapser Senterpartiet fullstendig og får kun 5,5 prosent – og null mandater. På alle andre Vestfold-målinger i år har Sp fått mellom 9,7 og 15,3 prosent og ett mandat.

Målingen betyr at Ap stikker av med tre av Vestfolds seks distriktsmandater. Det ville ha gitt fast plass på Stortinget for 20 år gamle Brekke, som er tredjekandidat for Ap i Vestfold.

– Det er et veldig stort ansvar. Jeg har lyst til å være en tydelig stemme for oss unge. Jeg mener at unge ikke har blitt prioritert. Nå må det være vår tur, sier Brekke.

Dette er «Andre» Gruppen «Andre» omfatter Demokratene (2,5 prosent)

Industri- og næringspartiet (0,4 prosent)

Sentrum (0,2 prosent)

Helsepartiet (0,2 prosent)

Partiet De Kristne (0,2 prosent)

Pensjonistpartiet (0,2 prosent)

Piratpartiet (0,2 prosent) Vis mer

INNE: Arbeiderpartiets Camilla Maria Brekke er født i år 2000 – og er inne på Stortinget på VGs ferske Vestfold-måling.

Tidenes yngste

Dersom Brekke kommer inn på Stortinget, vil hun trolig bli tidenes yngste faste innvalgte stortingsrepresentant.

VG har vært i kontakt med Stortinget som har gått gjennom sine arkiver tilbake til 1945. Den yngste representanten med fast plass etter andre verdenskrig er Aps Trond Jensrud. Han var 21 år og 9 dager gammel da han ble valgt inn på Stortinget i 1989.

Brekke er født den 7. september 2000, og vil dermed være 21 år og 6 dager på valgdagen 13. september.

Dersom Senterpartiet gjør et svært godt valg, kan Brekke imidlertid få konkurranse fra 20 år gamle Maren Grøthe, som er tredjekandidat for Sp i Sør-Trøndelag. Hun er født 14. juli 2001. Men ifølge VGs siste måling fra Sør-Trøndelag, er Grøthe langt unna fast plass.

KLIMASTREIKER: Aps Camilla Maria Brekke er blant de unge som har streiket for klima.

Har andre perspektiver

Brekke sier at det er viktig at alle aldre blir representert på Stortinget – og at hennes rolle blir å representere de unge, dersom hun blir valgt.

– Jeg tar med meg perspektiver om hvordan det er å være ung i dag. Det handler for eksempel om hvordan det er å komme inn på jobbmarkedet. Spesielt under corona har det vært vanskelig for mange. Det er de unge som har tatt den største byrden, og mange har slitt, sier Brekke.

Streiket for klima

Brekke tar også med seg et annet perspektiv i klimasaken. Hun er blant de unge som har streiket for klima.

I VGs valgomat har hun svart at hun er «litt enig» i at vi bør la et nyoppdaget, stort olje- og gassfelt bli liggende av hensyn til klima. Der skiller hun seg fra det store flertallet av AP-representantene som ligger an til komme inn på Stortinget.

– Jeg tenker det er viktig å begrense hvor mye olje som blir tatt opp, sier Brekke.

– Hvorfor det?

– Vi står midt i en klimakrise og må forholde oss til rapporten fra FN. Men jeg synes Ap har en tydelig og god linje i klimapolitikken, sier Brekke – og understreker at det er viktig å kombinere utslippskutt med å skape jobber og få med seg «hele laget og hele landet».

SKUFFET: Senterpartiets førstekandidat i Vestfold Kathrine Kleveland.

Sp: – Skuffende

Senterpartiets førstekandidat i Vestfold, Kathrine Kleveland, legger ikke skjul på skuffelsen når VG ringer og formidler partiets svake tall.

Hun har et klart mål om å komme inn på Stortinget – noe som betyr at Sp må få 10–11 prosent i Vestfold.

– Selvsagt synes jeg det er skuffende tall. Jeg innrømmer at det var under jeg hadde håpet på. Men det er ikke den virkeligheten jeg opplever når jeg er ute på stands. Da er det fortsatt stor entusiasme for prosjektet vårt, sier hun.

Skylder på klimasaken

På spørsmål om hvorfor pilene peker i negativ retning for partiet, viser hun til at det har vært en tøff valgkamp og at klima har blitt en viktig sak.

– På klima opplever jeg at vi ikke nødvendigvis har klart å svare godt nok. Der har vi andre svar og andre løsninger som vi kanskje ikke har klart å formidle godt nok, men som vi formidler bedre nå, sier Kleveland og viser til partiets planer for en grønn industripolitikk.

– Det skal vi klare å formidle enda bedre nå i innspurten, for vi har klare og jordnære løsninger.

MISFORNØYD: Erlend Larsen, som er Høyres toppkandidat i Vestfold, er ikke fornøyd med Høres oppslutning i VGs måling.

Høyre: – Spennende

Heller ikke Vestfold Høyres førstekandidat Erlend Larsen er fornøyd med målingen, som gir partiet 25,3 prosent.

– Det er ikke der vi skal være. Vi hadde håpet å komme tettere på valgresultatet for fire år siden, sier Larsen og viser til 2017-resultatet for Høyre i Vestfold på 30,1 prosent.

– Dette er bare målinger, så får vi se om to uker. Det er store endringer her for noen partier. Det er spennende å se hvor store bevegelser det er i velgermassen, sier Larsen og viser til Aps vekst og Sps fall.

Dette viser målingen