Thriller om sperregrensen - MDG og KrF ligger under

KrF, MDG og Venstre venter nervøst på om de unngår å havne under sperregrensen på fire prosent.

For det er veldig stor forskjell på å få 3,9 prosent og 4,1 prosent i et Stortingsvalg.

Havner man under fire prosent, får man ikke utjevningsmandater - kun de direktemandatene man eventuelt klarer å få i enkelte valgdistrikter.

Her får du den siste prognosen:

Med 88 prosent av stemmene inne, er tre av valgvakene er ekstra nervepirrende akkurat nå:

MDG var på Valgdirektoratets første prognose så vidt over, med 4,1 prosent. Klokken 21.39 falt de under. De har i dag én representant på Stortinget og hvis de kommer over sperregrensen, kan de få inn et skred av nye representanter.

KrF: Med den første prognosen lå de under, på 3,9 prosent, og det gikk et sus av skuffelse gjennom deltakerne på KrFs valgvake. Siden har de vært både over og under igjen.

Venstre: Venstre lå også under klokken 21, men har karret seg over igjen. Stemningen på Venstres valgvake var god da TV2 viste 4,4 prosent oppslutning på sin første prognose, før det raskt ble veldig stille da NRK, som VG, viste 3,5 prosent klokken 21.

Rødt er komfortabelt over sperregrensen med 4,8 prosent og varsler at «det er slutt på at milliardærene skal få alt de peker på».

Ingen av disse partiene ligger an til å få regjeringsmakt. For Jonas Gahr Støre (Ap) har så langt flertall for sin drømmeregjering med Ap, SV og Ap.

