Barnehageansatt musiker om konsert-meteren: − Surrealistisk

På dagtid er barnehagelærer Simon Sigurdson omgitt av mennesker. På kveldstid tjener han og bandet knapt en krone på konserter – eller må avlyse – på grunn av avstandsregelen.

– Det er surrealistisk. I den ene jobben møter jeg smitten ansikt til ansikt, i den andre må jeg holde meg unna folk, sier Simon Sigurdson (50).

For å unngå for høyt sykefravær, må samfunnet fortsatt ha tiltak mot smitte. Meteren beholdes, men den gjelder av åpenbare grunner ikke i barnehage.

Som på Trollskogen barnehage på Bjørndal i Oslo, hvor Sigurdson jobber.

– Jeg kan jo ikke la være å trøste et barn i frykt for å bli smittet, sier han.

I utelivet og på konserter må arrangørene derimot sørge for at alle som er til stede holder meteren hvis det ikke er faste tilviste plasser.

Som på puben og konsertstedet Herr Nilsen midt i Oslo sentrum, hvor Sigurdson og bandet Retromonster på lørdag skal ha slippfest for det nye albumet sitt.

Fortjenesten ryker med gitarstrengene

Der skal låtskriver og gitarist Sigurdson se ut over et noe glissent lokale fra scenen. Herr Nilsen har vanligvis plass til 150 mennesker. Nå får de solgt maksimalt 50 billetter.

Men daglig leder Espen Nilsen – «herr Nilsen sjøl», som han sier – finner lykke i tilværelsen bak bardisken, likevel.

– Vi er kjempeglade for at vi får hatt konserter for de 50 som får komme inn, vi! Og det hjelper veldig at vi kan holde åpent til klokken 3, sier han til VG.

Nilsen har ikke troen på at meteren forsvinner denne uken

– Men nå har vi stått i dette i to år, så da klarer vi en uke til.

Simon Sigurdson regner med at bandet sitter igjen med en fortjeneste på rundt 1500 kroner per snute for konserten.

– Det ligger et års arbeid bak. Bare gitarstrengene som har røket koster mer enn 1500 kroner, sier han.

– Barna er et veldig takknemlig publikum

Klokken 16 mandag er stemningen god på Herr Nilsen, til tross for meteren. En del stamgjester ser ut til å ha funnet tilbake, og Sigurdson hilser på et par av dem.

– Jeg har spilt flere konserter her, både alene og med fullt band. Det er en veldig viktig kulturplass for oss med en fin atmosfære.

Sigurdson har musikk i DNA-et sitt, beskriver han. Men han er også utdannet førskolelærer, noe han har vært ekstra glad for de siste to årene.

Han skryter av kollegene, sjefen – og barna. Å gi dem mening i tilværelsen, gir ham det samme. Og han beveger seg på en slags scene på jobb, også.

– Barna er et veldig takknemlig publikum. Du kan lese i ansiktene deres at de synes du gjør en god jobb, fordi de kan se at du er oppriktig interessert, sier han.

– Ingen klager hvis jeg synger surt, heller!

Daglig beskjed om smittekontakt

Selv har ikke Sigurdson hatt corona, men han får daglige beskjeder om at han har vært i nærkontakt med noen som er smittet.

– Det er jo et under at jeg ikke har blitt smittet. Jeg er heldigvis trippelvaksinert, for nå venter jeg bare på at det smeller – jeg håper bare at det ikke skjer før konserten.

Albumet har tittelen «Skyldig som faen» – og en av låtene heter «Dommedagsmaskin».

– Det første skiva vi ga ut, omtrent da pandemien startet, har det optimistiske navnet «Ut av et jerngrep». Nå er vi mer pessimistiske, flirer Sigurdson.

Med god grunn: Vanligvis gjennomfører han 30 konserter årlig med bandene Retromonster eller Gentle Groove. I fjor ble det med tre.

Oppgitt over Støre

Dagen etter at statsminister Jonas Gahr Støre på pressekonferanse forrige uke ba alle om å overholde meteren, droppet han selv avstandsregelen på bar.

Sigurdson ble oppgitt da han leste saken.

– Det finnes folk som lider under tiltakene. Jeg kjenner flere musikere som rett og slett sliter med depresjon, sier han.

– Livsgrunnlaget er revet bort, og mange begynner å tvile på egne evner. Da er det ekstremt viktig at myndighetene viser at de bryr seg, sier han.

Støre på bar minnet ham om da daværende statsminister Erna Solberg brøt smittevernreglene på Geilo i mars i fjor.

– Når myndighetene ikke tar det så nøye, gjør det noe med viljen til å ta dugnaden. Selv sluttet jeg å gå med munnbind i byen etter å ha lest om Støre, men jeg holder meteren. Det er uansett ikke der jeg har størst sjanse for å bli smittet, men på jobben.

Kulturministeren: Noen utslag vil oppleves spesielt urimelig

Kulturminister Anette Trettebergstuen skriver i en e-post til VG at meteren gjelder for arrangementer uten faste tilviste plasser fordi publikum her beveger seg mer og står potensielt tettere.

– Jeg skjønner godt at dette er vanskelig, derfor håper og tror jeg vi snart kan si farvel til enmeteren. Å ivareta folks psykiske helse gjennom pandemien har vært en eksplisitt prioritering for regjeringen parallelt med å verne om barn og unge så langt det lar seg gjøre, skriver hun.

– Det er en balansegang å åpne opp samfunnet samtidig som vi må ta smittevernhensyn – da vil noen utslag oppleves spesielt urimelig.

Trettebergstuen håper at vi «veldig snart» er tilbake til et kulturliv uten avstandsbegrensninger.

– Jeg er glad vi fortsatt har økonomiske støtteordninger som hjelper musikere og andre kulturarbeidere gjennom denne vanskelige perioden vi er inne i.

Å snart si farvel til meteren er et godt steg i riktig retning, mener barnehagelærer og musiker Simon Sigurdson.

– Folk har fremdeles litt av fornuften i behold og vil holde noe avstand selv om det ikke er pålagt. Nå må vi bli kvitt meteren og få på plass bedre kompensasjonsordninger for kultur- og utelivsbransjen.