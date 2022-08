SENTRALT: 31. oktober 2018 forsvant Anne-Elisabeth Hagen fra sitt hjem i Sloraveien 4 på Fjellhamar i Lørenskog. Ektemannen Tom Hagen er siktet for drap eller medvirkning til drap. Han nekter straffskyld.

Ledelsen trekker seg i Lørenskog-saken: − Urovekkende og tragisk

Gard A. Lier, advokaten til savnede Anne-Elisabeth Hagen, frykter konflikten i politiet kan ødelegge muligheten for oppklaring.

VG kunne onsdag fortelle at alle de tre etterforskningslederne slutter å jobbe med Lørenskog-saken – og at årsaken er en konflikt med ledelsen i Øst politidistrikt om veien videre.

– Opplysningene som fremkommer i VGs artikkel, er urovekkende. Er det noen sak som trenger en løsning og svar, så må det være denne. Først og fremst i forhold til familien, men også for allmenheten, sier advokat Gard A. Lier til VG.

Advokaten har representert milliardærfruen Anne-Elisabeth Hagen gjennom hele etterforskningen så langt, nærmest fra hun forsvant fra hjemmet sitt i Sloraveien 4 på Fjellhamar 31. oktober 2018.

– At en konflikt om videre strategi skal ødelegge muligheten for en oppklaring, er bare tragisk, sier han.

Den interne striden i politiet har blant annet handlet om ressurser, hvilken prioritet saken skal ha internt og den videre organiseringen av etterforskningen av mysteriet, som fortsatt står uløst.

De som slutter å jobbe med saken, mener at ledelsen har satt av for få ressurser til etterforskningen fremover, og har krevd et visst antall faste etterforskere som kun jobber med Lørenskog-saken.

Ifølge VGs opplysninger har det blitt uttrykt skriftlig overfor ledelsen at noe annet vil være faglig uansvarlig og redusere muligheten for å oppklare en så krevende og stor sak.

– Jeg forstår Gjermund Hanssens (påtaleansvarlig på saken) oppsigelse dithen at han ikke kan innestå for å lede en så stor og kompleks etterforskning når den på grunn av politiledelsens prioriteringer nedskaleres betydelig. Mine klienter synes dette er forferdelig synd, de ønsker å få svar på Anne-Elisabeths forsvinning og hvem som har stått bak - altså en oppklaring av saken. Det synes det som om de aldri vil få nå, sier bistandsadvokat, Ståle Kihle til VG.

Bistandsadvokaten representerer barna til Hagen-ekteparet. Han forteller at klientene stiller store spørsmålstegn ved politiets tidligere prioriteringer av ressursbruken, hvor det i lang tid har blitt brukt enorme ressurser i det de opplever som en ensidig etterforskning opp mot Tom Hagen som siktet i saken.

– Mine klienter vet at faren ikke har noe med forsvinningen å gjøre, allikevel har de selv, og deres familiemedlemmer, erfart og vært gjenstand for en helt unødvendig nitid etterforskning rettet mot Tom Hagen, sier Kihle.

Politiet: Fortsatt høy prioritet

Frode Larsen, leder for Felles enhet for etterretning og etterforskning i Øst politidistrikt, avviser på sin side at etterforskningen nedskaleres.

Han sier til VG at etterforskningen av Lørenskog-saken følger samme system for tildeling av ressurser som de øvrige alvorlige og prioriterte sakene i Øst politidistrikt.

– I en etterforskning som pågår over flere år, er det helt naturlig med personellbevegelser. Saken vil få en ny påtaleansvarlig fra høsten. Inntil videre fortsetter Hanssen som påtaleansvarlig etterforskningsleder, har Larsen tidligere sagt til VG.

– Øst politidistrikt har gode systemer og rutiner for å ivareta kontinuitet og overføring av kunnskap i pågående etterforskninger.

Kjernen i diskusjonene skal ha vært hva slags ressurser som skulle knyttes til etterforskningen nå etter sommerferien.

Her uttrykte etterforskningsledelsen sitt ønske om faste etterforskere, mens ledelsen i Øst politidistrikt skal ha sagt at saken fortsatt vil ha høy prioritet, men mindre faste ressurser, får VG opplyst.

På bakgrunn av dette uttrykte til slutt en samlet etterforskningsledelse overfor sjefene i Øst politidistrikt at de ikke lenger kunne stå inne for retningen etterforskningen ville ta i månedene fremover, får VG opplyst.

Krimforfatter Jørn Lier Horst mener at ledelsens valg om å slutte er et tydelig signal om at politiet ikke står overfor et gjennombrudd eller snarlig løsning.

– Da ville ikke en diskusjon om ressursbruk vært aktuelt, eller i alle fall ikke ført til em slik konflikt. Da ville det vært enkelt for alle å stå løpet ut, sier han til VG.

REAGERER: Advokat Dag Svensson er forsvarer for den såkalte Krypto-mannen, som fortsatt er siktet i saken. Klienten nekter straffskyld.

Krypto-mannens forsvarer: Fryktelig synd

Advokat Dag Svensson er forsvarer for den såkalte Krypto-mannen, som fortsatt er siktet i saken.

– Det er fryktelig synd at man må bytte ut folk som har vært med helt fra begynnelsen av å sette inn nye etterforskere og en ny etterforskningsledelse. Da bytter man ut folk som har vært med helt fra begynnelsen av, som sitter på en kunnskap det vil ta lang tid for å komme opp på samme nivå, sier Svensson.

– Det er en omfattende sak som vil kreve store ressurser å sette seg inn i - og det er klart at det vil forsinke etterforskningen.

– Hvilken betydning får dette for din klient?

– Det går utover min klient at det blir en forsinkelse. Man hadde håpet at man skulle komme til en avgjørelse om henleggelse for hans del, men dette vil nokså klart komme til å forsinke denne prosessen, svarer han.