Støre ber Solberg lytte til Unge Høyre

LEVANGER (VG) Ap-leder Jonas Gahr Støre er oppgitt over mottagelsen hans appell til lederne på høyresiden om å ta avstand fra høyreekstremisme, har fått hos statsminister Erna Solberg (H) og Frp-leder Sylvi Listhaug.

Solberg sier til VG torsdag formiddag at hun ikke er enig med Ap-leder Jonas Gahr Støre om at høyresiden har et særlig ansvar for å ta oppgjør med høyreekstremisme.

Både Solberg og Støre er på valgkampturne i Trøndelag i dag.

Fra sitt stopp med rose-utdeling og velgerkontakt i Levanger, svarer Støre slik:

– Da vil jeg si til Erna Solberg: Alle som har en lederrolle i samfunnet bør ta ansvar. Jeg har ikke pekt på enkeltpersoner eller enkeltpartier. Vi forstår alle inndelingen i politikkens høyreside og venstreside. Noen vil lytte mer til meg og andre vil lytte mer til ledere på høyresiden, sier han.

Både tidligere Unge Høyre-leder Sandra Bruflot og nåværende leder Ola Svenneby gikk hardt ut mot tidligere Høyre-ordfører Fabian Stang. Til VG sier Svenneby torsdag at han er uenig med Solberg – og at høyresiden har et særlig ansvar.

Jonas Gahr Støre vil heller legge vekt på det lederne for Høyres ungdomsparti har sagt, enn det Erna Solberg nå sier:

– Jeg synes de to siste Unge Høyre-lederne har sagt det godt: Ansvaret for ekstremismen ligger hos ekstremistene og i dette tilfellet hos gjerningsmannen. Men ansvaret for å demme opp for holdningene må alle ta, sier Støre.

– Har tatt dette på en voksen måte

– Vi på venstresiden har stått opp mot venstre-ekstremismen og voldsromantikken på ytre venstre på 70-tallet, fordi det var mennesker som hadde større åpning for å lytte til oss, legger han til som eksempel på hvorfor han har bedt partiene på høyresiden engasjere seg.

Han understreker at han ikke har ønsket å pålegge noe ansvar for 22.juli på noen politiske ledere.

– At de er på politikkens høyreside gir dem ikke ansvar for gjerningene eller holdningene, men det er en appell opp å bruke den muligheten de har til å nå ut, legger Støre til.

– Men mitt hovedinntrykk er positivt, legger han til:

– Ungdomspartiene har tatt dette på en voksen måte. Mange toneangivende politikere har gjort det, også i Frp og Høyre. Jeg synes ikke dette er noe vanskelig.

– Men jeg reagerer mot de som sier at dette ikke er vårt ansvar eller vårt bord og sier ikke kom her og slå oss i hartkorn og nærmest tar det som en fornærmelse, sier Støre.