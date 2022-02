VIL HA GRENSEN: Jan Tore Sanner (H) mener det er på tide å ta fraværsgrensen tilbake.

Ber om fraværsgrense i VGS

Jan Tore Sanner (H) ber regjeringen gjeninnføre fraværsgrensen i videregående skole, men møter motbør. Slik forsvarer han den omstridte ordningen.

– Det som er viktig fremover er å få god kunnskap om de faglige utfordringene elever og studenter har i etterkant av pandemien. Mange har mistet mye både faglig og sosialt, sier nestleder i Høyre Jan Tore Sanner til VG.

Forrige uke sa forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) til VG at regjeringen benytter seg av studentundersøkelser, som Studiebarometeret, for å få oversikt over konsekvensene av pandemien. Det samme gjelder for elevene i skolen, sa kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

Dét mener Sanner, som sitter i utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget, at ikke er godt nok.

– Det må betydelig mer til. Det virker som de har en «vente og se»-holdning til dette, sier han til VG.

Høyre-nestlederen mener det er behov for tiltak i skolen og høyere utdanning, og det med én gang.

– Det må lages planer for dette i kommuner og fylker, som tar utgangspunkt i hvor mye elevene lokalt har gått glipp av, sier han.

Vil ha tilbake fraværsgrensen

Sanner mener det er på tide å ta hverdagen tilbake i skolen – og han mener fraværsgrensen er det viktigste steget i den prosessen.

– Det er særlig viktig at den gjeninnføres nå, fordi det er mange elever som har mistet mye undervisningstid. Vi vet at dersom man allerede har vært mye borte, blir det fort mye fravær fremover også.

Fraværsgrensen innebærer at en elev ikke får karakter i faget dersom det udokumenterte fraværet overstiger ti prosent. I november besluttet regjeringen og Tonje Brenna å midlertidig oppheve den ut skoleåret.

STRENGE REGLER: Elever på norske videregående skoler har blitt vant til smittevernregler.

– Nå ser jeg ingen grunn til å ikke gjeninnføre grensen igjen, sier Sanner til VG.

– Veldig mange blir coronasmittet nå og må derfor være i isolasjon hjemme noen dager. Er det ikke litt dårlig timing å gjeninnføre fraværsgrensen når det er situasjonen elevene står i?

– Vi må ta skolehverdagen tilbake og få elevene tilbake i klasserommet. Derfor ønsker vi å gjeninnføre fraværsgrensen så snart det lar seg gjøre. Det finnes systemer nå for digitale legetimer som gjør det enkelt for smittede å snakke med lege uten å utsette andre for smitte, og positive tester og krav om isolasjon gjelder selvsagt som gyldig fravær.

– Bør gjeninnføres slik den var

I regjeringsplattformen har Sp og Ap gått inn for å gjøre endringer i fraværsreglementet, slik at det blir mindre rigid og byråkratisk.

Samtidig skal reglementet bli «mer rettferdig for elevene og legge opp til økt gjennomføring», står det i Hurdalsplattformen.

– Fraværsgrensen er omdiskutert. Tenker du den bør gjeninnføres slik den var før pandemien, eller bør den justeres?

– Jeg mener fraværsgrensen bør gjeninnføres slik den var. Nå må vi raskest mulig tilbake til normalen. Fraværsgrensen får ned fraværet, noe som er viktig for å tette kunnskapshullene til elevene.

Elevenes representant er uenig

– Dette er hodeløst av Jan Tore Sanner, sier leder i Elevorganisasjonen, Edvard Botterli Udnæs, og legger til:

– Å gjeninnføre fraværsgrensen nå vil ikke hjelpe slik Sanner tror.

Udnæs mener tvert imot at en gjeninnføring av fraværsgrensen nå vil ødelegge for elevene.

– Fraværsgrensen vil ikke hjelpe dem som faktisk trenger det. Disse elevene trenger oppfølging og støtte, ikke straff. Fravær er ikke problemet i seg selv, men et symptom på et problem.

HODELØST: Leder i Elevorganisasjonen, Edvard Botterli Udnæs er ikke enig med Jan Tore Sanner i at fraværsgrensen bør gjeninnføres.

– Nå er det ikke lenger krav om karantene, og isolasjonstiden er satt ned til fire dager. Da kan man også få en legeerklæring. Er det ikke rimelig å ha forventninger til elevenes oppmøte?

– Absolutt, men vi oppfordrer fremdeles elever til å bli hjemme om de føler seg syke. Det er godt smittevern uavhengig av pandemien. Vi vet at mange elever presser seg på skolen når de er syke fordi de ikke har får, eller ikke har råd til, legetime.

– Hvis ikke en gjeninnføring av fraværsgrensen vil hjelpe på oppfølgingen av elevene, hva tenker dere kan hjelpe da?

– Økt tid til kontaktlærerrollen og økt støtte rundt elevene, som for eksempel gjennom skolehelsetjenesten, sier Udnæs og viser til konklusjonene til Parr-utvalget som ble satt ned av Solberg-regjeringen våren 2021 for å foreslå tiltak for å ta igjen tapt faglig og sosial læring.

Jan Tore Sanner satt selv i regjering i 1,5 år av pandemien.

– Tenker du at Solberg-regjeringen har ansvar for hvordan elevene har hatt det under pandemien?

– Selvsagt har vi hatt et klart ansvar. Derfor iverksatte vi en rekke tiltak det halvannet året vi hadde ansvar, både for sosial og faglig oppfølging. Som for eksempel et forsterket sommerskoletilbud, noe dagens regjering ikke virker interessert i.

SIER NEI: Statssekretær i kunnskapsdepartementet Kristina Torbergsen (Ap) sier regjeringen holder fast ved unntaket fra fraværsgrensen.

Regjeringen sier nei

For dagens regjeringen er det foreløpig ikke aktuelt å gjeninnføre fraværsgrensen.

– Når det er mange smittede i samfunnet og man må fire dager i isolasjon hvis man er syk, er det nødvendig med et unntak fra de vanlige fraværsreglene, sier statssekretær i kunnskapsdepartementet Kristina Torbergsen (Ap).

Hun trekker fram at det er både for å unngå stor belastning hos fastlegene og at elevene slipper å bruke opp timene de kan være borte uten dokumentasjon.

– FHI anslår at mellom tre og fire millioner kan bli smittet av omikron før sommeren, og vi må planlegge for opp mot 20 prosent sykefravær. Derfor holder vi fast på unntaket fra fraværsgrensen frem til sommeren.