Svært mørkt for MDG og KrF - ligger under sperregrensen

Det ser mørkt ut for KrF og MDG når det gjelder sperregrensen på fire prosent, mens Venstre nå har fått en solid buffer ned.

For det er veldig stor forskjell på å få 3,9 prosent og 4,1 prosent i et Stortingsvalg.

Havner man under fire prosent, får man ikke utjevningsmandater - kun de direktemandatene man eventuelt klarer å få i enkelte valgdistrikter.

Men det ser ikke ut til at MDG og KrF klarer å løfte seg over, nå som over 98 prosent av stemmene er inne:

KrF: Med den første prognosen lå de under, på 3,9 prosent, og det gikk et sus av skuffelse gjennom deltakerne på KrFs valgvake. For aldri i etterkrigstiden har KrF havnet under sperregrensen. Nå kan det skje. KrF ser ut til å tape hele fem mandater på Stortinget, og sitter da igjen med tre. Les mer om KrF her

MDG: Den grønne klimabølgen ser ikke ut til å løfte MDG over sperregrensen likevel. De ligger an til å få tre kandidater inn på Stortinget.

Rødt er komfortabelt over sperregrensen og kan få hele åtte kandidater på Stortinget. Selv om han ikke ser ut til å få regjeringsmakt, varslet Rødt-lederen at «det er slutt på at milliardærene skal få alt de peker på».

Ingen av disse partiene ligger an til å få regjeringsmakt. For Jonas Gahr Støre (Ap) har så langt flertall for sin drømmeregjering med Ap, SV og Ap.

