Bent Høie: Kunne ha åpnet opp nå

Helseministeren sier regjeringen holder igjen gjenåpningen for sikkerhets skyld. Men den viktigste milepælen kan være nådd om to uker.

– Det er fortsatt ganske mange voksne som ikke er beskyttet gjennom vaksinering, og det vil de bli i løpet av veldig kort tid. Derfor har regjeringen, selv om vi på bakgrunnen av FHIs anbefaling også kunne valgt å gå til trinn fire i dag, nettopp valgt å legge vekt på den trygghetstenkningen, og på det at vi har så kort tid igjen, sier helseminister Bent Høie.

Torsdag sa statsminister Erna Solberg at Norge blir stående på trinn tre – planen er å hoppe over trinn fire, og etter trinn tre i stedet gå rett over til det som kalles «en normal hverdag med økt beredskap».

FHIs anbefaling til regjeringen var også at trinn fire i gjenåpningen kunne utsettes i noen uker, til 90 prosent av de over 18 har fått andre dose – hvis det i nåværende situasjon ønskes trygghet mot en større økning i smittetrykk. Det er dette hvis-et regjeringen har lagt vekt på, sier Høie.

– Dere holder litt ekstra igjen nå?

– Vi holder litt ekstra igjen, nettopp med tanke på den gruppen som i disse ukene gjenstår til å bli fullvaksinert. Og det gir større trygghet i samfunnet vårt, sier Høie.

– Så det tenker dere ikke lenger vil være nødvendig når disse er vaksinert?

– Nei, og det er jo det både jeg og statsministeren har sagt over lengre tid er det mest sannsynlige, og som noen synes vi ikke burde sagt. Men etter vår oppfatning er det viktig å fortelle at når et tilstrekkelig antall er fullvaksinert så er det vår beste vurdering at vi kan gå tilbake til en normal hverdag.

– Smittetallene vil bety mindre

Ifølge FHI kan Norge nå målet om å gi 90 prosent av alle over 18 år andre dose allerede i slutten av neste uke, eller i begynnelsen av uken etter – om det settes like mange vaksinedoser disse ukene som forrige uke.

– Tenker dere at det vil være noen grunn til å holde igjen når man kommer så langt?

– Som statsministeren sa – vi er ikke låst til det tallet for å gå videre, det vil jo være en totalvurdering. Men hvis vi kommer til 90 prosent, eller i nærheten av 90 prosent, vil det med den kunnskapen vi har nå være den viktigste faktoren.

De andre to hovedtingene de følger med på er situasjonen i helsetjenesten og smittesituasjonen, sier han.

– I en situasjon hvor de over 18 år er fullvaksinert vil smittetallene bety mindre i vår vurdering. Da vil vi legge større vekt på hvem som er beskyttet, og så må vi se på den totale belastningen på helsetjenesten.

Høie påpeker også at det går en uke fra når man tar siste stikk til man er beskyttet, og understreker at folk ikke må slutte å følge råd og tiltak.

Pasientene som er lagt inn på sykehus med coronavirus nå er i snitt yngre enn tidligere – men de fleste innlagte er ikke-vaksinerte, ifølge FHI. Samtidig har smitten eksplodert den siste tiden, spesielt blant barn og unge – og flere kommuner sliter under presset med å følge opp TISK-arbeidet.

– Kan belastning på TISK-systemet i seg selv spille inn på om dere mener det er lurt å ha tiltak?

– På det tidspunktet vil vi sannsynligvis ikke ha den samme TISK-en som vi har i dag. Det er den prosessen vi starter på nå: Vi ønsker ikke at TISK skal kreve så mye ressurser i en ny situasjon, men at den blir mer målrettet, sier Høie, med henvisning til at helsemyndighetene og statsforvalterne nå skal gå sammen for å vurdere endringer i TISK.

Vil ikke gjøre som i Danmark

Helsedirektør Espen Nakstad har tidligere sagt til NRK at vi neppe oppnår flokkimmunitet – det er det heller ikke sikkert at vi gjør selv om regjeringen nå har gitt grønt lys for å vaksinere 12–15-åringene. Og selv om barn og unge har lavere sannsynlighet for å bli alvorlig covid-syke, kan noen fortsatt bli det.

Høie sier at regjeringens mål fortsatt er å ha kontroll på pandemien.

– Da blir det mer et spørsmål om hvor mange barn som kan være smittet på én gang, enn hvor mange barn som blir smittet?

– Det er helt riktig. For de fleste barn er dette en helt ufarlig smitte, opp mot 37 prosent får ikke engang symptomer. De som får symptomer får ofte milde symptomer, og få blir også alvorlig syke. Det er sammenlignbart med andre smittsomme sykdommer som vi lever med i samfunnet i dag.

– Mange er bekymret for eventuelle senvirkninger?

– Ja, der er det også sånn at i dokumentasjonen vi har fra land der mange barn har vært smittet tidligere enn det som er tilfellet i Norge, så er det veldig lite som tyder på at mange barn får senvirkninger, sier Høie, som viser til FHIs faglige vurdering.

I Danmark vil ikke covid-19 lenger anses som en samfunnskritisk sykdom fra 10. september, og alle restriksjoner forsvinner. Høie sier at Norge ikke vil legge seg på helt samme linje:

– Når de har kommet så langt i vaksineringen anser de ikke det som en allmennfarlig smittsom sykdom. Vi kommer nok ikke til å ha den tilnærmingen, sier Høie.

Han sier hovedgrunnen til det er at det kan komme mutasjoner som vaksinen ikke beskytter like godt mot.

– Derfor kaller vi det vi skal over til for en hverdag med økt beredskap, for vi vil fortsatt være i en global pandemi. Da er det hoved-X-faktoren. Så tror vi også at det at vi oppnår en så høy vaksinasjonsgrad vil redusere risikoen for at uvaksinerte blir smittet – men det betyr ikke at vi har knyttet det til et mål om flokkimmunitet.