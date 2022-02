MAMMA: Tobarnsmoren Sofie Horsle Setlo har denne helgen barnefri sammen med mannen siden barna nå kan være hos besteforeldrene.

Tobarnsmoren Sofie (33): − Uaktuelt å få flere barn

BÆRUM (VG) Sofie Horsle Setlo (33) synes deler av møtet med helsevesenet da hun gikk gravid og skulle føde var så vondt at hun ikke greier tanken på å gjøre det igjen.

Forrige uke kom en studie som viser at en tredjedel av gravide og fødende hadde høye utslag på depressive symptomer under pandemien. I en tilsvarende studie for ti år siden var tallet én av ti. I den ferske studien oppga over halvparten av de som hadde psykiske helseplager som fødende under pandemien, at de ikke hadde fått adekvat helsehjelp.

Dette er en realitet som advokat og småbarnsmor Sofie Horsle Setlo (33) har fått kjenne på de siste årene. Hun fikk sitt første barn i februar 2017, sønnen Oskar. Hun beskriver en traumatisk setefødsel som gikk over flere dager, hvor hun også hadde alvorlig svangerskapsforgiftning. Men hun opplevde stor støtte i at hun kunne holde hånden til mannen Anders.

I etterkant av fødselen kom likevel depresjonen over henne og slik fortsatte det i lengre tid.

Redsel og angst

Før de lykkes å bli gravide igjen i november 2019 hadde hun og mannen opplevd to mislykkede graviditeter. Det medførte aborter og flere sykehusopphold.

– Jeg var full av angst og veldig redd for å miste, sier hun om da hun ble gravid like før pandemien.

TUNGT: I tiden etter at Sofie fikk sønnen Oskar utviklet hun barseldepresjon som krevde masse krefter.

Etter at hun ble gravid høsten 2019 kjente Sofie at hun hadde behov for å snakke med en psykolog for å sortere tankene og redselen. Det ble vanskeliggjort på grunn av restriksjonene som følge av pandemien som nettopp hadde stengt ned landet.

I stedet fikk hun oppfølging av en fødselslege på Ullevål universitetssykehus for å planlegge fødselen som snart skulle komme. Men hun kjente stadig på redselen for at noe skulle gå galt og at hun skulle møte utslitte ansatte når hun skulle føde.

Sommeren 2020 gikk vannet hennes – tre uker for tidlig. Hun måtte dra på sykehuset, men fikk ikke lov til å ta med seg mannen. Hun ble midlertidig sendt hjem igjen, men fikk komme tilbake dagen etter. Disse timene var veldig vanskelig for henne. Hun skulle bli igangsatt med ballong og denne gangen kunne hun ikke holde mannens hånd mens det skjedde.

– Jeg var redd for at barnet skulle dø i magen hele tiden.

Tøff beskjed

Etter hvert fikk hun en fødestue og mannen fikk komme inn. De neste timene skjedde det lite. Ikke før fire dager etter at vannet gikk, kom datteren Sigrid. Også denne fødselen opplevdes som dramatisk for Sofie fordi det tok så lang tid, og fordi datteren var såkalt stjernekikker og satt fast.

Etter fødselen måtte Sofie opereres. Også dette skapte redsel og vekket minner fra da hun måtte gå gjennom abortene.

– Det var krevende for mannen min også. Jeg ble bare trillet bort til operasjon uten at han visste hva som skjedde med meg, sier hun.

I etterkant av fødselen opplevde hun ny dramatikk da legene fortalte henne at datteren hadde en hjertefeil. Også dette måtte hun gå gjennom alene.

– Det å sitte å ta mot den beskjeden alene var veldig tøft. Jeg skulle ta vare på en liten jente og håndtere at hun hadde en hjertefeil, samtidig som jeg skulle forsøke å komme meg etter et langt fødselsforløp, sier hun.

Manglet barselgruppe

Ikke før nesten en uke etter at vannet gikk, kunne familien på fire samles hjemme. Sofie hadde nok en gang vært gjennom en vanskelig fødsel og hadde behov for å snakke med en psykolog om det hun hadde opplevd. Det fikk hun først etter et halvt år.

Da hadde hun og mannen måttet håndtere datterens kolikk i fire måneder uten den vanlige støtten fra barselgruppen og besteforeldrene. Likevel utviklet ikke Sofie barseldepresjon denne gangen.

– Det at jeg ikke har seilt ut i en barseldepresjon tror jeg skyldes det forarbeidet jeg har gjort, ikke det andre gjort for meg, sier hun.

– Det å ha en barselgruppe ville betydd å ha noen å være sammen med. Hvis ikke mannen min hadde sittet mye på hjemmekontor, hadde det ikke gått, legger hun til.

Hun beskriver oppfølgingen hun fikk på følgende måte og sier det hadde betydd utrolig mye om hun kunne fått hatt med mannen.

ADVOKAT: Sofie er nå tilbake på hjemmekontor etter å ha vært i permisjon med datteren.

– Når jeg har falt har jeg måttet reise meg alene. Jeg har ikke hatt noen å støtte meg på, sier hun.

Aldri mer

Helseminister Ingvild Kjerkol har gjort det tydelig at sykehusene fra nå av skal legge til rette for at partner skal få være med på hele fødselen. Departementet har nå vært i kontakt med alle helseregionene for å forsikre seg om at det er lik praksis i hele landet.

– Jeg vet at det har vært tøft for mange vordende foreldre i løpet av pandemien. I dagens situasjon ligger alt til rette for at partner skal få være med på alle deler av fødselen, sa hun forrige uke.

Våren 2021 skrev Sofie en kronikk om tiden hun hadde vært gjennom for å bli tobarnsmor.

– De opplevelsene jeg har hatt, gjør det helt uaktuelt å få flere barn. Jeg vil aldri gå gjennom dette igjen. Jeg føler meg frarøvet et av livets største opplevelser, sier hun.