FHI anbefaler vaksine til 12–15-åringene

FHI anbefaler at barn i 2006 - 2008-kullene tilbys én vaksinedose.

Det skriver de i det faglige grunnlaget de har levert til Helse- og omsorgsdepartementet før dagens pressekonferanse.

Barn i 2009-kullet kan være både 11 og 12 år, og FHI skriver at et allment tilbud til dem vil kreve en egen ordning for å skille de som har fylt 12 år fra de som ikke har det, da vaksinen ikke er godkjent for bruk før fylte 12 år, skriver FHI.

Varsler nyheter torsdag

Det er opp til regjeringen å velge om de vil følge FHIs råd. Helseminister Bent Høie bekrefter til VG at et vil komme nyheter om coronavaksiner for barn mellom 12 og 15 år på dagens pressekonferanse med statsminister Erna Solberg.

– Dere skal få høre om det, og så må dere vente til pressekonferansen for å få vite hva det dreier seg om, sa helseministeren på Politisk kvarter på NRK torsdag morgen.

Smittetrykket fortsetter å øke, etter en uke med flere nye rekorder. Torsdag holder statsminister Erna Solberg pressekonferanse om smittesituasjonen blant de unge.

Assisterende direktør i Helsedirektoratet Espen Nakstad tror det kommer viktige nyheter på dagens pressekonferanse.

– Det pleier å være sånn når statsministeren deltar at det kommer en del viktige nyheter. Nå er det en vanskelig situasjon de neste ukene før vi har gjennomført vaksinasjonen i Norge, så det blir nok nyheter i dag vil jeg tro, sier Nakstad.

Statsminister Erna Solberg (H).

Nakstad kan ikke si noe mer om hva som nøyaktig vil komme på pressekonferansen i dag.

– Men det er klart at utfordringen som vi har i skolene nå med smitte og hvordan det håndteres blir helt sikkert et tema. Også vet vi jo det at barn ned til 16 år skal vaksineres. Om det kommer nyheter om tilbud av vaksine under den aldersgruppen det er jo spennende å se.

Onsdag ble det registrert 1640 nye smittetilfeller i Norge. Det er 304 tilfeller flere enn gjennomsnittet de foregående syv dagene, som er 1336.

Stigende smittetrend

Det er også det nest høyeste smittetallet som har blitt registrert på én dag i løpet av pandemien. Tirsdag ble det satt ny smitterekord med 1785 registrerte tilfeller, som er den fjerde daglige smitterekorden registrert siden forrige onsdag.

Det er to grunner til at situasjonen er utfordrende nå, ifølge assisterende helsedirektør Espen Nakstad:

– Det ene er hensynet til alle de uvaksinerte som risikerer å bli syke, også i eldre aldersgrupper, og som vil få vaksine nå i løpet av september måned. Det andre er det kaoset som er på skolene, med mye skolefravær på grunn av sykdom og en vanskelig håndterbar smittesituasjon, sa han til VG onsdag.

Den nasjonale smittetrenden er ifølge VGs beregning stigende, og 99 kommuner har nå stigende smittetrend.

FHI-direktør Camilla Stoltenberg innrømmer at gjenåpningen av skolene ikke gikk etter planen – blant annet fordi de ikke fikk hurtigtester raskt nok.

Andelen positive tester var sist uke den høyeste siden starten av pandemien: 4,7 prosent av de 184.169 testene som ble gjennomført i uke 34 var positive, ifølge VGs oversikt.

Vil ikke innføre nasjonale tiltak

Onsdagens ukesrapport fra FHI viser at smitten økte med 174 prosent i aldersgruppen 13–19 år forrige uke. I samme periode økte den med 95 prosent i aldersgruppen 20–39 år.

– Vi ønsker ikke at barn skal smittes i det tempoet som er nå, så vi forventer at tiltakene som nå gjennomføres i kommunene skal bidra til å redusere smitten blant barn og unge, sa helseminister Bent Høie til VG onsdag.

Han vil imidlertid ikke innføre nye, nasjonale tiltak.

– Nasjonale innstramminger er ikke nødvendig nå – eller har betydning for denne smittespredningen. Hvis vi innfører strenge tiltak for barn og unge nasjonalt, vil det ramme barn også steder der det ikke er smitte.

Må være forberedt på flere innleggelser

Onsdag var det 89 personer innlagt på sykehus, det høyeste antallet siden mai. 22 får intensivbehandling og 11 er på respirator.

FHI skriver i sin siste ukesrapport at sykehusene må være forberedt på flere innleggelser, men at de regner det som lite sannsynlig at epidemien blir så stor som tidligere bølger, og at sykehusenes kapasitet trues.

– Vi er bekymret for at mange uvaksinerte personer også i eldre aldersgrupper skal bli smittet samtidig hvis vi får en stor smittebølge. Da kan vi få en bølge av innleggelser i løpet av relativt kort tid som kan bli utfordrende ved noen sykehus, sa Nakstad til VG onsdag.

57,3 prosent av befolkningen er nå fullvaksinert, mens 71,7 har fått minst én dose. Når befolkningen over 18 år har fått tilbud om to vaksinedoser, vil 16- og 17-åringene få vaksine-tilbud.

Ifølge Nakstad vil regjeringen ta stilling til om 12–15-åringer skal bli tilbudt vaksine basert på anbefalinger fra FHI.

– Det er fortsatt viktig å huske at de fleste blir lite syke av covid-19 og at smitteøkningen først og fremst er problematisk på grunn av mye skolefravær i mange kommuner.