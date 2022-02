UNDER VANN: Bilisten fikk seg en kaldt start på dagen da han og bilen havnet godt under vann.

Bil havnet under vann: − Det er ikke ofte vi er ute på sånne oppdrag

Store mengder nedbør på Østlandet skaper problemer. En bilist havnet to meter under vann.

Av Anna Sofie Tønder Tørmoen

– Bil som kjører ned i vann er sjeldent bra, sier Morten Nilsen, operatør ved 110 Sentralen Øst.

Ved Spydeberg i Viken havnet en bil helt under vann i morgentimene tirsdag.

Bilen måtte dras opp av vannet ved hjelp av en vaier som bergingsmannskapet hektet på bilen. Føreren på bilen ble tatt ut av bilen med hjelp fra brannvesenet.

Nilsen forteller at brannmennene brukte over to timer på å få berget bilen opp fra det to meter dypet vannet.

– Det er ikke ofte vi er ute på sånne oppdrag, forteller Nilsen.

Det er uklart hvordan bilisten havnet i den situasjonen, men føreren skal være uskadet. Tilstanden på bilen er uklart.

BERGET: Det tok over to timer og få dratt bilen opp fra vannet.

Ber folk kjøre forsiktig

De store vannmengdene på veien har ført til problemer andre steder også. To bilister kjørte av veibanen, skriver Øst politidistrikt på Twitter.

Oslo politidistrikt oppfordrer også til forsiktighet på Twitter da det er svært glatt mange steder.

Vegtrafikksentralen Øst opplyser om at kjøreforholdene har endret seg på få minutter fra vått og kaldt til glatt.

– Vannet på veiene har fryst til is. Alt av mannskap er ute og gjør tiltak. Senk farten og kjør etter forholdene, skriver de på Twitter.