Katastrofevalg for KrF – MDG også under sperregrensen

Hverken KrF og MDG kom over sperregrensen på fire prosent, mens Venstre reddet seg over.

Det er veldig stor forskjell på å få 3,9 prosent og 4,1 prosent i et stortingsvalg.

Havner man under fire prosent, får man ikke utjevningsmandater – kun de direktemandatene man eventuelt klarer å få i enkelte valgdistrikter.

Men med over 99 prosent av stemmene er inne, ser det altså slik ut:

KrF: – Ulidelig spennende

Aldri i etterkrigstiden har KrF havnet under sperregrensen. KrF ser ut til å tape hele fem mandater på Stortinget, og sitter da igjen med tre.

Det er et katastrofevalg.

KrF-leder Ropstad turte sent mandag kveld ikke å gjette på om KrF lander over eller under sperregrensen før hundre prosent av stemmene er talt opp.

– Først og fremst har vi, etter å ha ligget lavt i lang tid, klart å løfte oss igjennom valgkampen. Det er, som du hører her på valgvaken, et veldig samlet lag som er villig til å kjempe uavhengig av resultatet. Jeg tror at vi har godt fra en krevende tid til å samle oss og kjempe, sier Ropstad.

– Men det er klart, skal vi lykkes fremover, er det en fordel å være flest mulig på Stortinget. Hvis det blir tre representanter, som det kan se ut til å bli hvis vi havner under sperregrensen, er det sannsynligvis Olaug Bollestad, Dag-Inge Ulstein og meg, som har sittet sammen i regjering før alene og vi skal iallfall vise alle at vi skal slåss for disse sakene, sier KrF-lederen til VG.

MDG: – Har skrivet historie i dag

Den grønne klimabølgen løftet ikke MDG over sperregrensen likevel. De ligger an til å få tre kandidater inn på Stortinget.

Da partileder Une Aina Bastholm gikk på talerstolen ved 22.40-tiden beroliget hun salen med at MDG kan doble sin stortingsgruppe også dersom de ikke kommer over fire prosent. I dag har de én person på Stortinget.

– Derfor har vi skrevet historie i dag – så nå må vi bare bite negler en stund til. Veldig mange mennesker har gitt miljøpartiet sin tillit for aller første gang. Mange eldre og besteforeldre har stemt for fremtiden til barna og barnebarna sine.

Ved forrige valg lå MDG over sperregrensen på gjennomsnittet av målingene, før de falt under og endte med én representant på Stortinget. Det som lå an til å bli avgjørende denne gangen, var om partiets Oslo-velgere hadde levert.

Rødt over for første gang

Rødt er komfortabelt over sperregrensen og kan få hele åtte kandidater på Stortinget. Selv om han ikke ser ut til å få regjeringsmakt, varslet Rødt-lederen at «det er slutt på at milliardærene skal få alt de peker på».

Venstre godt over

Venstre vaklet mandag kveld rundt sperregrensen, men løftet seg mot slutten godt over sperregrensen. Dermed ser de ut til å beholde sine åtte på Stortinget.