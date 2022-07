SE SÅ GLAD HAN ER: Jonas Gahr Støre møter sin sjakkmakker til et parti sjakk, og har invitert VG med.

Støre om sin «hemmelige» sjakkvenn: Er med på do

Hver eneste dag i fem år har Jonas Gahr Støre spilt sjakk mot sin «hemmelige» sjakkvenn. Makkeren mener han skjønner hvordan statsministeren har det, basert på hvor godt han spiller. Og i en periode så det skikkelig mørkt ut.

Støres hvit bonde til D4, svart svarer med bonde til D5.

Dronningåpningen.

– Etter jeg så TV-serien «Queen’s Gambit» så tenkte jeg at det virker litt proft å åpne med det, sier Støre.

Bak et «hemmelig» brukernavn på Chess.com-appen skjuler Norges statsminister seg. Han har bare én «venn» på plattformen. De har til gjengjeld spilt sjakk på telefonen hver eneste dag siden mai 2017.

Statsministerens sjakkvenn er sogningen Torbjørn Vereide (Ap).

– Det startet i baksetet av en bil mens jeg bare var en vanlig valgkampmedarbeider, forklarer Vereide.

I dag er han blitt storkar og sitter på Stortinget for Arbeiderpartiet, men understreker at han innledet sjakkforholdet til Støre lenge før den tid.

Nå velger de to å stå fram i VG for å fortelle om sitt «special relationship» over sjakkbordet.

SLÅR HVERANDRE MATT – HVER DAG: Støre røper at han ikke spiller sjakk på telefonen når han er med familien, men at han raskt finner fram telefonen for å gjøre neste trekk mot Vereide i et ledig øyeblikk.

– Blir kjent gjennom spillet

Støre sier at de to har blitt veldig godt kjent gjennom sjakken.

– Det er litt sjakkens vesen, at man blir litt kjent med karaktertrekk gjennom spillet. Og så har man en chat i appen, så vi sender hverandre litt hilsener som stort sett handler om partiene, men også om litt andre ting, sier Støre, når VG møter de to til et sjakkparti i Vaterlandsparken i Oslo.

Sjakk-spillingen foregår i all hovedsak på telefon. Til sammen har de spilt over 500 parti, hvor de har ett døgn til å utføre hvert trekk.

– Jeg er sammen med Torbjørn når jeg sitter for meg selv på do. Bak i bilen. I et ledig øyeblikk. Det er en veldig fin avkobling, sier Støre, og fortsetter:

– Vi er glade amatører, og vi er sammen hver dag.

MÅTTE DEN BESTE VINNE: Vereide og Støre gjør det de liker best: Å spille sjakk med hverandre.

– Hvem er best?

– Eh, nå er han blitt god igjen, sier Vereide.

– Vi er omtrent like gode, slår Støre fast.

– Jonas i storform

– Hvilke karaktertrekk har dere blitt kjent med hos hverandre gjennom sjakken?

– Jeg føler jeg kan lese formen til Jonas gjennom sjakkspillet. Ta pulsen på sinnsstemningen hans.

Som under regjeringsforhandlingene i Hurdalen i fjor høst. Det var nærmest potte tett, med få lekkasjer, og dermed visste ikke mange utenfor forhandlingsrommet hvordan det sto til på innsiden.

Unntatt Torbjørn Vereide.

– For Jonas spilte kjempesterkt, og vant parti etter parti! Da følte jeg meg helt trygg på at dette gikk veien. Jonas var i storform.

Sånn har det ikke alltid vært.

SENDER SMÅ MELDINGER: Denne meldingen sendte statsminister Jonas Gahr Støre til Torbjørn Vereide på nyttårsaften i vinter.

Tøft i stormer

– Skal jeg være helt åpen om det, så er det sånn at når det går tøft og du står i stormer, så går det dårligere, sier han til Støre.

Han forklarer til VG at Aps skrekk-vinter i 2019, preget av valgnederlag, flere varsler mot nestleder Trond Giske, kritikk mot Støres håndtering og generelt dårlig stemning internt i partiet ga harde utslag for Støre på sjakkbrettet – som i enkelte perioder ikke vant et eneste parti, ifølge Vereide.

Selv kommenterer Støre det slik:

– Ja, når det stormer går det dårligere. Jeg tenker det samme. Det handler om i sjakk som med alt annet: Hvor samlet er man? Hvor konsentrert er man, og hvor mye tenker man seg om? Er det veldig mye annet som foregå, så blir det enklere å gjøre feil. Det er riktig.

LØPER OG SPRINGER: Støre og Vereide, spaserer iført matchende antrekk gjennom en park i Oslo sentrum, med livvakter på slep.

Økonomisk doping

Støre har på Chess.com en såkalt diamantbruker. Det gir han tilgang på oppgaver, leksjoner og et videobibliotek. Det er den aller gjeveste – og dyreste – oppgraderingen man kan ha, over både gull og platina.

– Hvorfor har du oppgradert til diamant-bruker?

– Det er en bortkastet investering. Jeg tegnet det for å kunne ta leksjoner og sånt, men det får jeg aldri tid til.

– Så det er ikke å regne som økonomisk doping?

– Nei, men jeg har tatt sjakkurs, sier Støre og blir avbrutt av Vereide:

– Jeg visste det!

– Jeg gikk på et kurs over seks kvelder i Bogstadveien, innrømmer Støre.

– Da jeg fikk høre dette via mine kanaler og kilder i sjakk-miljøet, skjønte jeg umiddelbart hva som hadde skjedd! For Jonas ble plutselig merkbart bedre på et tidspunkt, nærmest over natten, sier Vereide fortvilet.

TREKK PÅ TREKK: Støre og Vereide er vant til å ha god tid til å gjøre sine trekk, men her flyr brikkene over brettet i ei radig fart.

Klikk på boksen under for å se et av de siste sjakkpartiene spilt mellom Støre og Vereide!

Stormesterens dom

VG har forelagt sjakkpartiet mellom de to sjakkompisene for elitesjakkspiller Benjamin Arvola Notkevich, og bedt ham analysere partiet.

Han er en av 16 nordmenn med den høythengende tittelen «Stormester». Han jobber også som rådgiver i Aps stortingsgruppe, og dermed dundrende inhabil.

– Det er system i det de holder på med. De plasserer brikkene på felter de hører hjemme, som viser forståelse for sjakk. Greit nok, de gjør en del taktiske feil, men man ser at de kan spille, sier han.

GRAND OLD MAN VS GRAND MASTER: Jonas Gahr Støre møter stormester og nyinnmeldt Ap-medlem Benjamin Arvola Notkevich til et parti sjakk tidligere i vinter.

Info Stormesterens analyse av Støres parti Stormester Benjamin Arvola Notkevich til VG om partiet mellom Støre og Vereide: «Først og fremst blir jeg glad av å se partiet, for det er system i det de holder på med. De plasserer brikkene på felter de hører hjemme, som viser forståelse for sjakk. Greit nok, de gjør en del taktiske feil, men man ser at de kan spille. I partiet blir Torbjørn tidlig litt for aggressiv, og starter et angrep som svekker ham, uten å gi særlige angrepssjanser. Jonas har flere manøvre jeg liker godt. Han bruker både bøndene og dronningen til å ta kontroll over partiet, etter prinsippene «alle skal med» og «alle brikker i arbeid». Senere klarer han å «ta hele brettet i bruk», og angriper både på kongefløyen og på dronningfløyen. Dessverre blir han så opptatt av disse prosjektene, at han glemmer av å passe på kongen. Mens Jonas’ brikker lanserer nye strategier ute i distriktet på dronningfløyen, får Torbjørn et vinnende angrep mot kongen som sitter igjen hjemme, stakkars alene. Det kunne endt stygt, men når Torbjørn ikke setter inn det avgjørende kølleslaget, er Jonas raskere. Han gjennomfører et angrep mot Torbjørns konge, som ikke ender med «dialog», men derimot sjakk matt. De har absolutt noe å gjøre på et sjakkbrett. Kanskje ser vi dem til og med i en turnering en dag?» Vis mer

Når sjakk handler om liv

I Johan Høsts kritikerroste krimroman «En nasjon i sjakk» må Stortinget spille sjakk for å berge livet til statsministeren, som holdes fanget av terrorister.

– I en tilsvarende situasjon: Ville du satset på at Torbjørn vant partiet på dine vegne?

Støre tenker seg grundig om før han svarer:

– Det er ganske mange situasjoner i en utsatt situasjon i livet, hvor jeg ville vendt meg til Torbjørn. Fordi han er modig, ganske smart og har vært ute en vinternatt før i livet.

– Men i sjakk? Hvis det handler om å berge livet? Da er det kanskje et par andre jeg ville slått på tråden til først, sier han, og sender et beklagende blikk til den unge Ap-profilen.

TENK DEG NØYE OM, JONAS!: De to sjakkspillerne er nemlig omtrent like gode, og et feiltrekk kan få fatale konsekvenser.

– Gror det bra i Ap?

De to Ap-politikerne roser hverandres menneskelige og politiske kvaliteter på inn- og utpust:

– Torbjørn er ikke en hvem som helst som har blitt valgt inn fra Sogn og Fjordane. Det er min venn. Jeg kjenner ham, og har veldig tro på det han og hans generasjon står for.

– Jeg blir litt oppstemt når folk spør «gror det bra i Ap?» Jeg kan med trygghet si: ja, og her er et av eksemplene, sier Støre, og legger det som ikke kan beskrive som stort annet enn en faderlig hånd på skulderen til en kry Torbjørn Vereide.

Den unge politikeren klarer knapt å skjule hvor oppspilt han blir over de rosende ordene fra partilederen, og gliser som om han skal til å sprekke.

HVEM ER STATSMINISTEREN? Han står til venstre. KROPP MOT KROPP: Gutta boys Støre og Vereide gir hverandre gjerne en «fist bump» for å anerkjenne hverandres gode sjakktrekk når de møtes.

Jonas er «all in»

Støre spiller så å si aldri til uavgjort, såkalt «remis».

– Uavgjort er kjedelig, svarer han, om man spør hvorfor.

Vereides forklarer det slik:

– Jonas er en «all in»-person. Det har vært ganger hvor jeg tenker at seieren er min, men så gir han seg ikke til min store forargelse, og klarer av og til å ta seieren.

– Og jeg lever meg sånn inn i sjakken, ikke sant? Så kona mi har hørt mer enn ett brøl av fortvilelse, når Jonas slår meg sjakk matt.

Støre lytter og nikker:

– Mister man dronningen tidlig kan man se det slik: Man kan gi opp og starter på nytt. Eller så kan man tenke «okei, nå ligger jeg under, da kan det være han blir litt sløv og gjør feil».

– Det er i sånne situasjoner man kan klare å snu det hele.