DROPPER: Influencer Emma Ellingsen forteller at hun har droppet produkter.

Mange unge boikotter produkter

To av tre unge i Norge har, eller har vurdert, å boikotte et produkt. Influencer Emma Ellingsen er en av dem som er bevisst på hvem hun vil legge igjen penger hos.

Av Bastian Lunde Hvitmyhr

Tallene stammer fra den ferske UNG2022-rapporten til Opinion. I rapporten svarer 38 prosent av de spurte at de har boikottet produkter.

Det er unge i begynnelsen av 20-årene som boikotter mest, og det er flere jenter enn gutter som gjør det. Det er ingen signifikant forskjell i antallet som boikotter i 2021, sammenlignet med 2020.

Det siste året har det vært en bølge av influencere og kjente personer som er blitt «canceled».

Opinion skriver dette i sin ordbok:

Cancel – Utestenge/boikotte noen på grunn av noe de har gjort eller sagt.

– Støtte den personen

Vi spurte influencerne på Vixen Awards om de selv har boikottet noen produkter. Emma Ellingsen (20) forteller hun ikke er fan av sminkør-influencer Jeffree Star, som har eget sminkemerke.

– Jeg hadde nok ikke kjøpt noen av hans produkter. For meg handler det om at jeg ikke har lyst til å støtte den personen, sier Ellingsen til VG.

Hun mener det er viktig å huske at det er en person bak det man boikotter, og at de bare er et menneske de også.

Star er tidligere blitt «canceled» og anklaget for rasisme og mobbing. Noe som har ført til at flere at sluttet å kjøpe ting fra merket hans. Amerikanske James Charles fikk tidligere i år flere samarbeid brutt etter at han innrømmet å ha sendt upassende meldinger etter at fansen «presset» bedriftene.

Både å boikotte og «cancle» handler om å ta avstand fra en person, bedrift eller organisasjon. Det er en form for protest som gjerne har sosiale eller politiske motiver.

Det handler om å vise egne verdier og samle seg rundt kampsaker. Som boikott-debatten rundt norsk fotball før Qatar-VM eller når fansen til artist Aurora Aksnes ber henne droppe å spille i Israel.

AVSTAND: Fetisha Williams (27) sier hun boikotter folk som hemmer mangfold.

Reflekterer hva slags verdier de har

Engasjementet til unge henger tett sammen med motivene for å boikotte. Engasjementet for miljø og klima har falt i år etter å ha vært den viktigste kampsaken for unge i flere år. I år blir den slått av mental helse.

– Unge forteller at de boikotter både personer, merkevarer og produkter. De mellom 20 og 25 år boikotter mer, sier seniorrådgiver og ansvarlig for UNG-studien i Opinion Tove Botnen til VG.

BOIKOTTER: Ansvarlig for UNG-studien i Opinion Tove Botnen sier det er de eldste som dropper mest produkter.

UNG-rapporten er en årlig studie av utviklingstrekk hos norsk ungdom i alderen 15 til 25 år.

Blant de unge som er miljøbevisste, boikotter mange produkt som ikke er bærekraftige. Flere mener også at hva de kjøper reflekterer hva slags verdier de har, står det i rapporten.

KJØTT: Hanna-Martine Slåttland Baller sier hun dropper kjøtt. Hun mener det er noen gråsoner i «cancle»-kulturen.

– Jeg boikotter homofober, transfober og rasister, sier influencer Fetisha Williams (27).

«Harry Potter»-forfatter J.K. Rowling (55) skapte i fjor stor debatt da mange tolket uttalelser hun kom med som transfobiske, flere fans valgte da å boikotte.

Sensur av kontroversielle meninger fører oss fra ytringsfrihet til ytringsfrykt, har politiker Trine Skei Grande tidligere skrevet i en kronikk i VG.

– Jeg boikotter kjøtt

Youtuber Hanna-Martine Slåttland Baller (22) er vegetarianer.

– Jeg boikotter jo kjøtt da, sier Baller og legger til:

– Men jeg er litt imot sånn voldsom «cancle»-greie. Jeg tenker at det ikke er så veldig svart / hvitt, det er mange gråsoner og ting som ligger imellom. Jeg er sånn: «kjøtt det spiser jeg ikke», så er det litt av alt ellers.

Malin Nesvoll (32) tenker ofte på miljø når hun skal ta valg.

– Jeg prøver å svinge unna det som ikke er grønt og bærekraftig, sier hun.

SELVFØLGE: Jennie Sofie Lie Pickl har ikke tenkt over at hun har gjort aktive boikott-valg, men forteller at hun blant annet ikke reser til Dubai. Dubai-reiser har flere influencere fått kritikk for tidligere.

– Ser på som en selvfølge

– Min ting har vært veldig å ikke drive med plastisk kirurgi eller dra til Dubai, sier influencer Jennie Sofie Lie Pickl (20).

20-åringen forteller at det ikke er sånn at hun aktivt tenker at hun boikotter noe.

– Det er litt sånne ting jeg selv ser på som en selvfølge.

Færre unge i demonstrasjoner

I UNG2022-rapporten kommer det også frem at færre unge har deltatt i demonstrasjoner eller er med i organisasjoner. Det er også færre som har vurdert det.

Flere unge oppgir at det ikke har noen kampsaker de er opptatt av, enn for ett år siden ifølge Opinion. De skriver:

«Mye av det politiske engasjementet i dag skjer på sosiale medier. Dette er det tydeligvis ikke nok til å holde på unges engasjementet».