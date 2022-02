Bil havnet under vann: − Hjemmekontor er fortsatt tryggest

Store mengder nedbør på Østlandet skaper problemer flere steder. En bilist havnet to meter under vann.

Av Anna Sofie Tønder Tørmoen

– Veien skifter farge til brun, det er det siste jeg husker, sier føreren av bilen til VG, som ønsker å være anonym.

Han var på vei til jobb ved Spydeberg i Viken ved seks-tiden tirsdag morgen. Han skulle kjøre en bygdevei som han ofte kjører, og tenkte ikke så mye over at det hadde regnet hele natten, forteller han. Etter hvert kom han til en undergang og så ikke i mørket hvor mye vann det faktisk var på veien.

– Da rakk jeg ikke bremse fort nok, og havnet uti vannet. Da er det som en båt når hjulene slipper og du bare seiler.

Føreren tok opp mobilen og ringte brannvesenet. Da de var på vei klatret han opp på taket og sto der til bergingsmannskapet kom.

– Da kom en kar svømmende i isvannet, med en slags båtbåre. Så var det tilbake til vann, forteller han.

– Hjemmekontor fortsatt tryggest

Brannvesenet bisto mannen tilbake til land før de tok fatt på å få opp bilen.

– Bil som kjører ned i vann er sjelden bra, sier Morten Nilsen, operatør ved 110 Sentralen Øst.

Bilen måtte dras opp av vannet ved hjelp av en vaier som bergingsmannskapet hektet på bilen.

Nilsen forteller at brannmennene brukte over to timer på å få berget bilen opp fra det to meter dypet vannet.

– Det er ikke ofte vi er ute på sånne oppdrag, forteller Nilsen.

Bilisten ble ikke skadet og er nå hjemmet igjen etter den våte turen.

– Jeg ble bløt fra livet og ned, that’s it, forteller han og fortsetter:

– Konklusjonen er at hjemmekontor fortsatt er tryggest, humrer han.

Han er veldig godt fornøyd med brannvesenet og politiet som kom til unnsetning da han ba om hjelp.

BERGET: Det tok over to timer og få dratt bilen opp fra vannet.

– Vannet frøs til is på få minutter

De store vannmengdene på veien har ført til problemer andre steder også. Øst politidistrikt advarer bilister om vanskelige kjøreforhold.

– Det er hålkeføre på E6, opplyser operasjonsleder i Øst politidistrikt, Atle Vesttorp til Romerikes Blad.

Som følge av mye vann og isete veier enkelte steder har politiet vært ute på flere hendelser tirsdag morgen og formiddag.

Oslo politidistrikt oppfordrer også til forsiktighet på Twitter da det er svært glatt mange steder.

Vegtrafikksentralen Øst opplyser om at kjøreforholdene har endret seg på få minutter fra vått og kaldt til glatt.

– Det startet i morgentimene med masse regn, og snø i høyere strøk. Så klarnet det opp, og da frøs det. Fått meldinger om flere biler som har kjørt ut, sier Marit Aarrestad, trafikkoperatør i Statens Vegvesen.

Det tok ikke lang tid etter at vannet frøs til is før de fikk nok å gjøre.

– Det sa bare pang her og så ble vi nedringt. Bilister er nødt til å senke farten, kjøre etter forholdene og holde godt avstand, oppfordrer Aarrestad.