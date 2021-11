Kreftprøven

I frykt for å glemme det som blir sagt om moren, setter Janne Løvås på lydopptageren på telefonen. Hvorfor er de så mange? tenker hun. Tre leger og en sykepleier i hvite frakker kommer inn i rommet på kreftavdelingen på Stavanger Universitetssjukehus. – Dette er vanskelig for oss å ta opp, men vi føler at det er riktig, sier en av legene, ifølge lydopptaket VG har hørt. En uke tidligere sov ektemannen Reidar Fossen og Sølvis tre barn Janne, Thomas og Morten i dette rommet. I rommet ved siden av lå Sølvi på dødsleiet. Nå forteller en lege at det har skjedd «en alvorlig feil». En av kreftprøvene som ble tatt av Sølvi, er blitt feiltolket. Sykehuset har derfor gitt henne behandling for feil type kreft. – Det er helt sinnssykt, utbryter Janne, ifølge lydopptaket. – Nå er vi dønn ærlige med dere, sier avdelingsoverlege Bjørnar Gilje ved avdeling for kreft og blodsykdommer. – Vi legger ikke skjul på noe som helst. Hendelsen skal granskes, lover avdelingsoverlegen. Den skal meldes til tilsynsmyndighetene, forklarer Gilje på lydopptaket, før han legger til: – Det er ulovlig ikke å melde. Hvorfor gjør ikke sykehuset det da?

På Stavanger Universitetssjukehus blir det skrevet en avviksmelding rett etter at Sølvi Løvås dør.

Når det skrives en avviksmelding, betyr det at helsepersonell mener det kan ha skjedd en feil eller noe uforutsett i behandlingen av pasienten.

I meldingen står det:

«Ved annen behandling kunne pasientens liv teoretisk blitt forlenget».

VG har fått innsyn i avviksmeldingen, der det dokumenteres:

Dødsfallet er ikke varslet til Statens helsetilsyn.

I tre år har VG gransket

alvorlige hendelser og

dødsfall ved norske sykehus. Over 60.000 interne avviksmeldinger for årene 2018 og 2020 er innhentet og analysert. De mest alvorlige feilene skal varsles til Helsetilsynet. I dag kan VG avsløre at 1845 saker der pasienter døde eller ble alvorlig skadet i fjor, aldri ble varslet. Det betyr at 80 prosent av sakene der helsepersonell mente at det kunne ha skjedd en feil i behandlingen av pasienten, ikke nådde Helsetilsynet. – Det er ikke sikkert at alle sakene skulle vært varslet. Men i et betydelig antall av sakene VG presenterer foreligger det åpenbar varslingsplikt, sier professor og helsejurist Aslak Syse. – For hver av sakene som ikke blir varslet, men som burde vært det i henhold til loven, foreligger det et lovbrudd? – Ja, det gjør det.

Slik har VG jobbet: VG har bedt om innsyn i interne avviksmeldinger hos 22 av landets offentlige helseforetak for årene 2018 og 2020. To sykehus mangler i VGs oversikt. Det er Sørlandet Sykehus og Helse Fonna.

VG har analysert mer enn 60.000 slike avviksmeldinger og sett på hvor mange alvorlige pasientskader (avvik med alvorlighetsgrad betydelig skade og død) som blir varslet til Helsetilsynet. VGs funn er basert på materialet sykehusene har oversendt, der sykehusene har registrert om saken er varslet til helsetilsynet eller ikke.

Hjemme i Sandnes ligger Reidar Fossen og kona Sølvi Løvås ved siden av hverandre i sengen.

Det er tidlig morgen, sensommeren 2017. Han stryker henne på armen da han oppdager den:

En liten kul.

Forsiktig spør han Sølvi om hun har lagt merke til den. Kan det være kreft? tenker han, men tør ikke si det høyt. «Så du har lagt merke til den, du og?» svarer hun.

Samme dag tar Sølvi kontakt med fastlegen.

Derfra går det fort:

Sølvi får diagnosen brystkreft, og blir raskt operert og henvist til cellegiftbehandling ved Stavanger Universitetssjukehus. Legene sier at hun er heldig som oppdaget kulen tidlig. Prognosene er gode, blir hun fortalt.

Sølvi mister matlysten og håret, og er konstant kvalm.

I journalen skriver legene at hun tåler cellegiftbehandlingen godt, men er mye sliten.

«Hun sover dårlig, har mye tanker i hodet om nattetid», står det.

I slutten av januar samles familien på hytta for å feire Sølvis 57-årsdag.

Barna Thomas, Morten, Janne og ektemannen Reidar har kjøpt bursdagshatter for anledningen.

Noen dager tidligere kom beskjeden familien hadde ventet på:

På telefon får Sølvi beskjed om at hun er kreftfri.

Men Sølvi føler seg utmattet og sliten.

Det er noe som ikke stemmer.

– Jeg ringer og maser hver eneste dag, sier Janne.

I månedene etter bursdagen er familien urolige. Janne vil at moren skal få en «second opinion»-vurdering – en undersøkelse på et privat sykehus.

Det vil ikke Sølvi.

– Jeg tilbyr å kjøre henne, betale for henne og gjorde alt jeg kunne for at hun skulle si ja. Vi så at hun ikke var frisk, sier Janne.

– Men hun valgte å stole på det offentlige helsevesenet.

De siste månedene av livet er Sølvi på en rundreise i nettopp dette helsevesenet, viser journalen.

Frem og tilbake mellom fysioterapeuter, nevrolog, indremedisiner, og tilbake til kreftavdelingen igjen.

Ingen forstår hvorfor hun fremdeles har så mye smerter.

Etter en time hos nevrolog i mars skriver legen at hun trenger «snarlig» vurdering.

I fet skrift nederst på arket står det:

«Takknemlig om pasienten prioriteres».

Likevel går det en måned til neste kontroll.

Først i slutten av april oppdager legene hva som plager Sølvi.

Snart trilles Sølvi inn på akuttmottaket av datteren, Janne.

– Hun klarte ikke å sitte oppreist i bilen. Vi måtte legge ned setet, fordi hun hadde så vondt, husker Janne.

Sølvi blir hasteinnlagt ved Stavanger Universitetssjukehus.

Blodprøvene er klare:

57-åringen er ikke kreftfri. Kreften har spredd seg.

Reidar spør kona om hun er redd. Sølvi smiler og svarer nei.

Én dag, mens de rusler gjennom gangene på sykehuset, gråter hun.

Det er den eneste gangen Reidar ser henne gråte.

11. mai samles familien inne på Sølvis rom.

Legene forteller at hun er på vei inn i livets sluttfase. Den natten sover de på skift på sykehuset, alle sammen.

Samme dag noteres en urovekkende opplysning i journalen:

Sølvi har fått feil behandling. Legene skriver at dette ikke skal tas opp med familien før «pasienten har gått bort».

Natt til 12. mai spør Sølvi en sykepleier om hun vil dø i løpet av natten.

«Litt redd», noterer sykepleieren i journalen.

Noen timer senere dør Sølvi Løvås, med familien tett rundt seg.

I den lammende sorgen organiserer Reidar og barna begravelse og minnestund.

Like etter kommer det en uventet melding fra sykehuset:

Det er nå hele familien blir kalt inn til møte.

Janne setter på lydopptageren:

– Dere stusser nok litt over at vi er så mange, sier den ene legen. Han fortsetter:

– Vi har litt ny informasjon som vi føler dere bør bli gjort kjent med.

Sittende i den samme skinnsofaen som de sov i to uker tidligere, får de sjokkbeskjeden:

En kreftprøve som ble tatt av Sølvi i september 2017, er blitt feiltolket.

Sølvi skulle hatt behandling for en spesielt aggressiv brystkreft, som kalles HER2-positiv.

I stedet fikk hun behandling for en annen type brystkreft – HER2-negativ.

Med riktig behandling kunne Sølvi trolig levd ett til to år lenger, sier avdelingsoverlege Bjørnar Gilje, ifølge lydopptaket.

– Vi kommer til å snu hver stein for å finne ut hva som skjedde, og hvordan det kunne skje, for det skal i hvert fall ikke skje igjen, sier han.

Janne spør om saken skal varsles til Helsetilsynet.

– Hendelser som har alvorlig konsekvenser for enkeltpasienter, som kan ha ført til manglende behandling eller dårlig prognose, meldes rutinemessig – alltid. Det er ikke sånn at vi prøver å unnlate å gjøre noe, selvfølgelig gjør vi ikke det, sier Gilje.

Hvorfor er det viktig å melde avvik?

Målet er å unngå at samme feil skjer igjen.

Alvorlige feil skal rettes opp, gjennomgås og brukes til læring og forebygging.

I en del av sakene kan sykehuset gjennomgå hendelsen selv.

I de mest alvorlige sakene er det Helsetilsynet eller Statsforvalteren som gjør denne jobben.

Dersom alvorlig feilbehandling ikke varsles i helsetjenesten, er det brudd på loven.

– Det skal meldes, enkelt og greit, sier avdelingsoverlege Gilje til familien.

I møtet på sykehuset blir de fortalt at feildiagnosen trolig skyldtes «menneskelig feil», men at sykehuset ikke vet helt hvordan det kunne skje.

Med hjelp fra tilsynsmyndighetene skal sykehuset finne ut hva som gikk galt, blir de fortalt.

I et halvt år venter familien på en telefon fra den eller de som skal granske dødsfallet.

Til slutt ringer Janne sykehuset og spør:

Hvorfor er ikke familien blitt kontaktet?

Noe skurrer.

Familien tar kontakt med en advokat og ber om hjelp.

Via advokaten får familien vite at saken ikke er varslet til Helsetilsynet, slik sykehuset lovet.

Janne ringer Helsetilsynet for å varsle saken selv, men får beskjed om at pårørende ikke kan varsle.

Først om noen måneder vil en ny lov som åpner for varsling fra pårørende, tre i kraft.

Janne er for tidlig ute.

I stedet tar familien kontakt med Statsforvalteren, som åpner tilsynssak mot Stavanger Universitetssjukehus i september 2019.

Heller ikke Statsforvalteren har hørt om dødsfallet før familien tok kontakt.

– Sykehuset lovet at de skulle varsle, fordi saken var så alvorlig, sier Sølvis sønn, Morten Løvås.

– De løy til oss.

VG har spurt ledelsen ved kreftavdelingen om hva de tenker om familiens opplevelse av å bli løyet til.

– Jeg oppfattet at summen av den måten vi ivaretok dem på, var god. Hvis pasientens pårørende opplever at det ikke var tilstrekkelig, er det veldig beklagelig, sier avdelingsoverlege Bjørnar Gilje i dag.

– Vi opplevde at vi brukte mye tid og prøvde å gjøre en skikkelig jobb for å informere dem åpent, ærlig og grundig, sier han.

På sykehusets klinikk for medisinsk service har leder Terje Bakkelund stor forståelse for belastningen familien har vært gjennom:

– Vi er svært lei oss for det som har skjedd, sier han.

Familien sender Statsforvalteren en liste med spørsmål, som de håper den pågående tilsynssaken skal gi svar på. Blant annet dette spørsmålet:

Hva skjedde med kreftprøven?

Sykehuset vet fremdeles ikke med sikkerhet hva som har skjedd, skriver en talsperson for avdelingen for brystpatologi til Statsforvalteren i oktober 2019.

Det har nå gått ett og et halvt år siden Sølvi døde.

Videre skriver han:

«Stavanger Universitetssykehus og vår avdeling dyrker en åpenhetskultur med lav terskel for å melde om feil».

Han forsikrer Statsforvalteren om at avdelingen har endret sine rutiner for merking av prøveglass.

– Hvordan kunne de endre rutiner, uten å vite hva som hadde skjedd? sier Janne.

– Det gir ikke mening. Vi fikk følelsen av at sykehuset ikke ville si sannheten, for å dekke egen rygg.

Men svaret fra avdelingens talsperson holder ikke for Statsforvalteren.

Etaten vil ha en egen uttalelse fra patologen som gjorde feilen.

En måned senere kommer svaret:

«Det lar seg dessverre ikke gjøre å sikkert forklare hvordan denne feilen skjedde, men det synes tydelig at den beror på en forveksling av prøveglass».

Patologen beklager det inntrufne.

– Det kom som et sjokk, sier ektemannen Reidar Fossen i dag.

– At helsevesenet, som en så profesjonell organisasjon, kan gjøre slike feil, synes jeg er helt utrolig. Det er skremmende.

I mars 2020 konkluderer Statsforvalteren i Rogaland med at Stavanger Universitetssjukehus sviktet i behandlingen av Sølvi Løvås.

Statsforvalteren konkluderte med at den ansvarlige patologen handlet uforsvarlig da han forvekslet prøveglassene.

Sykehuset brøt loven da de unnlot å varsle Statens helsetilsyn, mener Statsforvalteren.

Dette skriver Statsforvalteren: Legen handlet uforsvarlig da han forvekslet prøveglassene i forbindelse med Herceptest. Dette utgjør et lovbrudd etter helsepersonelloven § 4. Hendelsen skulle vært meldt til Statens helsetilsyn etter spesialisthelsetjenesteloven § 3.3A. Etter Fylkesmannen i Rogaland sin vurdering er brudd på lovkravet etter helsepersonelloven § 4, jf. punkt 1 i konklusjonen, ikke av en slik karakter at det er aktuelt å sende den over til Statens helsetilsyn for vurdering av administrativ reaksjon etter helsepersonelloven. Fylkesmannen konkluderte med at det ikke var mangelfulle rutiner som var årsaken til hendelsen, men sykehuset har i ettertid endret rutiner for merking av slike prøveglass. Vis mer

Til slutt i brevet står en setning som får familien til å reagere:

Saken er «ikke av en slik karakter» at det er aktuelt å oversende den til Helsetilsynet for administrativ reaksjon.

Det vil si: Hendelsen får ingen direkte konsekvens for patologen som gjorde feilen.

– De mente saken ikke var alvorlig nok. Hvordan kan Statsforvalteren mene det når mamma døde som følge av feilen patologen gjorde?

I denne saken skjedde det to feil, sier leder for Klinikk for medisinsk service ved Stavanger Universitetssjukehus, Terje Bakkelund:

Patologen gjorde en alvorlig feil og saken skulle vært varslet til Helsetilsynet.

– Begge delene er sterkt beklagelig, sier han.

Avdelingsoverlege Bjørnar Gilje sier den manglende varslingen skyldes en kommunikasjonsfeil:

Kreftavdelingen trodde patologisk avdeling varslet, og motsatt.

– Vi trodde alt det formelle var i orden, men så har det kommet opp i ettertid at det ikke var det. Fylkeslegen fikk jo saken til slutt, og har gjort en vurdering. Om de hadde gjort denne vurderingen etter seks måneder eller to år, spiller nok relativt liten rolle, for alle fakta er kommet på bordet, sier Gilje.

– Vi har aldri gjort noen som helst forsøk på å holde dette skjult.

Terje Bakkelund opplyser at sykehuset har endret sine rutiner for varsling i etterkant av dødsfallet.

Saken er klart varslingspliktig, sier statsforvalter Bent Høie i Rogaland til VG.

– Det er alvorlig at sykehuset ikke varslet. Jeg forventer at de har forbedret sine rutiner, sier han.

Høie forstår at familien reagerer på at saken ikke ble oversendt Helsetilsynet.

– Dersom en slik sak skal oversendes Helsetilsynet, skal det foreligge en vesentlig svikt i yrkesutøvelsen og en risiko for gjentagelse, eventuelt at den samme feilen har skjedd flere ganger.

– Selv om det har skjedd en alvorlig, menneskelig feil, er ikke dette en handling fra en lege som generelt opptrer uforsvarlig. Legen har fått en reaksjon fra Statsforvalteren. De pårørende kan være trygge på at legen det gjelder opplevde dette som en kraftig reaksjon.

Høie erkjenner at setningen i Statsforvalterens brev til familien, hvor det står at saken ikke er alvorlig nok, kan misforstås og burde vært formulert annerledes.

– Den henspiller ikke på det alvorlige utfallet denne feilen fikk for pasienten, men på legen og virksomheten sin rolle i saken.

Tre år etter dødsfallet sitter familien med flere spørsmål enn svar.

– Mest sannsynlig vil vi aldri få vite nøyaktig hva som skjedde, sier Morten Løvås i dag.

VG tok kontakt med familien første gang i 2019, etter å ha lest avviksmeldingen om Sølvi Løvås i oversikten fra Stavanger Universitetssykehus.

Gjennom hele tilsynsprosessen har det vært opp og nedturer.

Janne beskriver det som å spille stigespillet:

Du tror du går to hakk frem – at du nærmer deg mål – men så rykker du tilbake til start.

– For hver etat møter du motgang. Sykehuset, fylkeslegen, patologen, Helsetilsynet, NPE og så videre. Det har vært nye slag hele tiden, sier hun.

Familien fikk tilbud om 8.000 kroner i erstatning fra Norsk pasientskadeerstatning etter dødsfallet. De takket nei.

– Det var det mammas liv var verdt. Dødsfallet fikk ingen konsekvens for legen, eller sykehuset, sier Janne.

I dag har barna og ektemannen funnet en måte å leve videre på, uten Sølvi.

Hun som var kjernen i familien – den som holdt dem sammen.

Som alltid var positiv, energisk og glad.

Barna vet ikke sikkert hvor mye lenger moren kunne levd med riktig behandling. I møte med sykehuset ble de fortalt at det kunne være 1 til 2 år.

– Jeg forstår ikke hvordan de kan fastslå det, all den tid ingen vet hvordan hun hadde respondert på riktig behandling, sier Janne.

Uansett hvor mye lenger Sølvi hadde levd, så hadde mer tid med henne betydd alt i verden, sier eldstesønnen Thomas.

– Vi kunne i alle fall fått sagt farvel på en skikkelig måte.

Listen med spørsmål som familien sendte til Statsforvalteren, ble ikke besvart, sier de.

Familien ble i stedet bedt om å kontakte sykehuset med sine spørsmål.

– Ansvaret ble pulverisert, sier Janne.

– Og ingen er stilt ansvarlig.

Stavanger Universitetssjukehus har ikke familien hørt noe mer fra.

– Fremdeles forstår jeg ikke hvordan det tok sykehuset ett år å finne ut at prøveglassene mest sannsynlig var blitt forvekslet, sier Janne.

– Fylkeslegen skriver i sin konklusjon at sykehuset skal bruke saken til læring, men jeg lurer på: Hva lærer en person som ikke vet med sikkerhet hva han har gjort galt?

– Og hva skjedde egentlig med den andre pasienten, som prøveglasset ble forvekslet med?

I dag gir Stavanger Universitetssjukehus

nye detaljer om hva som skjedde

i behandlingen av Sølvi Løvås. Med «nær hundre prosent sikkerhet» kan sykehuset nå fastslå at feilen skyldtes en forveksling av to prøveglass, forteller avdelingsoverlege Gilje. For hver kreftprøve som tas av denne typen, sammenligner patologen prøven fra pasienten med et kontrollglass. Dette er en prøve som ikke stammer fra en pasient, men som brukes til å sammenligne resultater. I dette konkrete tilfellet mener sykehuset at patologen har forvekslet kontrollglasset med Sølvi Løvås’ prøve og derfor skrevet feil svar i sin tolkning av prøven. – Det er en ren menneskelig svikt, som vi ikke helt forstår hvordan kunne skje, sier Gilje. – I etterkant har vi gjort en endring i måten vi merker disse prøveglassene på, slik at det skal være helt åpenbart at det er riktig prøve man ser på. Gilje erkjenner at sykehuset har gjort feil i saken. – Jeg klarer ikke i ettertid å gjøre rede for nøyaktig hvordan diskusjonen mellom oss og avdelingen for patologi var, eller hvorfor dette ikke ble varslet, slik vi lovet. Jeg trodde at det ble gjort. – Familien får først vite om forvekslingen av prøveglass/feiltolkning etter at Sølvi er død, selv om dette blir notert i journalen hennes samme dag som hun dør. Hva slags vurdering lå til grunn? – I denne situasjonen var det krevende for de pårørende, og de var veldig krisepreget. Jeg tror det som ble tenkt og vurdert, var at de sto i en såpass belastende situasjon at det ville vært etisk uforsvarlig å si det til pasienten, som da var helt på det siste. Vi vurderte at de pårørende trengte mest mulig ro, fred og verdighet. Gilje mener at behandlingen av Sølvi Løvås er i henhold til norske rutiner og prosedyrer, med unntak av feilen som ble gjort. – Vi har aldri opplevd en tilsvarende feil. Det var ingen grunn til å reagere på noe før hun kom til en standard tremånederskontroll etter strålebehandling, sier han. – Da ble det kjent at hun ikke var helt i form, og hadde diverse plager, som gjorde oss umiddelbart bekymret. Det ble tatt blodprøver og CT. To dager etterpå ble hun lagt inn. Da gikk det mindre enn to uker før hun døde, sier Gilje. Han forklarer at antagelsen om at Sølvi kunne levd 1–2 år lenger med riktig behandling er basert på klinisk skjønn og erfaring.

Det er beklagelig at familien følte de ikke fikk svar på sine spørsmål, sier statsforvalter Bent Høie i Rogaland.

– Vi prøvde å ivareta de pårørende, men i noen av disse sakene har de pårørende spørsmål som vi ikke er rette instans til å svare på. Da må vi veilede dem til rette instans, som i dette tilfellet var sykehuset.

– Jeg forstår at man kan ha utfordringer med tilliten til helseforetaket etter en slik hendelse. Men vi kan ikke ta på oss rollen som mellomperson i såpass faglig relaterte spørsmål.