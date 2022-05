Bildet til venstre viser skadene på mulitvanen til de tsjekkiske turistene, mens bildet til høyre viser skadene på traktorhengeren.

Dødsulykken i Steigen: Hengeren var tungt lastet

Etterforskningen av ulykken i Steigentunnelen i Nordland, der fire tsjekkere mistet livet, er ikke ferdig, men har avdekket noen forhold rundt hendelsen.

Av Sindre Camilo Lode

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Det var søndag ettermiddag 15. mai at bilen med fem tsjekkiske turister kjørte inn i en traktor med henger i Steigentunnelen mellom nabokommunene Steigen og Hamarøy i Nordland.

To av de omkomne er nå obdusert, mens de to andre så langt ikke er det, opplyser politiet til VG.

Obduksjonene gjøres i Tromsø, der også arbeidet med identifisering av de omkomne gjennomføres. Så langt har ikke politiet gått ut med navnene på dem som omkom i ulykken.

– Jeg vet vi har fått inn noe ID-materiale fra tannleger i Tsjekkia, men vi vil også bruke materiale fra familie og sykehus i identifiseringsarbeidet, og det er per nå uklart om alt dette er sendt over til oss, sier politistasjonssjef Ronny Borge i Fauske-politiet til VG.

FERIESTEDET: Her i Steigen i Nordland bodde og ferierte de ti tsjekkiske fisketuristene i én uke før tre av dem skulle hjem søndag 15. mai.

Det var fem personer i den tsjekkiske multivanen som krasjet inn i traktorhengeren inne i Steigentunnelen mellom nabokommunene Steigen og Hamarøy, rundt to og en halv time nord for Bodø.

Den siste av de fem tsjekkerne ble kritisk skadet i ulykken og senere flyttet fra Nordlandssykehuset til St. Olavs hospital i Trondheim.

Borge sier at politiet ikke har fått en oppdatering fra sykehuset om hva tilstanden til vedkommende er.

En sentral del av politiets etterforskning er hvordan lysene til de to kjøretøyene, inkludert traktorhengeren, var i forkant av ulykken, men svaret på dette er så langt ikke klart.

Også hastighet på kjøretøyene undersøkes, og politiet har tidligere uttalt at det har vært store krefter i sving.

Heller ikke her er det kommet et endelig svar, men Borge opplyser at politiet nå har avhørt ti vitner som kjørte forbi traktoren, enten før tunnelen eller i tunnelen.

– Vi vet at traktoren har gått sakte, men ikke noe mer om hastigheten på bilen. Traktorer går jo sakte, og hengeren var tungt lastet; den var full av singel. Uten at vi vet hvor sakte traktoren har kjørt, har vi vitnebeskrivelser av at den ikke kjørte fort, sier Borge.

Han ber også eventuelle vitner som så langt ikke har meldt seg, om å ta kontakt med politiet.

Føreren av traktoren er i fysisk grei tilstand og har kommet hjem til Steigen, sier Borge, der vedkommende blir fulgt opp av familie og hjelpepersonell i kommunen.

