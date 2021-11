Den siste omkomne trolig funnet i Tokagjelet i Kvam

– Vi er svært glade for å kunne meddele at trolig den siste omkomne er funnet, sa politiet i Kvam under en pressekonferanse tirsdag ettermiddag.

– Personen vi har funnet i dag er trolig den siste av de savnede. De pårørende er holdt godt orientert om status og fremdrift under hele rednings- og søksaksjonen, sa politistasjonssjef Terje Sperrevik i Kvam under pressetreffet klokken 17.30 tirsdag.

Politiet bekreftet også at det lørdag var Ruth Wathne (68) som ble funnet død i Tokagjelet, mens avdøde Kjell Arne Pedersen (64) ble funnet søndag.

Personen som ble funnet tirsdag er derfor trolig Nils Johan Bårdsen (72), den siste av de savnede.

– Har stor medfølelse med de pårørende

Innsatsleder Sven Valland Sven Laupsa i Vest politidistrikt opplyste at den siste personen vil bli sendt til Bergen for identifikasjon og obdusering.

– Vi har utført søk i deler av Hardangerfjorden, i Movatnet og i deler av Tokagjelet, og i dag hadde vi Bergen brannvesenet sin drone for å utføre søk i den nederste delen av Tokagjelet. I den forbindelse ble det gjort funn av én person.

En alvorspreget Ordfører Torgeir Næss (Ap) i Kvam takket alle som har bidratt under letingen.

– I dag er det flere tanker som melder seg: Medfølelse, lettelse og takknemlighet. Vi har stor medfølelse fra hele lokalsamfunnet i Kvam med de pårørende og Askøy-samfunnet. Vi er selvfølgelig lettet over at de savnede nå er funnet. Vi er takknemlige for innsatsen som er gjort av politi og alle profesjonelle og ikke minst den frivillige innsatsen som er gjort. Vi er dypt takknemlige over innsatsen som et helt lokalsamfunn har gjort, sa ordfører Næss.

Storstilt leteaksjon

Opplysningen om at det var gjort enda et funn av en død person i Tokagjelet i Kvam ble offentliggjort i en pressemelding tirsdag ettermiddag.

Det var søndag forrige uke at Kjell Arne Pedersen (64), Nils Johan Bårdsen (72) og Ruth Wathne (68) sist ble sett da båten de satt i ble tatt av strømmen over den 15 meter høye fossen i Tokagjelet. Siden har det pågått en storstilt leteaksjon etter de savnede.

Fra før er to andre døde personer funnet i forbindelse med søket. Tidligere tirsdag sa politiet at de hadde identifisert de to personene og bekreftet samtidig at det var to av de savnede.

TAKKNEMLIG: Ordfører Siv Høgtun i Askøy kommune takker Kvam for all hjelp med å finne de omkomne.

I en pressemelding tirsdag ettermiddag takker Askøy-ordfører Siv Høgtun Kvam-samfunnet for den store innsatsen.

– Jeg vil takke letemannskapepene som har stått på siden forrige helg, i svært krevende arbeid. Og jeg vil takke Kvam kommune for et godt samarbeid, sier ordfører Høgtun i en uttalelse.

– Det var godt å få beskjeden om at alle de tre savnede nå er funnet. Det er en stor påkjenning for de pårørende å stå i usikkerheten mens leteaksjonen pågår, og mine tanker går til alle de som er berørt av denne tragiske hendelsen.

I et telefonintervju med VG understreker Høgtun at hun også vil takke politiet i Kvam.

– De har hele tiden oppdatert oss. Det har vært et viktig samarbeid for oss. Dette har vært en tung uke for mange på Askøy. Usikkerheten som de nærmeste pårørende har hatt har vært svært vanskelig. Mange askøyværinger har vært opptatt av saken og alle har håpet at de tre skulle bli funnet, sier ordføreren til VG.

Fremover vil Askøy kommune følge opp de pårørende og andre som føler behov for hjelp. Pårørendetelefonen er nå avsluttet, men ordføreren understreker at alle som har behov for å snakke med noen kan benytte seg av legevakten på Askøy.

– Var de avdøde kjent av mange på øyen?

– Ja, de har store familier og tydelig stort nettverk for veldig mange kjenner dem og er berørte. Mange kjenner dem og familien. De har kolleger og naboer som er berørte av denne utrolig tragiske ulykken.