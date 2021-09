Hva ville du stemt som 16-åring? Sjekk hvem vi spurte – og se om du kjenner dem igjen på de private bildene. Ivar Brandvol Maren Olava Ask Hütt Avog Publisert 12. september, kl. 16:33 Neste side (2) Forrige side (0) VG-Peil-Logo

Dette ville de stemt da de var 16 – hvis det var lov

Bør 16-åringer få lov å stemme ved stortingsvalg? Snart kan det bli lov på kommune- og fylkesnivå.

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

1998: Chand Torsvik som 16-åring hjemme i Namsos, med gitaren han fikk til konfirmasjonen.

For en uke siden røk han ut av Stjernekamp på NRK med et smell. Chand Torsvik (38) frykter likevel ikke valg og er en forkjemper av at 16-åringer skal få stemme.

– Jeg tror det er lurt. Mange 16-åringer er veldig engasjert og på full fart inn i de voksnes rekker. Det er friskt å høre meninger fra 16-åringer, sier Thorsvik.

2021: Chand Torsvik røk ut av Stjernekamp på NRK forrige helg.

Da han selv var 16, bodde han hjemme i Namsos og gikk på musikklinjen på videregående.

– Kunne jeg stemt den gangen hadde jeg nok valgt Arbeiderpartiet eller SV. Jeg begynte å skrive låter da jeg var 14 og de to partiene lokalt brukte noe av materialet jeg laget. Det gjorde inntrykk på meg, sier Torsvik.

Snart endres valgloven

I 2025 skal valgloven i Norge endres. Ett utvalg satt ned av regjeringen har allerede foreslått å senke stemmerettsalderen til 16 år ved kommunestyre- og fylkestingsvalg, men anbefaler ikke dette ved stortingsvalg. Det får unge til å reagere.



KREVER STEMMERETT: LNU ber om at 16-åringer får avgi stemme også ved stortingsvalg.

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) kjemper for at Stortingsvalgene skal åpnes for 16-åringene.

– Husk at vi har en langt mer politisk bevisst ungdom i dag enn da foreldrene våre var 16. Ungdomsorganisasjonene har opplevd en enorm tilstrømming på 10.000 nye medlemmer hvert år, helt siden 2011, sier styreleder Isa Maline Isene.

Nå jobber de med opprop og andre kampanjer. De viser blant andre til flere forsøksordninger der 16-åringer har fått stemmerett.

Sist saken var oppe i Stortinget, for snart to år siden, var det kun Venstre, Rødt, SV, og MDG som stemt for.

Valgforsker: – Motstanden for stor

Johannes Bergh er valgforsker ved Institutt for samfunnsforskning. Han peker på at stemmerett for 16-åringer er testet i noen kommuner i 2011 og 2015.

– Forsøkene hadde lite å si for valgresultatene. Det viste seg at 16-åringene stemte som andre unge velgere. Valgdeltagelsen i denne gruppen var relativt høy, sier Bergh.

Nettopp dette er en effekt som er verdt å merke seg, påpeker han:

– Forskning kan tyde på at stemmerett for 16-åringer kan få flere til å stemme også senere i livet, slik at den generelle valgdeltagelsen stiger. Ellers er det små effekter, sier Bergh.

Valgforsker ved Institutt for samfunnsforskning, Johannes Bergh.

– Tror du det blir en allmenn regel med stemmerett for 16-åringer?

– Valglovutvalget gikk inn for dette ved lokale kommune- og fylkestingsvalg, så her kan det faktisk bli en realitet når den nye valgloven kommer. Jeg tror ikke det blir innført ved stortingsvalg. Til det er motstanden for stor i flere av partiene, blant annet Fremskrittspartiet og Høyre.

– Hva er argumentene mot?

– I Norge er du myndig når du er 18. Når du er 16 blir du fortsatt regnet som et barn i mange sammenhenger, for eksempel er du fortsatt under sterk innflytelse fra dine foresatte, sier Bergh.

Sara Høydahl (21)

Sara Høydahl

Youtuber og influencer Sara Høydahl var 16 år i 2015, bodde i Svelvik, og var klar for å begynne på VGS.

– Det som betydde noe for meg på denne tiden var å være godt likt av alle og å ha gode venner, samtidig var meningene mine farget av hva alle andre mente.

Hun tror ikke hun hadde stemt som sekstenåring med mindre det var noe alle andre skulle gjøre.

– Og hadde jeg stemt hadde jeg antageligvis stemt det samme som enten foreldrene mine eller mine nære venner. Valget hadde ikke vært basert på hva jeg selv faktisk hadde ønsket, sier hun til VG.

I dag er det veldig viktig for Høydahl å bruke stemmeretten sin. Som ung, selvstendig næringsdrivende, har hun tydelige hjertesaker og tanker om hvordan hun ønsker at fremtiden skal se ut.

– Valget mitt hadde nok sett annerledes ut som sekstenåring, fordi hjertesakene mine har endret seg, og fordi jeg har mer kunnskap om politikk nå.

Victoria Skau (22)

Som tenåring bodde youtuber Victoria Skau på Nesodden, og var selv veldig engasjert i debatten om stemmerett for 16- og 17-åringer. Den gangen hadde hun ikke begynt å lage innhold til YouTube enda.

– Jeg hadde mange meninger og ønsker for min egen fremtid som jeg ikke følte jeg fikk være med å bestemme.

Særlig skolepolitikken opptok henne. Hun tror hun hadde stemt på den tiden, selv om hun kanskje hadde stemt noe annet den gang enn i dag.

– Jeg ser ikke noe galt i det. Nå har andre saker som engasjerer meg mer enn skolepolitikk. Men flere av hjertesakene mine er de samme som den gang.

Lena Rømo (20)

Lena Rømo (20) mener hun hadde stemt som sekstenåring, og at hun hadde stemt det samme som hun har gjort når hun har forhåndsstemt til årets stortingsvalg i år.

– Jeg føler ikke at jeg har endret meg så mye siden da, men jeg har blitt mye tryggere i meg selv. Viktige saker for meg er klima, velferd og rettferdighet.

Den gangen bodde hun hjemme med foreldrene sine i Trondheim, og hadde det hun omtaler som et ganske vanlig tenåringsliv.

– Jeg hadde en del bekymringer om ting som egentlig ikke er så viktig, men som på den tiden virket som det aller viktigste i hele verden.

Ellen Aabol (21)

Aabol er populær på TikTok og Snapchat. Hun tror ikke hun hadde stemt det samme som sekstenåring, som hun stemmer i dag.

– Da jeg var 16 var politikk rundt skole og fraværsgrensen noe av det viktigste for meg, for det var relevant der og da. Nå går jeg ikke på skolen lenger, men jobber mye med mat, så nå er for eksempel jordbruk og dyrevelferd saker som veier tyngre.

Som sekstenåring bodde hun i Moss, og hverdagen gikk mest i skole, idrett og å drive sin egen YouTube-kanal.

Ronja Bysveen (21)

En du kanskje har lagt merke til på TikTok den siste tiden er Ronja Bysveen. Med humoristiske videoer og bred dialekt, engasjerer hun nesten 60.000 følgere hver dag.

Hun var 16 år i 2015, og bodde da med foreldre og tre søsken i Vallset, i Stange kommune.

– Jeg vet jeg hadde ville ha ønsket å stemt da jeg var 16, men hva jeg ville ha stemt er usikkert. Som sekstenåring hadde jeg mange egne meninger, men jeg var også lett påvirkelig.

Bysveen trekker fram at hun særlig ble påvirket av sine nærmeste. Det tror hun er veldig normalt blant unge.

– Mine foreldres hjertesaker, ble mine hjertesaker. I dag har jeg selv lest meg opp og er mer bevist på egne valg. Jeg er veldig sikker på at jeg ikke ville stemt det samme i dag som da jeg var 16 år.